Rompiendo el casco de cristal: Participación femenina en la construcción salvadoreña sube del 4% al 10% en un año

Una trabajadora participa en labores técnicas especializadas en una obra en construcción, reflejando el avance y la inclusión de mujeres en el sector (Foto cortesía Crónica Vasca).

La presencia de mujeres en el sector construcción de El Salvador presenta un crecimiento sostenido y visible, impulsada por nuevos programas de formación y la apertura de espacios en proyectos de obra.

De acuerdo con cifras expuestas en 2025 por la Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador (OPAMSS) y la Cámara Salvadoreña de la Industria de la Construcción (CASALCO), la participación femenina en la industria pasó del 4% al 10% en apenas doce meses, un avance que se refleja en obras públicas y privadas de todo el país.

Ante este panorama, este fenómeno responde a estrategias de inclusión y a la modernización de procesos en el sector. El cambio se observa en el aumento de trabajadoras en diferentes etapas de la construcción.

Según detalló el director de la OPAMSS, Luis Rodríguez, las mujeres inician principalmente en tareas de limpieza, pero acceden pronto a capacitaciones en seguridad ocupacional, soldadura y armado, lo que les permite asumir funciones técnicas y especializadas.

Este proceso de inclusión va acompañado de políticas internas en las empresas y de incentivos por parte de las autoridades para fomentar la paridad y el desarrollo profesional femenino dentro de la industria.

Una joven comparte su inspiradora experiencia al tomar un curso de albañilería, motivada por adquirir la experiencia práctica que complementa su conocimiento teórico.

El impacto de esta tendencia queda evidenciado en los datos de empleo. El sector construcción mantiene más de 166,000 puestos de trabajo directos e indirectos en El Salvador, según afirmó el director de la OPAMSS, en una entrevista televisiva.

El aumento de la empleabilidad femenina se apoya en:

La demanda de mano de obra calificada

Digitalización de procesos

Colaboración público-privada orientada a la educación técnica.

Ante este panorama, la participación de mujeres en obras públicas y privadas abre nuevas rutas de movilidad social y reduce las brechas tradicionales, en un rubro históricamente dominado por hombres.

La construcción se consolida como motor de inclusión laboral femenina y formación técnica en El Salvador

El Ministerio de Trabajo ha identificado esta dinámica como una oportunidad para acelerar la igualdad de género en el país. En su informe de tendencias laborales de 2025, la entidad reportó que el empleo formal superó el millón de puestos, con un crecimiento del 2.2% respecto al año anterior.

La tasa de participación laboral femenina nacional se sitúa en torno al 46%, frente a una masculina que supera el 75%, según datos del Banco Mundial publicados por Trading Economics. La construcción, según los especialistas, supera este promedio y se coloca como uno de los sectores más receptivos a la integración de mujeres en todos los niveles.

Gráfico de la OIT que muestra el aumento en la tasa de participación de las mujeres en la fuerza laboral en El Salvador entre 2010 y 2025, con un crecimiento sostenido que supera el 53% en la actualidad (Foto cortesía https://datos.bancomundial.org/).

En el mismo sentido, José Antonio Velásquez, presidente de CASALCO, explicó que la colaboración entre el Estado y el sector privado ha sido determinante para abrir espacios y generar confianza en la contratación de mujeres: “La industria reconoce el valor de la diversidad y la importancia de contar con equipos integrados por hombres y mujeres, lo que se traduce en mejores resultados y mayor innovación”, precisó en declaraciones en la entrevista de Frente a Frente.

Diversificación, tecnología y formación

El avance en la participación laboral femenina en la construcción también responde a la demanda del mercado y a la necesidad de diversificar la fuerza de trabajo. La modernización de procesos y la introducción de nuevas tecnologías han reducido barreras físicas y culturales, permitiendo que más mujeres accedan a puestos técnicos y de supervisión.

No obstante, el reto para los próximos años pasa por sostener el ritmo de crecimiento de la participación femenina y garantizar que las mujeres accedan a posiciones de mayor especialización y responsabilidad dentro del sector. La experiencia salvadoreña muestra que el avance de la mujer en la construcción es posible cuando convergen voluntad política, compromiso empresarial y acceso a una formación técnica de calidad.