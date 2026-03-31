El Salvador

1 de cada 19 salvadoreños puede desarrollar cáncer de piel por exposición solar, advierte especialista

Datos de la Organización Mundial de la Salud muestran que este tipo de cáncer cutáneo, considerado muy agresivo, incrementa su incidencia globalmente cada año y su riesgo aumenta con la exposición solar intensa y quemaduras recurrentes

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Melanoma, cáncer de piel, oncología, salud, ciencia - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Melanoma, cáncer de piel, oncología, salud, ciencia - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El melanoma representa un riesgo creciente para la salud pública, asociado principalmente con la exposición a la radiación ultravioleta. Este tipo de cáncer de piel, catalogado como el más agresivo dentro de su grupo, se caracteriza por el crecimiento descontrolado de melanocitos, células responsables de la pigmentación cutánea. Datos estimados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) indican que se producen más de 1.5 millones de casos nuevos de cáncer de piel cada año, lo que subraya la magnitud de este desafío sanitario.

Las estadísticas internacionales sugieren que la probabilidad de desarrollar melanoma aumenta un 10 % anual a nivel global, aunque la falta de registros precisos en algunos países limita la evaluación exacta de su incidencia local. Enrique Hernández Pérez,dermato-oncólogo y cirujano cosmético, confirmó esta tendencia y señaló durante una entrevista que la referencia para El Salvador proviene principalmente de datos estadounidenses y europeos, con una prevalencia estimada de uno de cada 19 individuos.

Un nuevo enfoque para tratar el cáncer podría transformar la medicina, según estudios recientes
(Imagen Ilustrativa Infobae)

El melanoma puede surgir como una lesión nueva, habitualmente diferenciada por una forma, color o tamaño inusuales y variaciones frecuentes por la influencia de la radiación solar. Hernández Pérez explicó que, a pesar de su agresividad, este carcinoma resulta altamente curable si se detecta de manera temprana, lo que subraya la importancia del monitoreo regular y la consulta especializada ante cambios cutáneos sospechosos.

La precisión diagnóstica requiere análisis profesionales: extirpación, biopsia y estudios de rastreo, como la tomografía axial computarizada (TAC), permiten descartar la diseminación del tumor a otras zonas. En cuanto a la localización, el especialista identificó que los pies representan el área más común para la aparición de melanomas, una tendencia confirmada por observaciones clínicas, aunque no relacionada con la exposición solar directa ni factores de humedad o bacterias.

Dr. Enrique Hernández Pérez, dermato-oncólogo y cirujano cosmético, sostiene que "dentro de los cánceres más frecuentes en piel hay tres: el carcinoma basocelular, carcinoma espinocelular y melanoma". (Foto cortesía Frente a Frente)
Dr. Enrique Hernández Pérez, dermato-oncólogo y cirujano cosmético, sostiene que "dentro de los cánceres más frecuentes en piel hay tres: el carcinoma basocelular, carcinoma espinocelular y melanoma". (Foto cortesía Frente a Frente)

Factores que determinan el riesgo y presentación del melanoma

La exposición a la radiación ultravioleta emerge como el principal factor ambiental implicado en el desarrollo del melanoma. Según Hernández Pérez, las quemaduras solares intensas y episodios repetidos de exposición extrema favorecen la aparición de este cáncer, particularmente en regiones del cuerpo directamente expuestas al sol. Además, otros tipos de cáncer de piel, como el carcinoma espinocelular, suelen asociarse a una exposición crónica y prolongada por años.

El especialista detalló que existen signos clínicos, agrupados en el denominado ABCDE del melanoma, que pueden alertar sobre la posible transformación maligna de un lunar: asimetría, bordes irregulares, cambios o multiplicidad de colores, diámetro superior a seis milímetros y evolución o cambio notorio respecto a lunares previos. Hernández Pérez enfatizó la dificultad de realizar una autoevaluación certera y recomendó la valoración anual o semestral por dermatología, aún más en personas con antecedentes familiares.

