Panamá

Presidentes de Panamá y Honduras acuerdan reforzar la relación bilateral y la integración centroamericana

El encuentro en el Palacio de Las Garzas se realizó durante el Bicentenario del Congreso Anfictiónico y abordó cooperación en seguridad fronteriza, movilidad humana, desarrollo sostenible y el seguimiento de compromisos en el marco del SICA

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CIUDAD DE PANAMÁ (PANAMÁ), 22/06/2026.- Fotografía cedida por la Presidencia de Panamá que muestra al mandatario de Panamá, José Raúl Mulino (d), saludando al presidente de Honduras, Nasry Asfura, este lunes en Ciudad de Panamá (Panamá). Mulino y Asfura, acordaron reforzar las relaciones bilaterales entre ambas naciones y avanzar hacia una mayor integración de los países centroamericanos. EFE/ Presidencia de Panamá /SOLO USO EDITORIAL/ NO VENTAS/ SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)
CIUDAD DE PANAMÁ (PANAMÁ), 22/06/2026.- Fotografía cedida por la Presidencia de Panamá que muestra al mandatario de Panamá, José Raúl Mulino (d), saludando al presidente de Honduras, Nasry Asfura, este lunes en Ciudad de Panamá (Panamá). Mulino y Asfura, acordaron reforzar las relaciones bilaterales entre ambas naciones y avanzar hacia una mayor integración de los países centroamericanos. EFE/ Presidencia de Panamá /SOLO USO EDITORIAL/ NO VENTAS/ SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)

La conmemoración del Bicentenario del Congreso Anfictiónico en Panamá reunió este lunes a líderes regionales, donde los presidentes de Panamá, José Raúl Mulino, y de Honduras, Nasry Asfura, acordaron reforzar las relaciones bilaterales y avanzar hacia la integración de los países centroamericanos, según informó la agencia EFE. El encuentro tuvo lugar en el Palacio de Las Garzas, sede del Ejecutivo panameño, donde Mulino y Asfura analizaron estrategias para fortalecer la cooperación regional, con foco en seguridad fronteriza, migración, desarrollo sostenible y renovación de los compromisos de integración.

Según un comunicado de la Presidencia panameña, ambos mandatarios señalaron: “lograr una integración de los países de Centroamérica” y de elevar las acciones actuales del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA). Subrayaron que el enfoque prioritario debe estar en “una mayor coordinación regional, que haya una región de paz, libertad y desarrollo, con el impulso de sus economías y del comercio intrarregional”. EFE informó que los presidentes coincidieron en que la coyuntura regional exige respuestas articuladas en materia de seguridad, desarrollo económico y migración.

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El jefe de Estado hondureño viajó a Panamá en el marco de una visita oficial para participar en las actividades del Bicentenario, junto a delegaciones de otros países de la región. Según detalló EFE, la agenda incluyó debates sobre los desafíos y oportunidades de la integración latinoamericana en el siglo XXI, con énfasis en el legado histórico del Congreso Anfictiónico, convocado por Simón Bolívar en 1824 y celebrado en 1826. Este encuentro sentó las bases de los ideales de integración y multilateralismo en América Latina.

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, saluda junto al secretario general de la OEA, Albert Ramdin, durante la ceremonia de apertura de la 56.ª Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en el Centro de Convenciones de Atlapa, Ciudad de Panamá, Panamá, el 22 de junio de 2026. REUTERS/Enea Lebrun
El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, saluda junto al secretario general de la OEA, Albert Ramdin, durante la ceremonia de apertura de la 56.ª Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en el Centro de Convenciones de Atlapa, Ciudad de Panamá, Panamá, el 22 de junio de 2026. REUTERS/Enea Lebrun

“La integración centroamericana sigue siendo una aspiración vigente para nuestros pueblos”, se lee en la nota oficial difundida por la Presidencia panameña. Este mensaje fue respaldado por los equipos diplomáticos que acompañaron a ambos líderes en las conversaciones.

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Por parte de Panamá, participaron el ministro de Relaciones Exteriores, Javier Martínez-Acha, y otros altos funcionarios gubernamentales. Desde la delegación hondureña, el respaldo al impulso integracionista fue ratificado por representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores y la misión diplomática en Panamá. EFE informó que ambas partes acordaron dar seguimiento a los compromisos asumidos, priorizando el fortalecimiento del comercio intrarregional y la coordinación de políticas de seguridad.

La reunión entre Mulino y Petro

Además, Mulino mantuvo también una reunión con su homólogo de Colombia, Gustavo Petro, en el contexto de las mismas celebraciones. De acuerdo con información de la Presidencia panameña citada por EFE, ambos jefes de Estado resaltaron la hermandad entre los pueblos de Panamá y Colombia, así como la importancia de mantener y ampliar la cooperación en temas como migración, seguridad fronteriza, turismo, medio ambiente y relaciones comerciales.

Durante el encuentro, Petro estuvo acompañado por la canciller Rosa Villavicencio y el embajador colombiano Fabio Mariño, mientras que Mulino participó junto a su canciller y miembros de su gabinete. La Presidencia panameña indicó que la conmemoración del Bicentenario “sirve para darle un impulso a las iniciativas de integración regional soñadas por el Libertador Simón Bolívar”.

CIUDAD DE PANAMÁ (PANAMÁ), 22/06/2026.- Fotografía cedida por la Presidencia de Panamá que muestra a su mandatario, José Raúl Mulino (d), posando junto al presidente de Colombia, Gustavo Petro, durante una reunión en Ciudad de Panamá (Panamá). Mulino y Petro resaltaron la cooperación bilateral y abogaron por impulsar la integración regional en el marco de las conmemoraciones del Bicentenario del Congreso Anfictiónico en la capital panameña. EFE/ Presidencia de Panamá /SOLO USO EDITORIAL/NO VENTAS/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)
CIUDAD DE PANAMÁ (PANAMÁ), 22/06/2026.- Fotografía cedida por la Presidencia de Panamá que muestra a su mandatario, José Raúl Mulino (d), posando junto al presidente de Colombia, Gustavo Petro, durante una reunión en Ciudad de Panamá (Panamá). Mulino y Petro resaltaron la cooperación bilateral y abogaron por impulsar la integración regional en el marco de las conmemoraciones del Bicentenario del Congreso Anfictiónico en la capital panameña. EFE/ Presidencia de Panamá /SOLO USO EDITORIAL/NO VENTAS/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)

Las actividades en la capital panameña reúnen a líderes y representantes de varios países latinoamericanos para analizar el legado histórico del Congreso Anfictiónico y debatir sobre los retos de la región. EFE subrayó que el evento busca revitalizar los ideales bolivarianos y fomentar la cooperación política, económica y social entre los países asistentes.

El Congreso Anfictiónico es considerado uno de los hitos de la historia continental, al sentar las bases para la integración y cooperación política entre naciones latinoamericanas.

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