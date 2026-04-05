Un hombre fue asesinado con arma blanca tras defender a su hermana de una agresión en El Salvador

Plano detalle de la mano de una persona esposada, con la muñeca apoyada en una mesa de interrogatorio de madera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Policía Nacional Civil (PNC) de El Salvador reportó la reciente captura de un hombre implicado en un caso de homicidio ocurrido en Zacatecoluca, departamento de La Paz Este, la noche del sábado 4 de abril. Según comunicado oficial, el incidente tuvo lugar durante un altercado familiar que dejó como saldo a un hombre de 34 años fallecido por lesiones provocadas con un arma blanca.

La Policía identificó al presunto agresor como José Armando Mancia García, de 38 años, detenido tras ser señalado como responsable del ataque. El parte oficial detalló que los hechos iniciaron cuando Mancia García agredió a su esposa, lo que motivó la intervención de la víctima, cuñado del detenido, en auxilio de su hermana. Según la versión policial, en ese momento, el agresor lesionó a su cuñado con un arma blanca, causándole la muerte. Las autoridades informaron que el arrestado será remitido a disposición de la justicia por el delito de homicidio.

La Policía Nacional Civil de El Salvador reportó la captura de José Armando Mancia García, acusado de homicidio en Zacatecoluca, La Paz Este. (Foto cortesía PNC)

Actualmente las reformas aprobadas en 2026 introdujeron la prisión perpetua para homicidios agravados, feminicidios y terrorismo. Este marco legal establece que las penas pueden aplicarse incluso a menores de edad, situando a El Salvador entre las pocas naciones de la región que imponen el encarcelamiento permanente por estos delitos. Para homicidio simple, la legislación vigente determina un castigo de entre 15 y 20 años de prisión, con propuestas legislativas para ampliar el rango entre 25 y 35 años.

Los homicidios disminuyeron a mínimos históricos en El Salvador

Los registros oficiales consignados por las autoridades muestran que la violencia letal descendió de forma sostenida desde su punto máximo en 2018 hasta alcanzar, en el periodo 2025-2026, un saldo prácticamente nulo en los primeros días de abril. En ese lapso, la organización policial consignó que la incidencia diaria de homicidios bajó del rango de quince casos a la ausencia total. Esta transformación, según los informes difundidos, se consolidó en forma progresiva: desde 2020, ningún día del mes de abril superó los cinco homicidios, mientras que a partir de 2022 el rango diario se mantuvo entre uno y cero.

Las imágenes oficiales documentan la captura de Laínez Pérez, quien portaba tatuajes visibles y fue presentado ante la lona institucional de la policía. (Foto cortesía PNC)

Captura de miembro de estructuras criminales acusado de homicidio

En hechos previos a este caso, la Policía Nacional Civil también detalló la captura de Juan Gabriel Láñez Pérez, conocido con los alias Chele, Danger o Popi, identificado como miembro de la estructura criminal MS13. La aprehensión de Láñez Pérez se efectuó en colonia La Confianza, sector de San Miguel Centro, donde se ocultaba tras ser requerido por una orden judicial por homicidio agravado. El detenido cuenta además con antecedentes por hurto y amenazas y, según el comunicado, será remitido por el delito de agrupaciones ilícitas.

Imágenes oficiales difundidas por la policía mostraron a Láñez Pérez bajo custodio policial, con el torso desnudo y múltiples tatuajes visibles en el pecho y la espalda relacionados a las estructuras criminales.