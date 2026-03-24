Más de 1,000 casos sospechosos de dengue han sido atendidos por Salud en El Salvador

La circulación simultánea de los cuatro serotipos del virus del dengue eleva el riesgo de casos graves en El Salvador, según el Ministerio de Salud.- crédito VisualesIa

Más de 1,000 personas han recibido atención médica en El Salvador por síntomas asociados al dengue durante las primeras semanas del año, según cifras oficiales del Boletín Epidemiológico de Salud.

El Ministerio de Salud (MINSAL), este aumento de consultas coincide con condiciones climáticas atípicas, como lluvias intensas en zonas elevadas, que favorecen la proliferación del mosquito vector y elevan el riesgo de cuadros graves debido a la circulación simultánea de los cuatro serotipos.

En lo que va del año, el Ministerio de Salud (MINSAL) ha documentado 1,196 casos sospechosos de dengue, con un promedio de 90 consultas por semana en febrero. La circulación conjunta de los cuatro serotipos del virus (DENV-1, DENV-2, DENV-3 y DENV-4), fenómeno denominado hiperendemicidad, también ha sido reportada por naciones vecinas, lo que incrementa la posibilidad de infecciones graves y secundarias, como lo ha advertido la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El grupo más afectado por el dengue en El Salvador son los menores de nueve años, quienes concentran cerca de la mitad de las consultas reportadas este año. Fotografía de larvas del zancudo transmisor del dengue. EFE/ Gustavo Amador

La mayor carga de casos se presenta entre menores de nueve años, grupo que acumula 553 de las consultas, seguido de adolescentes de 10 a 19 años con 365 registros, según el MINSAL. Esta tendencia subraya la vulnerabilidad de la población infantil, especialmente ante un entorno de alta circulación viral.

Hasta la segunda semana de marzo, se detectó un aumento de contagios en 15 de los 44 municipios clasificados por el Ministerio de Salud con “leve afectación”. Las zonas más comprometidas incluyen San Miguel Centro, San Miguel Oeste, Cuscatlán Sur, Cuscatlán Norte, San Salvador Centro, Este, Oeste y Sur, La Libertad Centro, Oeste y Sur, Santa Ana Centro, Santa Ana Oeste, Sonsonate Centro y Sonsonate Oeste.

Al menos 10 municipios presentan un índice larvario superior al 4% respecto al promedio nacional, aunque el informe no detalla la distribución exacta. Hasta la fecha, no se han registrado fallecidos por dengue en el territorio nacional.

El diagnóstico certero del dengue en El Salvador se realiza mediante pruebas PCR ofrecidas por el sistema de salud pública oficial. (AP Foto/Natacha Pisarenko)

Dengue: síntomas, diagnóstico y prevención según expertos

Los síntomas del dengue suelen aparecer entre 4-10 días después de la infección. Entre los más comunes se encuentran la fiebre elevada (hasta 40 °C/104 °F), dolor de cabeza, malestar detrás de los ojos, dolores musculares, náuseas, vómitos, agrandamiento de ganglios y erupciones cutáneas. En algunos casos, la enfermedad presenta solo síntomas leves o puede cursar sin manifestaciones clínicas, con recuperación en una o dos semanas. No obstante, el peligro de agravamiento es mayor en personas que ya han padecido la infección, como explica José Ernesto Navarro Marín, médico infectólogo: “El dengue puede dar varias veces. Hay personas que ya han tenido una, dos o tres infecciones. Cuando alguien en la familia lo padece, muchos no consultan porque asumen que es lo mismo, a menos que los síntomas sean graves.”

El Ministerio de Salud solo ha confirmado ocho casos a través de pruebas de laboratorio; sin embargo, nueve personas que ingresaron a hospitales han sido dadas de alta tras complicaciones relacionadas con el dengue, reportó el Boletín Epidemiológico de Salud.

La severidad puede incrementarse por la circulación simultánea de varios serotipos, como subraya el Dr. Navarro Marín: “En personas que ya han tenido dengue, un nuevo episodio puede presentarse de forma más severa. Hay cuatro tipos de dengue, y el tipo tres suele ser el más grave”.

En casos poco frecuentes, la evolución a dengue grave se manifiesta al desaparecer la fiebre, con señales como dolor abdominal intenso, vómitos persistentes, respiración acelerada, sangrado en encías o nariz, debilidad intensa, shock y, en el peor de los escenarios, riesgo de muerte. “Las manifestaciones graves pueden incluir dificultad para respirar, sangrado de encías, nariz o gastrointestinal, o desarrollar shock de dengue, que puede requerir cuidados intensivos", agregó Navarro Marín.

Dr. José Ernesto Navarro Marín, médico infectólogo: "He visto dos casos de dengue grave" en el sector privado en lo que va del año. (Foto cortesía Frente a Frente)

El diagnóstico específico requiere pruebas como PCR, disponibles a través del Ministerio de Salud. El médico infectólogo recomienda prestar especial atención a la aparición de síntomas como dolor retroocular y erupciones cutáneas para diferenciar el dengue de otras infecciones comunes transmitidas por zancudos, como zika y chikungunya.

El dengue, una enfermedad endémica agravada por lluvias y acumulación de agua

El comportamiento endémico del dengue en El Salvador se intensifica en temporadas caracterizadas por lluvias aisladas, acumulación de agua en recipientes y jardines, y el abandono ocasional de viviendas, como ocurre después de feriados.

“Después de periodos vacacionales, como Semana Santa, suelen aumentar los casos porque las casas quedan solas, se acumula agua y los mosquitos se reproducen”, precisó el médico Navarro Marín.

El vector transmisor, el mosquito Aedes Aegypti, se beneficia de estos entornos. El especialista advierte sobre el papel clave del agua estancada: “El agua acumulada en recipientes, jardines y canales es el sitio donde los mosquitos hembra ponen sus huevecillos. Es fundamental revisar estos lugares para evitar criaderos”. Menciona que el mosquito puede volar hasta cien metros, permitiendo la propagación del virus en zonas cercanas si hay criaderos activos.

La prevención del dengue en El Salvador depende de eliminar criaderos del mosquito Aedes aegypti, especialmente tras lluvias y periodos vacacionales. (Foto cortesía Ministerio de Salud)

La principal medida de prevención radica en la eliminación regular de posibles espacios de reproducción del mosquito, especialmente antes y después de las lluvias o periodos vacacionales. “La prevención del dengue depende fundamentalmente de eliminar criaderos de mosquitos. Es esencial revisar y limpiar recipientes y lugares donde se pueda acumular agua, especialmente antes y después de épocas de lluvia o vacaciones.”, concluye el infectólogo.

De acuerdo a la última actualización, el sistema nacional de salud no ha reportado muertes por dengue en lo que va de del año.