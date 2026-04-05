8 Fallecidos y dos desaparecidos en accidentes acuáticos en El Salvador

Turistas y pescadores enfrentan riesgos de ahogamiento, inundaciones y vuelco de embarcaciones durante las mareas altas y bajas en Semana Santa. (Foto cortesía Protección Civil)

Ocho personas han muerto y dos permanecen desaparecidas por accidentes acuáticos registrados durante el periodo vacacional de Semana Santa en El Salvador. Las autoridades han desplegado diferentes recursos humanos en las zonas turisticas, pero el incumplimiento de las recomendaciones básicas continúa siendo la principal causa de estas tragedias, reconoció Luis Amaya, director de Protección Civil.

El funcionario detalló que, solo durante la última semana, han realizado 130 rescates acuáticos, de los cuales 97 fueron profundos y 33 simples. De los rescates profundos, 58 corresponden a adultos y 39 a menores de edad, dejando en evidencia que la población adulta, que debería dar el ejemplo, está incurriendo en conductas de riesgo, argumentaron las autoridades. Esto se agrava por los casos de descuido y la falta de atención a las indicaciones de prevención, según dijo Amaya a través de una conferencia de prensa.

Protección Civil despliega presencia en parques, playas, lagos y volcanes para garantizar atención oportuna a turistas y residentes. (Cortesía: Protección Civil)

La magnitud de las tragedias acuáticas se ve reflejada en las pérdidas humanas confirmadas. Ocho personas han perdido la vida y las autoridades continúan la búsqueda de dos más: una en la barra de Santiago tras un percance en lancha, donde solo cuatro tripulantes lograron ser rescatados, y otra en el distrito de Nueva Concepción, departamento de Chalatenango, quien desapareció tras ingresar a un río en estado de ebriedad, al rededor de las 11:00 p.m. Este tipo de incidentes nocturnos ha sido motivo de reiteradas advertencias por parte de Protección Civil durante toda la Semana Santa.

Las autoridades recalcaron la importancia de la precaución, especialmente en el cuidado de menores. Amaya enfatizó: “Los niños son inquietos por naturaleza y definitivamente no van a estar tranquilos” en las zonas recreativas, por lo que volvió a instar a los adultos a no perderlos de vista en espacios acuáticos. El titular de Protección Civil sostuvo, que en muchos de los decesos recientes, el consumo de alcohol no ha sido determinante, pero sí el descuido y la imprudencia:“Probablemente no bebidas alcohólicas, al menos en este caso, pero sí un cierto grado de descuido”.

Protección Civil despliega guardavidas en diferentes playas y sitios turísticos para el Plan Verano 2026 en El Salvador./(Ministerio de Obras Públicas)

La coordinación interinstitucional se ha hecho patente en las playas con presencia de patrulleros marítimos y despliegue de guardavidas en puntos de alta concurrencia, como la playa El Majahual, en La Libertad. La policía ha intervenido para impedir que personas reincidan en conductas de riesgo, como en el caso de un bañista rescatado tres veces el mismo día. Tras los hechos, la Policía Nacional Civil (PNC), acompañó la evacuación de la persona para resguardar su integridad.

Tres adolescentes guatemaltecos ahogados

Durante la últimas horas circuló información relacionada a la muerte de tres turistas en un río, todos eran menores de edad e inicialmente las redes sociales afirmaron que se trataba de salvadoreños. Amaya relató que el hecho ocurrió en la poza del río Paz, donde un remolino atrapó a tres menores, de nacionalidad guatemalteca, quienes presuntamente fueron rescatados aún con vida por autoridades de Guatemala, aunque posteriormente fallecieron en el trayecto al hospital. “Fueron rescatados, se los llevó la Policía Nacional Civil de Guatemala y lamentablemente, pues nos enteramos más tarde que habían fallecido en el camino”, explicó Amaya.

Ocho personas fallecen y dos siguen desaparecidas tras accidentes acuáticos durante el periodo vacacional en El Salvador. (Protección Civil)

El río Paz se encuentra en la zona occidental de El Salvador, sirve como una frontera natural con Guatemala. Su cauce fluye principalmente a través del departamento de Ahuachapán.