El Salvador reporta un aumento de casos de enfermedad febril eruptiva en medio de brote regional de sarampión

Las enfermedades febriles eruptivas incluyen infecciones virales como sarampión, varicela y rubéola, caracterizadas por fiebre y sarpullido./(Imagen Ilustrativa Infobae)

El Salvador enfrenta un aumento en los casos de enfermedad febril eruptiva, en un contexto internacional de brote de sarampión. De acuerdo con el boletín epidemiológico más reciente del Ministerio de Salud (Minsal), hasta la semana epidemiológica 10 de este año, se han registrado 13 casos de enfermedad febril eruptiva en el país, lo que representa un incremento en comparación con las semanas previas.

Las enfermedades febriles eruptivas son infecciones, principalmente virales, que se caracterizan por la aparición de fiebre y sarpullido. Entre las más frecuentes se encuentran el sarampión, la varicela y la rubéola.

Estas patologías afectan, sobre todo, a la población infantil y a aquellos grupos que no cuentan con el esquema completo de vacunación. El boletín epidemiológico del Minsal detalla que, durante la semana 8 y la semana 9, se reportaron ocho casos respectivamente, mientras que en la semana 10 la cifra ascendió a 13, según los datos gráficos publicados por la cartera de Salud.

El comportamiento ascendente de los casos coincide con la notificación de nuevos brotes de sarampión en países vecinos y en Estados Unidos.

A nivel regional, la situación es particularmente preocupante. Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), el continente americano ha experimentado un repunte inusual de sarampión a partir de 2024. México, particularmente, enfrenta un brote significativo de sarampión desde 2025.

Según los reportes más recientes de la Secretaría de Salud y la Organización Panamericana de la Salud (OPS), hasta febrero de 2026 se han confirmado más de 9,300 casos acumulados en los 32 estados del país, con al menos 27 muertes asociadas al brote.

La vacunación es la principal herramienta de prevención contra enfermedades febriles eruptivas como el sarampión y la rubéola. /(Foto AP/Marco Ugarte)

Los estados con mayor número de casos son Chihuahua (más de 4,500), Jalisco (más de 2,300), Chiapas (543), Michoacán (304), y la Ciudad de México (217). El grupo de edad más afectado corresponde a menores de 1 a 4 años, seguido por infantes de 5 a 9 años y adultos jóvenes de 25 a 29 años. La mayoría de los contagios se ha presentado en personas no vacunadas.

En el caso de Guatemala, los reportes oficiales indican presencia de casos importados y transmisión activa vinculada al flujo migratorio y la baja cobertura vacunal. Si bien la cantidad de casos ha sido menor en comparación con México, la circulación del virus en el país vecino representa un riesgo latente para El Salvador, dada la alta movilidad transfronteriza.

En Estados Unidos, la situación también es motivo de preocupación. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) han reportado que, en lo que va del año 2026, se han confirmado 1,671 casos de sarampión, distribuidos en 33 jurisdicciones. La mayoría de estos casos se asociada a brotes en comunidades con baja tasa de vacunación y a la llegada de visitantes internacionales, incluyendo personas provenientes de América Latina. Durante 2025, la cifra total de casos en Estados Unidos fue de 2,286, con 48 brotes identificados a lo largo del año.

El Ministerio de Salud promueve la vacunación contra el sarampión en El Salvador./(Ministerio de Salud)

La vigilancia epidemiológica en El Salvador adquiere especial relevancia ante este panorama, ya que el país mantiene un flujo constante de visitantes internacionales, principalmente de Guatemala y Estados Unidos. De acuerdo con datos oficiales del Ministerio de Turismo, durante los primeros dos meses de 2026, El Salvador recibió un total de 815,000 visitantes internacionales. Del total, el 38% correspondió a viajeros provenientes de Guatemala y el 28% a ciudadanos de Estados Unidos y Canadá. Este volumen de movilidad incrementa el riesgo de importación de enfermedades, sobre todo en el actual contexto de brote de sarampión en la región.

Las autoridades salvadoreñas han reiterado la importancia de completar los esquemas de vacunación, especialmente en la población infantil y en personas que tienen previsto viajar al extranjero. La vigilancia activa y el fortalecimiento de los sistemas de respuesta rápida son recomendaciones clave de la OPS y la OMS para contener la propagación del virus y prevenir nuevos brotes.

En conclusión, El Salvador enfrenta un escenario de riesgo elevado ante el aumento de enfermedades febriles eruptivas, en el contexto de un brote regional de sarampión con casos confirmados en México, Guatemala y Estados Unidos. El incremento en la movilidad internacional subraya la necesidad de estar alerta y reforzar las estrategias de inmunización y vigilancia en el territorio nacional.