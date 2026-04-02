La exposición solar durante Semana Santa en El Salvador eleva los riesgos para la piel

Las actividades al aire libre durante la Semana Santa en El Salvador aumentan el riesgo de lesiones en la piel por exposición al sol. (AdobeStock)

Durante la Semana Santa en El Salvador, las actividades tradicionales, desde el turismo en playas y balnearios hasta la participación en procesiones religiosas, suponen una exposición prolongada al sol, lo que genera riesgos específicos para la salud de la piel.

Sobre todo cuando los rayos solares alcanzan alta intensidad, combinados con factores como la sal del mar o el cloro de las piscinas, aumentan la probabilidad de lesiones cutáneas, especialmente entre quienes permanecen varias horas expuestos a estas condiciones o participan en peregrinaciones durante las horas de mayor radiación.

El médico especialista José Ernesto Navarro Marín, señala que “es bien importante saber que en playas o situaciones en las que se exponen a mucho sol, las personas pueden tener lesiones de primer o segundo grado.

Depende de diferentes factores como la cantidad de horas que la persona se expone al sol, si al mediodía cuando los rayos ultravioleta son más fuertes”. La advertencia de Navarro Marín destaca la importancia de estimar el riesgo en función tanto del momento del día como de la duración de la exposición.

Estas recomendaciones resultan especialmente relevantes, ya que, durante la temporada vacacional de Semana Santa, la mayoría de las familias elige actividades al aire libre, muchas veces prolongando el contacto con el sol sin las medidas preventivas adecuadas, según explicó Navarro.

Expertos en dermatología alertan sobre la importancia de proteger la piel durante peregrinaciones y días de turismo en playas salvadoreñas. (Foto archivo)

Recomendaciones para actividades religiosas y turismo de playa

El dermatólogo y oncólogo Enrique Hernández Pérez subrayó que “depende mucho del tipo de piel. No es el mismo protector (solar) para un niño o un adolescente que para una persona mayor, debido a que la piel de un adolescente es un poco más grasosa”.

Esta diferenciación obliga a elegir los productos según la edad y características particulares de cada persona, tanto para quienes asisten a actividades religiosas como para quienes pasan el día en la playa.

Durante las procesiones de Semana Santa, la piel está expuesta, muchas veces de forma inevitable, durante largas caminatas bajo el sol. Para esos casos, la recomendación central es aplicar “un protector solar de amplio espectro con un SPF de 30 o superior en todas las áreas expuestas de la piel, incluyendo rostro, cuello, orejas, brazos y manos”.

La aplicación debe realizarse entre 20 y 30 minutos antes de salir y debe repetirse cada dos horas, en particular si la persona suda de manera abundante.

La vestimenta es otro elemento clave. Especialistas recomiendan prendas de manga larga, pantalones largos y tejidos ligeros transpirables, optando por colores claros, que reflejan mejor la radiación solar. Además, conviene aplicar crema hidratante antes de salir y reponerla si la piel muestra sequedad durante el día.

Esta playa, con su rompiente de derechas, es uno de los principales atractivos para surfistas experimentados en El Salvador./ (Ministerio de Turismo)

Algunas de las principales recomendaciones para quienes participan en actividades religiosas durante la Semana Santa en El Salvador:

Usar protector solar de amplio espectro (SPF 30 o más).

Aplicar el producto 20-30 minutos antes de la exposición y reaplicar cada dos horas.

Vestir prendas de tela ligera, manga larga y colores claros.

Hidratar la piel con cremas durante el día al sentir resequedad.

En cuanto a las visitas a playas, balnearios o centros turísticos, los riesgos se incrementan a causa de la mayor reflexión solar sobre la arena y el agua. Por ello, los especialistas recomiendan fortalecer las medidas preventivas:

Utilizar protector solar de amplio espectro con SPF 50 o superior, especialmente de 10:00 a.m., a 4:00 p.m., franja de máxima radiación.

Reaplicar el protector solar cada 40 a 60 minutos si se está nadando o sudando, despúes de secarse con toalla.

Calmar la piel tras la exposición solar utilizando geles o lociones after-sun con ingredientes como aloe vera, caléndula o alantoína, para reducir enrojecimientos y mejorar la hidratación.

Tomar una ducha refrescante con agua fresca para eliminar residuos de sal, arena o cloro. Se debe usar jabón suave, sin sulfatos, para evitar mayor resequedad.

Mantener una hidratación adecuada, bebiendo suficiente agua durante el día, cuidar los labios aplicando bálsamo labial con SPF para evitar quemaduras y sequedad.

La segunda fase de remodelación del Parque Recreativo Costa del Sol incluye nuevas cabañas, áreas deportivas y conexión directa al estero de Jaltepeque. (Foto cortesía ISTU)

En síntesis, tanto las actividades religiosas como la recreación en playas durante la Semana Santa en El Salvador exponen la piel a diferentes factores de riesgo, por lo que los médicos consultados insisten en adaptar las medidas de protección y en elegir productos y rutinas que se ajusten a las características personales, la duración y el tipo de actividad.