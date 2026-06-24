Guatemala

El presidente Arévalo afirma que la estrategia Mano a Mano ya llegó a 87.445 hogares, en evaluación de Universidad del Valle

El mandatario sostuvo que el plan busca reducir la pobreza y la malnutrición con decisiones basadas en evidencia, mientras un análisis presentado en un encuentro nacional anticipa una caída en los municipios intervenidos

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Cinco personas en un escenario. Tres hombres de traje, uno de ellos con un documento en mano. Una mujer con collar de perlas y otra mujer al fondo
Oficiales y líderes empresariales presentan un estudio cualitativo sobre los efectos de la Estrategia Mano a Mano en un evento público en Guatemala. (Diario de Centroamerica)

El presidente Bernardo Arévalo afirmó que la estrategia Mano a Mano ya alcanzó a 87.445 hogares en Guatemala y sostuvo que el programa busca reducir pobreza y malnutrición con decisiones basadas en datos, en un momento en que un estudio presentado durante el Segundo encuentro sobre Pobreza y Malnutrición proyecta una baja de la pobreza multidimensional en los municipios intervenidos.

El dato más amplio presentado por el Gobierno apunta a una cobertura acumulada de más de 900 mil intervenciones realizadas por 11 instituciones que participan en la estrategia. A eso se suma el Registro Social de Hogares, que está por llegar al hogar número un millón y ya reúne a cinco millones de personas, según expuso el ministro de Desarrollo Abelardo Pinto.

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Arévalo participó en la actividad junto con la secretaria de la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional, Mireya Palmieri, y Pinto. El encuentro se realizó con la participación de la Universidad del Valle de Guatemala, cuya instancia de observación, subrayó el mandatario, no forma parte del Gobierno.

Según explicó el presidente, la evaluación y el monitoreo del proyecto fueron encargados a la universidad para que midiera y analizara de manera objetiva y científica el trabajo en marcha. En esa línea, sostuvo que gobernar implica tomar decisiones basadas en datos para transformar realidades que en el país persisten desde hace décadas, como la pobreza y la malnutrición.

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El estudio proyecta una reducción de cinco puntos en la pobreza multidimensional

Pinto dijo que el Gobierno recibió un estudio cualitativo elaborado por la Universidad del Valle de Guatemala y J-PAL, y aseguró que esa evidencia permite estimar una reducción de 5 puntos porcentuales en la pobreza multidimensional. La proyección oficial es pasar de 83,8% a 78,7% en los 25 municipios con los que comenzó la estrategia en 2025.

Vista lateral de una fila de seis personas adultas sentadas, la mayoría usa gafas y ropa formal. Un hombre sujeta una carpeta, una mujer una taza
Bernardo Arévalo afirmó que la estrategia Mano a Mano alcanzó a 87.445 hogares en Guatemala para reducir pobreza y malnutrición con decisiones basadas en datos. (Diario de Centroamerica)

El ministro añadió que una microsimulación que incorpora el resto de las intervenciones todavía en ejecución dentro de las distintas instituciones permitiría alcanzar una reducción aproximada de 16% en la pobreza multidimensional. También remarcó que los 25 municipios estudiados concentran algunos de los mayores índices de pobreza y malnutrición del país, con niveles superiores al 70% de pobreza multidimensional.

Ese fue el núcleo del mensaje oficial: el Gobierno sostiene que Mano a Mano ya produce resultados medibles en los territorios con mayores privaciones y que la focalización de beneficios sociales se apoya en criterios técnicos, no en selección discrecional de beneficiarios.

Arévalo vinculó esa metodología con un cambio en la ejecución de los programas sociales. Dijo que, en lugar de escoger beneficiarios “a dedo” o con fines clientelares, como ocurrió en el pasado, la asignación de apoyos ahora se realiza con mecanismos transparentes y criterios técnicos que permiten llegar a las familias que más lo necesitan.

El Gobierno destacó avances territoriales y un estudio con 396 entrevistas

Entre los ejemplos concretos, el presidente señaló que el área Ixil fue declarada libre de pisos de tierra en mayo de este año gracias a la estrategia Mano a Mano. Añadió que, con el ritmo de resultados observado hasta junio, el Ejecutivo prevé que más regiones y más familias se sumen a esa mejora.

Pinto destacó además el componente cualitativo de la evaluación. Indicó que la Universidad del Valle de Guatemala realizó un estudio con 396 personas en tres departamentos y seis comunidades, donde se identificaron dos elementos: la recuperación de la dignidad de personas en situación de mayor vulnerabilidad y una mayor presencia del Estado trabajando junto a las comunidades.

Según el ministro, esos hallazgos también plantean desafíos para perfeccionar la estrategia y aumentar su alcance. El funcionario agradeció a la universidad, al observatorio y a J-PAL por acompañar técnicamente un proceso que, afirmó, se ejecuta sin clientelismo ni discrecionalidad.

Arévalo sostuvo que la estrategia multisectorial ha beneficiado a hogares ubicados en 18 municipios históricamente excluidos de oportunidades de desarrollo. Dijo que esas familias mejoran su salud, fortalecen su dignidad y elevan su calidad de vida.

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