El Salvador

Seis personas han perdido la vida ahogados durante Semana Santa en El Salvador

Un total de seis personas fallecieron por inmersión en playas y ríos, pese al refuerzo de la vigilancia y a las recomendaciones de prevención emitidas para la temporada alta del asueto, informaron voceros oficiales

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Turistas y pescadores enfrentan riesgos de ahogamiento, inundaciones y vuelco de embarcaciones durante las mareas altas y bajas en Semana Santa. (Foto cortesía Protección Civil)
Turistas y pescadores enfrentan riesgos de ahogamiento, inundaciones y vuelco de embarcaciones durante las mareas altas y bajas en Semana Santa. (Foto cortesía Protección Civil)

Durante los primeros días del período vacacional de Semana Santa, seis personas fallecieron ahogadas en El Salvador hasta la mañana del jueves 2 de abril, en un contexto donde las autoridades han intensificado la vigilancia en sitios turísticos para prevenir tragedias similares. De acuerdo con datos oficiales brindados por Protección Civil, en conferencia de prensa, la mayoría de estos decesos ocurrieron durante la noche en playas y ríos, a pesar del refuerzo de medidas preventivas en la fase más concurrida del periodo vacacional.

Entre las víctimas se cuenta una menor de 13 años fallecida hace dos días en la zona conocida como Fosa Verde, en La Paz Centro, un deceso en un río, dos incidentes en la Costa del Sol en La Paz y Costa Azul, Sonsonate, así como un pescador desaparecido, cuya búsqueda continuaba al cierre del informe, según expuso Luis Amaya, director de Protección Civil. Estos episodios, declararon las autoridades, suelen tener como denominador común la imprudencia y el incumplimiento de los avisos de cierre emitidos al anochecer, especialmente el uso del banderín rojo por parte de los guardavidas, señal de que la playa se encuentra oficialmente cerrada hasta el día siguiente.

Las autoridades subrayan, asimismo, que pese a los esfuerzos coordinados entre Protección Civil, Cruz Roja, Cruz Verde, Comandos de Salvamento y la Marina Nacional, las condiciones del mar durante Semana Santa, están marcadas por mareas vivas y olas de mayor velocidad, potencian los riesgos para los bañistas. La recomendación, reiteran, es no adentrarse al mar más allá de la cintura y extremar la vigilancia sobre menores de edad, quienes, en palabras de Amaya, “son inquietos por naturaleza”.

Una joven perdió la vida en un sitio turístico que cada año recibe miles de visitantes. La reacción de las autoridades, los llamados de atención y el refuerzo de protocolos aún no son suficientes (Foto cortesía Comandos de Salvamento)
Una joven perdió la vida en un sitio turístico que cada año recibe miles de visitantes. La reacción de las autoridades, los llamados de atención y el refuerzo de protocolos aún no son suficientes (Foto cortesía Comandos de Salvamento)

46 rescates en playas y ríos: radiografía de Semana Santa 2026

Hasta la mañana del 2 de abril, seis personas habían perdido la vida por asfixia por inmersión en el marco del periodo vacacional, de acuerdo con Protección Civil. Paralelamente, los cuerpos de socorro ejecutaron 46 operaciones de rescate, de los cuales doce fueron simples y 34 profundos, todas exitosas según el director de Protección Civil. “La mayoría de estos rescates han ocurrido inmediatamente después de la reventazón, es decir, en la zona donde se forman las olas”, explicó Amaya.

Ninguna playa pública registró decesos gracias a la actuación coordinada de los equipos de rescate, aunque la incidencia de muertes se vincula a la persistencia de bañistas que ingresan al mar fuera del horario seguro, entre las seis de la tarde y las seis de la mañana, después de la declaración de cierre.

Las autoridades reiteran la importancia de seguir las recomendaciones oficiales, proteger a los menores, evitar el consumo de alcohol y no sobreestimar las habilidades de nado. El teléfono 913 permanece habilitado para emergencias a nivel nacional durante el resto del periodo vacacional.

La Unidad de Guardavidas y la Dirección General de Protección Civil establecen vigilancia en 170 puntos y 30 playas ante el fuerte oleaje. (Foto cortesía Protección Civil)
La Unidad de Guardavidas y la Dirección General de Protección Civil establecen vigilancia en 170 puntos y 30 playas ante el fuerte oleaje. (Foto cortesía Protección Civil)

Emergencias durante las vacaciones: un ligero descenso respecto a años anteriores

En contraste con el saldo de fallecidos por ahogamiento, el subdirector del Cuerpo de Bomberos de El Salvador, Erick Vázquez, informó en que las emergencias atendidas entre el 28 y el 31 de marzo de 2026 sumaron 159 casos en los cinco principales rubros de incendios investigados por la institución. Este número implica una disminución del 27% respecto de las 219 emergencias atendidas en el mismo periodo del año anterior.

El análisis detallado presentado por Vázquez mostró una reducción del 31% en incendios en maleza seca, con 116 casos en 2026 frente a 167 de 2025 y del 53% en incendios forestales, nueve frente a 19. Por el contrario, los incendios estructurales subieron un 6%, con 18 incidentes este año frente a 17 del anterior. También se reportó un incremento del 50% en incendios en basureros y una leve baja en los incendios de vehículos, con siete casos contabilizados hasta el 1 de abril.

En términos operativos, la cobertura nacional durante el plan verano 2026 implicó la movilización de más de 800 efectivos distribuidos a lo largo de 18 estaciones y la actuación de 175 técnicos en prevención e inspección.

Las autoridades piden acatar medidas preventivas para evitar tragedias, subrayando la importancia de proteger a menores y no nadar fuera del horario seguro.(Cortesía Protección Civil)
Las autoridades piden acatar medidas preventivas para evitar tragedias, subrayando la importancia de proteger a menores y no nadar fuera del horario seguro.(Cortesía Protección Civil)

Estas cifras evidencian el esfuerzo institucional para reducir la incidencia de emergencias, aunque Vázquez considera que su mayor impacto solo se logrará con el compromiso de la ciudadanía. “Todos estos incendios pueden ser evitados”, advirtió y recomendó abordar la manipulación de sistemas de gas, la inspección de instalaciones eléctricas y el mantenimiento de automotores, además de acatar las indicaciones preventivas.

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