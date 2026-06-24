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Panamá y República Dominicana, ejes de la estrategia de organización caribeña para abaratar importaciones

Los Estados del Caribe Oriental consideran suprimir el arancel externo común para reducir el costo de bienes, mientras avanzan conversaciones para importar productos de calidad a precios competitivos desde estos mercados latinoamericanos

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La Organización de Estados del Caribe Oriental (OECS, por sus siglas en inglés) solicitó la suspensión temporal del arancel externo común (CET), en un movimiento que busca abrir opciones comerciales con países como Panamá, República Dominicana y de Sudamérica. La petición fue anunciada este martes en una rueda de prensa por el primer ministro de Antigua y Barbuda, Gaston Browne, un día después de encabezar la cumbre regional de la organización en Saint John’s.

Según informó la agencia EFE, el objetivo de la OECS es flexibilizar las barreras arancelarias para facilitar la importación de productos a precios más competitivos. Browne remarcó la importancia de fortalecer los lazos comerciales con Panamá, país al que consideró una de las principales plataformas logísticas y comerciales del hemisferio. De acuerdo con datos citados por el primer ministro, las transacciones en la zona comercial panameña superan los USD 33,000 millones anuales.

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Existen muchas oportunidades para nosotros para aumentar el comercio y obtener productos de mejor calidad a precios razonables”, resaltó Gaston Browne durante la conferencia, según recogió EFE.

El mandatario explicó que una parte de los productos exportados desde Panamá termina su recorrido en los Estados Unidos, donde el precio sufre incrementos antes de reingresar a los mercados caribeños. Esta dinámica, observó, contribuye a la percepción generalizada entre los habitantes de la región sobre el alza sostenida de los precios de bienes básicos.

Vista aérea de un puerto de carga al atardecer con interminables filas de contenedores coloridos, grúas portuarias gigantes, barcos de carga y camiones.
Un puerto de contenedores vibrante al atardecer, donde múltiples grúas operan entre filas de mercancía apilada y buques de carga, simbolizando la actividad incesante del comercio global. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El costo de vida, eje de la cumbre

La preocupación por el costo de vida fue uno de los temas centrales de la cumbre de la OECS. “Muchos de nuestros habitantes se quejan por el aumento en precios, lo cual es uno de los asuntos regionales que más afectan a nuestra gente”, afirmó Browne ante la prensa, detalló EFE. El primer ministro instó a buscar alternativas para contener el impacto de la inflación en la región y subrayó la necesidad de actuar en coordinación con los países miembros de la Comunidad del Caribe (Caricom).

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Respecto a las alternativas fuera del área panameña, el presidente de la OECS mencionó a República Dominicana como un socio comercial potencial. “Los productos desde allá los podríamos adquirir a precios razonables o competitivos”, sostuvo Browne, quien consideró que la importación directa desde ese país permitiría diversificar la oferta y mejorar el acceso a bienes esenciales para la población caribeña.

Balanza antigua con canasta de arroz, leche, pan y verduras en un lado y billetes de pesos dominicanos en el otro, inclinada hacia los productos.
Una balanza antigua se inclina hacia una canasta de productos esenciales (arroz, leche, pan, verduras), superando el peso de una pila de billetes de pesos dominicanos, representando el creciente costo de la vida. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué falta para suspender el arancel

La solicitud de suspensión del CET requiere la aprobación de la Caricom, ya que el mecanismo arancelario es común para los países que integran ese bloque regional. Browne indicó que la Comisión de la OECS recibió el encargo de realizar un estudio para identificar los productos que podrían importarse a menor costo desde República Dominicana. El análisis, según explicó, determinará las posibilidades de reducir los precios al consumidor en los países del Caribe Oriental.

La OECS, con sede en Santa Lucía, está conformada por Antigua y Barbuda, Dominica, Granada, San Vicente y las Granadinas, San Cristóbal y Nieves, Montserrat, Anguila, Islas Vírgenes Británicas y la propia Santa Lucía.

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