Las diferencias de predisposición entre tipos de piel también influyen en el riesgo. De acuerdo al experto, la piel clara resulta más propensa a desarrollar pigmentaciones anómalas y quemaduras, mientras las pieles morenas o negras muestran mayor tolerancia, aunque no exentas del riesgo de cáncer cutáneo.

Espalda de un hombre con lunares (AdobeStock)
Espalda de un hombre con lunares (AdobeStock)

Recomendaciones del especialista sobre protección solar y cuidados específicos

El uso adecuado de protectores solares constituye el pilar de la prevención. Hernández Pérez recomendó elegir productos con factor de protección solar (FPS) de 30 o superior, reaplicando cada cuatro horas en condiciones habituales y cada dos horas durante periodos de mayor exposición, como los viajes a la playa o a la piscina. El especialista precisó que no existe un beneficio adicional sustancial entre un FPS de 30 y cifras más elevadas, debido a diferencias en las normativas entre Estados Unidos y Europa.

Para las personas que requieren protección extendida, como niños pequeños o personas de piel muy clara, existen productos formulados especialmente para cada grupo etario y tipo de piel. Además, Hernández Pérez subrayó la importancia de cubrir todas las áreas expuestas, incluyendo orejas, párpados, cuello y pies, y de utilizar ropa con protección UV, sombreros, lentes de sol certificados y humectantes tras la exposición solar.

El efecto nocivo del sol no se limita únicamente a zonas cálidas o a la playa. El especialista advirtió que la radiación ultravioleta también se intensifica en zonas de altura, como las regiones andinas, y atraviesa nubes, por lo que recomendó protección incluso en días nublados o cuando se visiten montañas.

Una madre aplicando crema solar en la espalda a su hijo (AdobeStock)
Una madre aplicando crema solar en la espalda a su hijo (AdobeStock)

Otros riesgos dermatológicos asociados a la exposición y falta de protección

Durante temporadas de vacaciones y actividades acuáticas, Hernández Pérez identificó la alta frecuencia de infecciones por hongos (micosis cutáneas) en áreas húmedas de la piel, así como la relación entre el uso prolongado de ropa mojada y la proliferación de cándida. El aumento de casos de “escaldado” tras jornadas de exposición y humedad fue señalado como un motivo común de consulta, al igual que la irritación y caída del cabello inducida por sudoración y falta de lavado adecuado.

El especialista también recordó que distintas sustancias pueden provocar manchas y quemaduras cuando hay contacto con el sol, por el contacto con limón sobre la piel. La recomendación en estos casos es el lavado inmediato de la zona afectada y la protección solar estricta, ya que la hiperpigmentación podría extenderse durante varias semanas o meses.

Durante el verano aumentan las infecciones por hongos y las irritaciones cutáneas por humedad y ropa mojada, subrayando la importancia de la higiene y ropa seca. (AP Foto/Eugene Hoshiko, Archivo)
Durante el verano aumentan las infecciones por hongos y las irritaciones cutáneas por humedad y ropa mojada, subrayando la importancia de la higiene y ropa seca. (AP Foto/Eugene Hoshiko, Archivo)

Consejos esenciales para el cuidado preventivo de la piel en verano y alta exposición al sol

La protección cutánea frente a los riesgos del melanoma y otros trastornos asociados a la radiación ultravioleta podría optimizarse siguiendo las recomendaciones del dermato-oncólogo Enrique Hernández Pérez. El especialista sugirió mantener la piel humectada con cremas específicas, elegir ropa seca tras sumergirse en la playa o piscina para evitar infecciones fúngicas, y preferir horas de menor radiación solar.

El uso de lentes con filtro UV certificado y la hidratación frecuente acompañan la rutina preventiva recomendada. En niños, el inicio temprano del uso de protectores específicos refuerza la protección a largo plazo, y la observación regular de lunares o manchas nuevas puede facilitar la intervención oportuna.

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