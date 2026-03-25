Mortalidad materna disminuye a 21.8 por cada 100 mil nacidos vivos en El Salvador

La mortalidad materna en El Salvador se redujo a 21,8 por cada cien mil nacidos vivos en 2025, según datos oficiales de salud pública. (Foto: Secretaría de Prensa de la Presidencia)

La mortalidad materna en El Salvador llegó a 21,8 por cada 100 mil nacidos vivos para 2025, según los registros expuestos por el ministro de Salud, Francisco Alabí en la Entrevista AM. Esta cifra, sostiene, marca un descenso respecto a periodos anteriores, cuando la razón de mortalidad materna superaba el 26 %. Alabí señaló que este indicador es uno de los parámetros más vigilados en salud pública y atribuyó la reducción a la aplicación de la ley Nacer con Cariño, la modernización de la infraestructura y la formación continua del personal.

El titular de Salud explicó que la tendencia descendente también se observa en otros indicadores: la mortalidad fetal bajó de 4,4 a 4,2, la mortalidad neonatal temprana de 3,6 a 3,5, la mortalidad infantil de 7,9 a 7,4 y la mortalidad en menores de cinco años de 9,4 a 8,4. Estos datos, según Alabí, reflejan el impacto de un modelo de atención integral que prioriza la prevención, el acompañamiento a la madre y el fortalecimiento de protocolos en todo el proceso materno perinatal.

El descenso en la mortalidad materna se atribuye a una estrategia que abarca tanto la atención directa en los hospitales como la capacitación previa de las madres y familias. Resaltó que uno de los objetivos centrales de la ley Nacer con Cariño fue disminuir complicaciones y letalidad en el momento del nacimiento, a través de una red coordinada de servicios, protocolos actualizados y el acceso a información verificada para las mujeres embarazadas.

El ministro Francisco Alabí atribuyó la reducción de la mortalidad materna a la aplicación de la ley Nacer con Cariño y la modernización en salud pública. (Foto: Gabriela de Bukele, Primera Dama de la República- Facebook)

En el país, 42 maternidades públicas han sido remodeladas y equipadas para cumplir con los requisitos de la ley, lo que asegura ha permitido ampliar la cobertura y elevar los estándares de atención. En este contexto, el ministro anunció el inicio de la construcción del Centro de Maternidad Nacer con Cariño El Nido, un proyecto que busca consolidar el modelo integral y humanizado, sumando una infraestructura especializada que funcionará como referencia nacional.

Este centro de maternidad está proyectado para atender hasta 9,000 partos anuales y generar aproximadamente 2,000 empleos directos. La capacitación abarca tanto al personal sanitario como a las familias, mediante charlas prenatales y orientación ofrecida por promotores maternos perinatales en todo el territorio.

Mortalidad infantil global: cifras y desafíos

En 2024, Naciones Unidas estimó que 4,9 millones de niños murieron antes de cumplir los cinco años a nivel mundial, de los cuales 2,3 millones eran recién nacidos. Si bien desde el año 2000 las muertes de menores de cinco años se han reducido a más de la mitad, el ritmo de descenso se ha desacelerado más de un 60 % desde 2015. El informe internacional advierte que casi la mitad de las muertes infantiles ocurren en el primer mes de vida, principalmente por complicaciones derivadas del parto prematuro, complicaciones durante el trabajo de parto y el parto, infecciones y anomalías congénitas.

Naciones Unidas reportó 4,9 millones de muertes en menores de cinco años en 2024, con la malnutrición aguda como causa clave en más de 100,000 casos. (Crédito: Nicolás Téllez/Colprensa)

Por primera vez, el reporte estima los decesos por malnutrición aguda, reflejando que más de 100.000 niños de 1 a 59 meses murieron por esta causa en 2024, lo que representa el 5 % del total de muertes en ese grupo de edad. La malnutrición además incrementa la vulnerabilidad frente a enfermedades prevenibles.

Las agencias internacionales insisten en que, pese a los avances logrados en la supervivencia infantil, el progreso se encuentra en riesgo de estancamiento debido a factores como la reducción de presupuestos destinados a salud y la persistencia de crisis humanitarias. Destacan la necesidad de mantener inversiones y priorizar la cobertura de servicios esenciales de salud, nutrición, inmunización y datos de calidad, especialmente para las poblaciones más vulnerables.

Mortalidad materna mundial: panorama y retos

Según datos de la Organización Mundial de la Salud, en 2023 más de 700 mujeres murieron cada día por causas prevenibles relacionadas con el embarazo y el parto. Esto equivale a una muerte materna casi cada dos minutos a nivel global. Entre 2000 y 2023, la tasa de mortalidad materna mundial disminuyó en aproximadamente un 40 %, pero la mayoría de las muertes —más del 90 %— ocurrieron en países de ingresos bajos y medios-bajos.

La OMS alertó que más de 700 mujeres mueren cada día por causas prevenibles relacionadas con el embarazo en países de ingresos bajos y medios-bajos. (Foto: Gabriela de Bukele, Primera Dama de la República- Facebook)

La OMS subraya que la atención brindada por personal de salud capacitado, tanto antes como durante y después del parto, puede salvar vidas de mujeres y recién nacidos. Las cifras globales muestran que, pese a los avances, persisten desigualdades profundas y retos estructurales en el acceso y la calidad de la atención materna. Estos datos refuerzan el valor de políticas y modelos de atención como los implementados recientemente en El Salvador para reducir los riesgos asociados al embarazo y el parto, priorizando la formación de equipos especializados y la cobertura de servicios esenciales.