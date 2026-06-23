Trump dijo que Irán tendrá inspecciones nucleares y advirtió que EEUU volverá a bloquear el estrecho de Ormuz si lo cree necesario

Trump reiteró que Irán aceptó recibir inspecciones nucleares pero advirtió que EEUU volverá a bloquear el estrecho de Ormuz si es necesario (REUTERS/Jonathan Erns)

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que Irán ha aceptado “inspecciones nucleares al más alto nivel” y anunció el desbloqueo parcial de fondos iraníes, en respuesta a informaciones sobre la negativa de Teherán a permitir el acceso del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) a instalaciones nucleares dañadas durante la guerra de 2025. Trump detalló que la medida permitirá mantener abierto el estrecho de Ormuz y que los recursos liberados solo podrán emplearse para la compra de alimentos y medicinas estadounidenses, ante lo que calificó como una crisis humanitaria urgente.

Trump declaró que “Irán ha aceptado plenamente inspecciones nucleares al más alto nivel, por tiempo indefinido”, y que, de no haber existido este acuerdo, “no habría más negociaciones”. El mandatario añadió que el paso estratégico del estrecho de Ormuz permanecerá abierto, aunque las fuerzas navales estadounidenses seguirán desplegadas en la zona y podrían reinstaurar el bloqueo si la situación lo requiere. El dinero liberado, unos 12 mil millones de dólares, será gestionado por Estados Unidos y destinado exclusivamente a productos agrícolas y sanitarios.

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Estados Unidos bombardeó Fordow, Natanz e Isfahán durante la guerra de 2025, pero el alcance de los daños en las instalaciones nucleares sigue sin esclarecerse. (REUTERS/ARCHIVO)

Horas antes de la declaración de Trump, autoridades iraníes negaron haber autorizado la entrada de inspectores del OIEA a complejos nucleares dañados por bombardeos estadounidenses e israelíes en 2025. El portavoz de Exteriores iraní, Esmail Baqaei, afirmó que “no existe ningún protocolo” para inspecciones extraordinarias y que Irán solo seguirá los procedimientos habituales del Tratado de No Proliferación Nuclear. El embajador iraní ante la ONU, Ali Bahreini, también desmintió la existencia de un acuerdo para el acceso inmediato de verificadores internacionales.

Irán negó que haya autorizado a la OIEA a inspeccionar las instalaciones nucleares dañadas en los bombardeos de 2025. (EUROPA PRESS/ARCHIVO)

La postura de Teherán se produjo tras la primera ronda de negociaciones técnicas en Suiza, donde se firmó un memorando de entendimiento para poner fin al conflicto y se estableció un plazo de 60 días para tratar sanciones, reservas atómicas y seguridad regional. Según medios estatales iraníes, durante ese periodo no habrá cambios en el programa nuclear ni en el despliegue militar estadounidense.

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Reacciones y medidas sobre el estrecho de Ormuz

Trump vinculó el desbloqueo de fondos y la apertura del estrecho de Ormuz a los compromisos asumidos por Irán en materia nuclear. Aseguró que los barcos estadounidenses se mantendrán listos para una eventual reinstauración del bloqueo, aunque consideró que “parece, en este momento, poco probable”.

Por su parte, el jefe negociador iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, sostuvo que el estrecho de Ormuz será administrado por Irán conforme al derecho internacional y que “nunca volverá a sus condiciones previas a la guerra”. El lunes se registró un récord de 35 buques de mercancías cruzando el paso, según la consultora Kpler.

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