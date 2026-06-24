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Dinamarca enviará reclutas a Groenlandia para realizar un mes de servicio militar en el ejercicio “Arctic Endurance”

El ministro de Defensa danés, Jeppe Bruus, descartó la existencia de una escasez de soldados profesionales y explicó que la medida responde a la expansión de las funciones asignadas a los voluntarios

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El ministro de Defensa de Dinamarca, Jeppe Bruus, reacciona tras llegar a Kangerlussuaq, Groenlandia, ya que las malas condiciones meteorológicas le impidieron aterrizar en Nuuk, tal y como estaba previsto inicialmente, el 21 de junio de 2026 (Ritzau Scanpix/Mads Claus Rasmussen vía REUTERS)
El ministro de Defensa de Dinamarca, Jeppe Bruus, reacciona tras llegar a Kangerlussuaq, Groenlandia, ya que las malas condiciones meteorológicas le impidieron aterrizar en Nuuk, tal y como estaba previsto inicialmente, el 21 de junio de 2026 (Ritzau Scanpix/Mads Claus Rasmussen vía REUTERS)

Dinamarca enviará a sus reclutas a Groenlandia para fortalecer la presencia militar en el territorio autónomo, en el marco de un preacuerdo con Estados Unidos orientado a reforzar la seguridad en la región ártica. La decisión llega después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, utilizara la situación como argumento para manifestar aspiraciones anexionistas sobre la isla.

El ministro de Defensa danés, Jeppe Bruus, informó a la agencia Ritzau que los reclutas que iniciaron en febrero el nuevo servicio militar de once meses —todos ellos voluntarios— viajarán a Groenlandia a finales de julio y permanecerán allí durante un mes. Bruus detalló que los conscriptos participarán en “actividades operativas”, las cuales incluyen tareas de vigilancia y ejercicios conocidos como ‘Arctic Endurance’ de las Fuerzas Armadas.

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En relación con el despliegue previsto en Groenlandia, el funcionario especificó que “los reclutas serán asignados a tareas que no requieran una formación especializada prolongada”. El ministro Bruus descartó la existencia de una escasez de soldados profesionales y explicó que la medida responde a la expansión de las funciones asignadas a los reclutas en el contexto del fortalecimiento de la defensa nacional.

Entre las nuevas posibilidades, mencionó el eventual envío de conscriptos a Letonia, donde Dinamarca mantiene tropas como parte de la presencia de la OTAN en el país báltico.

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Los reclutas serán desplegados junto a soldados profesionales y participarán plenamente en todas las misiones”, agregó Bruus.

Un miembro de las Fuerzas Armadas danesas practica la búsqueda de posibles amenazas durante un ejercicio militar, en el que participan unidades de la Guardia Nacional danesa, sueca y noruega, junto con tropas danesas, alemanas y francesas, en unos ejercicios militares conjuntos celebrados en Kangerlussuaq, Groenlandia (REUTERS/Guglielmo Mangiapane/Foto de archivo)
Un miembro de las Fuerzas Armadas danesas practica la búsqueda de posibles amenazas durante un ejercicio militar, en el que participan unidades de la Guardia Nacional danesa, sueca y noruega, junto con tropas danesas, alemanas y francesas, en unos ejercicios militares conjuntos celebrados en Kangerlussuaq, Groenlandia (REUTERS/Guglielmo Mangiapane/Foto de archivo)

Los habitantes de Groenlandia y de las Islas Faroe están exentos del servicio militar obligatorio. El resto de la población danesa, tanto hombres como mujeres, debe someterse a una evaluación física a los 18 años y puede ser convocada por sorteo a cumplir once meses de servicio si no se cubre la cuota de voluntarios establecida por la legislación vigente desde el año pasado.

Las tensiones en torno a Groenlandia aumentaron después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, intensificara las amenazas para anexar el territorio danés, argumentando que la seguridad estadounidense dependía de su control. En enero, Trump anunció un acuerdo “marco” sobre Groenlandia junto al secretario general de la OTAN, aunque no divulgó detalles sobre el entendimiento.

El gobierno de Dinamarca amplió en 2025 la duración del servicio militar obligatorio hasta once meses y permitió la incorporación de mujeres, en respuesta directa a la invasión rusa en Ucrania. Bruus explicó que, con este cambio, “los reclutas reciben formación para que puedan participar en la ejecución de las misiones de las fuerzas armadas”.

El ministro de Defensa de Dinamarca, Jeppe Bruus (der.), y el jefe de Defensa, Michael Hyldgaard (REUTERS)
El ministro de Defensa de Dinamarca, Jeppe Bruus (der.), y el jefe de Defensa, Michael Hyldgaard (REUTERS)

Dinamarca se une a la misión internacional en Ormuz

El gobierno de Dinamarca confirmó su disposición a sumarse a la misión internacional destinada a asegurar la libre navegación en la vía maritima estratégica tras el memorando de entendimiento alcanzado entre Estados Unidos e Irán.

El anuncio del martes incluye el envío de drones, oficiales y un componente cibernético, según adelantó Bruus aunque no precisó la cantidad de efectivos daneses que participarán en la operación.

El ministro de Exteriores, Lars Løkke Rasmussen, declaró después de reunirse con la comisión de Exteriores del Parlamento que “ahora mismo parece un poco frágil, pero eso no cambia que hay un acuerdo, un compromiso de 14 puntos, y por eso Dinamarca debe por supuesto estar lista”. Rasmussen anticipó que el Ejecutivo de centroizquierda presentará una moción al Parlamento, respaldada por la mayoría de la Cámara.

Barcos en el estrecho de Ormuz, vistos desde Musandam, Omán, el 22 de junio de 2026 (REUTERS)
Barcos en el estrecho de Ormuz, vistos desde Musandam, Omán, el 22 de junio de 2026 (REUTERS)

El Ministerio de Asuntos Exteriores danés anunció, además, la reapertura de la embajada en Teherán, cerrada desde hacía tres meses, “debido a la mejora de la situación de seguridad en Irán”. “Con esta medida, Dinamarca se une a otros países de la Unión Europea (UE), que también han reabierto sus embajadas en Teherán”, según un comunicado oficial.

(Con información de AFP)

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