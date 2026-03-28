La COEXPORT lanza plataforma digital en El Salvador para potenciar negocios internacionales

La Corporación de Exportadores de El Salvador lanza la plataforma digital COEXPORT Trade para impulsar el comercio internacional./(COEXPORT)

La Corporación de Exportadores de El Salvador (COEXPORT) ha dado un paso estratégico al lanzar COEXPORT Trade, una plataforma digital concebida para promover el intercambio comercial y fortalecer la presencia internacional de las empresas salvadoreñas. El anuncio, realizado durante la más reciente Asamblea General de la organización, estuvo acompañado por la presentación de una imagen renovada y una batería de iniciativas orientadas a intensificar la innovación y la competitividad del sector exportador local, según informaron Día a Día News y Dinero.com.

En este encuentro, que reunió a más de cien socios, se subrayó la participación activa del ecosistema exportador y se presentó “El Libro de la Excelencia Exportadora”, una publicación impresa y digital que reconoce la trayectoria de empresas sobresalientes en el comercio exterior salvadoreño. Además, se formalizaron nuevas alianzas internacionales, como la cooperación con TRADE POINT de UNCTAD y el Consejo de Comercio Canadá-USA-México (CUSMEX), con el objetivo de incrementar la captación de oportunidades de negocio y facilitar la presencia en ferias, misiones comerciales y ruedas de negocios, según detalló Día a Día News.

Uno de los aspectos destacados fue la entrega de 20,000 licencias a empleados del sector exportador y al ámbito estudiantil, orientadas a fortalecer competencias lingüísticas y técnicas. A ello se sumó un nuevo programa de formación diseñado para 200 mujeres operadoras de terminal trucks, lo que evidencia un esfuerzo por diversificar y profesionalizar el talento humano en áreas críticas de la logística.

La plataforma COEXPORT Trade se posiciona como un sitio web totalmente responsivo, accesible desde cualquier dispositivo, que permite establecer vínculos de negocio eficaces, promover productos y servicios en tiempo real y mantener actualizada la información comercial de empresas exportadoras, según explicó la presidenta de la organización, Silvia Cuéllar, en declaraciones a Día a Día News. Cuéllar remarcó la relevancia de estas acciones para consolidar un modelo organizacional más transparente y dinámico.

Silvia Cuéllar (al centro), presidenta de COEXPORT, presentó su informe y lanzó la nueva plataforma durante el evento./ (COEXPORT)

“Estamos dando pasos firmes hacia una mayor conexión de nuestras empresas con el mundo, incorporando herramientas innovadoras y fortaleciendo capacidades que permitan aprovechar las oportunidades de negocio”, dijo.

Por otra parte, se realizó la presentación de programas de formación y acompañamiento para empresas encaminadas a obtener la certificación como Operador Confiable, así como diplomados orientados a los requerimientos técnicos para exportar alimentos y productos farmacéuticos a Estados Unidos. Este conjunto de iniciativas forma parte de una estrategia integral orientada al fortalecimiento de la competitividad nacional, según indicó COEXPORT.

COEXPORT integra inteligencia artificial y tecnologías emergentes en sus iniciativas

En el marco de esta transformación institucional, COEXPORT también avanzó en la integración de inteligencia artificial como elemento central en nuevas propuestas de negocio. Se anunció la incorporación de temas como criptomonedas, financiación y tokenización en los programas de formación, con el propósito de adaptar el sector exportador a los desafíos y oportunidades del entorno internacional, de acuerdo con declaraciones de Silvia Cuéllar citadas por Día a Día News.

La Asamblea reunió a más de un centenar de socios de COEXPORT./ (COEXPORT)

Además, se presentó un proyecto destinado a la formación de conductores, mujeres y hombres, especializados en el manejo de carga pesada. El objetivo, según la presidenta de COEXPORT, es robustecer la disponibilidad de talento calificado en segmentos vitales para la operación logística y el comercio exterior salvadoreño.

Estas acciones marcan el inicio de una nueva etapa para COEXPORT, en la que la articulación de alianzas, la innovación tecnológica y el fortalecimiento de capacidades buscan conectar a El Salvador de forma más efectiva con los mercados internacionales, consolidando a la organización como referente regional en servicios para la exportación.