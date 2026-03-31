El Salvador

Cerro permanece bajo vigilancia tras incendio forestal en Chalatenango, El Salvador

Las autoridades mantienen operativo un despliegue aéreo en la zona, donde helicópteros descargan agua para frenar la expansión del fuego y salvaguardar el entorno natural de las comunidades cercanas

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El cerro Chuntrún, en San Ignacio, Chalatenango Norte, sigue bajo vigilancia tras incendio forestal y despliegue aéreo de la Fuerza Armada de El Salvador. (Foto: Fuerza Armada)
El cerro Chuntrún, en San Ignacio, Chalatenango Norte, sigue bajo vigilancia tras incendio forestal y despliegue aéreo de la Fuerza Armada de El Salvador. (Foto: Fuerza Armada)

El cerro Chuntrún, en el municipio de San Ignacio, Chalatenango Norte, permanece bajo vigilancia tras el incendio forestal que requirió la intervención aérea de la Fuerza Armada de El Salvador. Las autoridades mantienen en operación un helicóptero Bell 412 y un UH-1H de la Fuerza Aérea, que realizan descargas de agua para controlar el fuego y proteger el ecosistema local.

Un helicóptero Bell 412 y un UH-1H de la Fuerza Aérea ejecutan descargas de agua para controlar el incendio y proteger el ecosistema del cerro Chuntrún. (Vídeo: Fuerza Armada)

Los equipos aéreos ejecutan vuelos constantes utilizando sistemas de carga y descarga de agua, con el propósito de frenar el avance de las llamas y evitar que el incendio se propague hacia comunidades cercanas. La operación forma parte de los esfuerzos coordinados para enfrentar los incendios forestales que se han presentado en varios puntos del país durante la temporada seca.

Hasta ahora, no se han reportado personas lesionadas ni daños a viviendas en el área del cerro Chuntrún. Las autoridades continúan la vigilancia y las acciones de control para resguardar los recursos naturales y prevenir la propagación del fuego.

Las maniobras aéreas buscan frenar el avance de las llamas y evitar que el fuego alcance comunidades cercanas en Chalatenango Norte. (Foto: Bomberos El Salvador)
Las maniobras aéreas buscan frenar el avance de las llamas y evitar que el fuego alcance comunidades cercanas en Chalatenango Norte. (Foto: Bomberos El Salvador)

Intervenciones del Cuerpo de Bomberos en predios y terrenos urbanos y rurales

El Cuerpo de Bomberos de El Salvador informó sobre varios operativos recientes en distintos puntos del país para controlar incendios en predios y terrenos con vegetación seca. En el distrito de Concepción Quezaltepeque, Chalatenango, el personal sofocó un incendio en un predio baldío, realizando maniobras de control, extinción y enfriamiento para evitar reigniciones y proteger estructuras cercanas.

Bomberos enfrentaron con éxito un incendio en terrenos de El Tobalón, San Juan Talpa, La Paz Oeste, resguardando las áreas colindantes de daños mayores. (Foto: Bomberos El Salvador)
Bomberos enfrentaron con éxito un incendio en terrenos de El Tobalón, San Juan Talpa, La Paz Oeste, resguardando las áreas colindantes de daños mayores. (Foto: Bomberos El Salvador)

En el cantón El Tobalón, distrito de San Juan Talpa, La Paz Oeste, los bomberos enfrentaron otro incendio en un terreno con vegetación seca. El equipo aplicó maniobras de enfriamiento del perímetro, logrando impedir la propagación del fuego y resguardar las áreas colindantes.

En el Bulevar Constitución, sector San Roque, pasaje Icaco, distrito de Mejicanos, San Salvador Centro, se controló un incendio en un predio baldío con vegetación seca y hojarasca. Las labores de control y liquidación evitaron que las llamas se expandieran hacia zonas aledañas, garantizando la protección de los espacios cercanos.

En el Bulevar Constitución, Mejicanos, bomberos controlaron un incendio en un predio con hojarasca, evitando su expansión a zonas aledañas de San Salvador Centro. (Foto: Bomberos El Salvador)
En el Bulevar Constitución, Mejicanos, bomberos controlaron un incendio en un predio con hojarasca, evitando su expansión a zonas aledañas de San Salvador Centro. (Foto: Bomberos El Salvador)

En todos estos casos, la institución reiteró a la población la importancia de reportar emergencias al 913, permitiendo una respuesta rápida y efectiva para limitar los daños y proteger a las comunidades.

Balance de emergencias de Semana Santa 2026

Durante la Semana Santa de 2025, se reportaron 94 emergencias. En 2026, la cifra bajó a 82. El detalle muestra que los incendios en maleza pasaron de 73 a 59, los incendios forestales disminuyeron de ocho a seis, los incendios estructurales se mantuvieron en nueve en ambos años, los incendios en basureros sumaron tres cada año y los incendios en vehículos aumentaron de uno a cinco.

El director del cuerpo de Bomberos, Baltazar Solano destacó que, aunque la reducción es positiva, la meta es llegar a cero incidentes durante el operativo. Insistió en que “Cualquier incendio para nosotros cuenta, la responsabilidad es de todos” y recordó que el sistema de emergencias está disponible las 24 horas.

Las autoridades continúan reforzando la vigilancia y las acciones preventivas, instando a la población a colaborar y reportar cualquier situación de riesgo para proteger tanto a las personas como al medio ambiente.

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