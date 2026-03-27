El Salvador: El Ministerio de Obras Públicas reporta avance del 40 % en drenaje de la Zona Rosa

El objetivo principal es evitar los anegamientos que cada temporada lluviosa afectan a esa parte de la ciudad.

Las obras en el bulevar Sergio Vieira de Mello avanzan con rapidez, según el último informe del Ministerio de Obras Públicas (MOP), que anunció un progreso de 40 % en el sistema de drenaje destinado a reducir inundaciones en la Zona Rosa de San Salvador.

El objetivo principal es evitar los anegamientos que cada temporada lluviosa afectan a esa parte de la ciudad. La intervención actual responde a la saturación del sistema de tuberías, incapaz de evacuar el agua de manera eficiente durante las lluvias intensas.

Con menos de un mes de ejecución, la obra ya muestra resultados tangibles: la mayoría de las paredes de la estructura están instaladas y se avanza en la colocación de losas superiores. El proyecto incluye la construcción de una laguna de laminación de 180 metros de longitud, que retendrá y canalizará el agua hacia el nuevo sistema de drenaje.

Supervisión y coordinación institucional

La madrugada del viernes, el titular del MOP, Romeo Rodríguez Herrera, supervisó la obra y destacó el ritmo sostenido de los trabajos. El ministro señaló: “Tenemos menos de un mes de estar trabajando en esta zona. El proyecto tiene un 40 % de avance; al finalizar el mes de marzo, esperamos tener un 50 % de avance”, según canales oficiales.

Una grúa de gran tonelaje levanta con precisión una enorme losa de concreto desde un camión de plataforma, como parte de las obras de la Zona Rosa en San Salvador. El proyecto se desarrolla durante la noche para evitar interrupciones en el tráfico.

Las labores incluyen excavaciones que llegan a los 160 metros y se ejecutan de manera continua, en conjunto con la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA). Esta coordinación permite proteger la infraestructura existente y garantizar el correcto funcionamiento del nuevo sistema sin afectar los servicios actuales.

Plazos y metas para la temporada lluviosa

El plazo estimado para finalizar la construcción es de cuatro meses, aunque las autoridades aspiran a superar la mitad del avance antes de que termine marzo. El objetivo es entregar la obra antes del inicio del invierno para que la zona esté mejor preparada frente a las lluvias.

Con menos de un mes de ejecución, la obra ya muestra resultados tangibles: la mayoría de las paredes de la estructura están instaladas y se avanza en la colocación de losas superiores.

El avance reportado del MOP es de 40 % y se prevé superar el 50 % antes de finalizar marzo, con la meta de concluir los trabajos antes de la llegada de las lluvias.

Las inundaciones recurrentes en la Zona Rosa de San Salvador han llevado al Ministerio de Obras Públicas (MOP) a lanzar una intervención específica para contener el agua de lluvia. El proyecto, iniciado el 8 de marzo de 2026, se desarrolla en el bulevar Sergio Vieira de Mello.

La estrategia principal consiste en la construcción de una laguna de detención de 180 metros de longitud, diseñada para almacenar hasta 1,000 metros cúbicos de agua pluvial. Esta infraestructura tiene como objetivo evitar que el agua se acumule y cause inundaciones, un problema frecuente incluso tras lluvias breves en la zona.

Durante la fase de ejecución, el tránsito por el bulevar Sergio Vieira de Mello en sentido norte-sur se encuentra parcialmente restringido. Para los conductores, la avenida Las Magnolias se presenta como ruta alterna, con un carril adicional habilitado hasta el hotel Barceló. Desde ese punto, la circulación se mantiene en sentido único de norte a sur, mientras que el acceso a Bambú City Center continúa bajo control especial para no afectar la actividad comercial.

El MOP ha anunciado que los trabajos se realizan de manera continua, con jornadas las 24 horas del día. La finalización está prevista para antes de julio de 2026, lo que supone un plazo inferior a cuatro meses de obra.

El MOP ha anunciado que los trabajos se realizan de manera continua, con jornadas las 24 horas del día. La finalización está prevista para antes de julio de 2026, lo que supone un plazo inferior a cuatro meses de obra.

Las autoridades han destinado una inversión de USD 3.2 millones para esta intervención, enmarcada dentro del Plan Nacional de Mitigación. Esta iniciativa busca reducir los riesgos de inundaciones en puntos críticos del país, priorizando la seguridad y la protección de la infraestructura urbana.

El propósito de la obra es claro: regular el flujo de agua en un sector históricamente vulnerable, donde las precipitaciones suelen desbordar la capacidad de los sistemas de drenaje tradicionales. El gobierno salvadoreño busca con este proyecto fortalecer la resiliencia de la ciudad ante fenómenos climáticos extremos.

Quienes transiten por la zona encontrarán modificaciones en el tráfico y controles adicionales, como resultado de las obras de mitigación en curso. Sin embargo, las autoridades aseguran que el acceso a comercios y servicios no se verá interrumpido.