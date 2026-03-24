El Salvador

El Salvador: el Club Deportivo Águila enfrenta ultimátum de la FESFUT por deuda salarial

La institución federativa ha requerido la entrega de documentos oficiales que demuestren el pago a jugadores, en un contexto marcado por crisis administrativa y creciente presión sobre la gestión del club

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La crisis administrativa del Club
La crisis administrativa del Club Deportivo Águila se agrava por la denuncia formal de falta de pago de su plantel./ (Redes del C.D. Águila)

El Club Deportivo Águila, una de las instituciones más emblemáticas del fútbol salvadoreño, atraviesa una crisis administrativa tras la denuncia formal de su plantel por la falta de pago de salarios.

El caso salió a la luz después de que los jugadores del Club Deportivo Hércules expusieran públicamente una situación similar, en la que no solo reportaron la ausencia de pagos, seguido posteriormente por otra denuncia por parte de los jugadores del Club Deportivo FAS.

A raíz de la visibilidad de estos casos, el plantel de Águila siguió el mismo procedimiento y presentó ante la FESFUT documentación que acredita una deuda pendiente de sus honorarios.

El Comité de Licencias de la federación, tras constatar los hechos, emitió un comunicado oficial en el que solicita a Águila la entrega, a más tardar el viernes 27 de marzo de a las 4:00 de la tarde, de las planillas originales de pago y comprobantes firmados por todos los jugadores, así como estados de cuenta bancarios si los pagos han sido realizados por transferencia.

El Comité advirtió que, de no cumplirse esta condición, el expediente será remitido al Comité de Competición para que actúe según la normativa vigente. La advertencia se produce en un contexto de creciente escrutinio sobre la gestión financiera de los clubes salvadoreños, que en los últimos años han enfrentado múltiples reclamos por parte de jugadores ante atrasos y deudas acumuladas.

El Club Deportivo Águila, fundado en 1926 en San Miguel, es el tercer equipo más laureado del país con 17 títulos de liga, solo superado por el Club Deportivo FAS y Alianza FC. Sin embargo, la actual situación económica pone en entredicho la estabilidad institucional de un club que históricamente ha contado con el respaldo de una de las aficiones más numerosas de El Salvador. La última gran conquista de Águila fue el título del Torneo Apertura 2023, pero desde entonces el equipo ha enfrentado dificultades tanto deportivas como administrativas. En el actual Torneo Clausura 2026, Águila registra dos victorias y dos derrotas en las primeras jornadas, lo que lo ubica en la mitad de la tabla, lejos de los primeros lugares.

El Comité de Licencias advierte
El Comité de Licencias advierte sanciones al Águila si no cumple con la entrega de pruebas de pagos a sus jugadores./(Redes del C.D. Águila)

La problemática no es exclusiva de Águila. El Club Deportivo FAS, máximo campeón del fútbol salvadoreño con 19 títulos, también ha enfrentado periodos de inestabilidad. Desde diciembre de 2024, la gestión administrativa está a cargo de la empresa estadounidense Ssports Inc, tras la adquisición total de los derechos del club.

Aunque FAS mantiene su histórico invicto de más de 100 temporadas en Primera División, la presión por resultados y el entorno financiero adverso han generado desafíos adicionales.

En el Clausura 2026, el equipo dirigido por Adrián Sánchez solo ha logrado una victoria en cuatro partidos, ubicándose por debajo de las expectativas de su exigente afición.

Los trabajos de remodelación en el estadio Óscar Alberto Quiteño buscan mejorar la experiencia del público, pero la prioridad institucional está puesta en el cumplimiento de los compromisos contractuales con jugadores y cuerpo técnico.

El contexto reciente evidencia una crisis estructural en la gestión de los clubes salvadoreños, donde la falta de liquidez y la irregularidad en los pagos han afectado el desempeño y la moral de los planteles.

La intervención de la FESFUT tanto en el caso de Hércules como en el de Águila refleja la preocupación institucional por evitar que las deudas salariales se conviertan en una práctica recurrente, afectando la reputación del fútbol local y vulnerando los derechos de los jugadores. La federación ha subrayado la importancia de establecer mecanismos de fiscalización más estrictos y ha advertido que no dudará en aplicar sanciones, incluida la suspensión de licencias y la exclusión de competencias, ante el incumplimiento de los clubes.

A medida que se acerca el plazo establecido por la FESFUT para la presentación de la documentación de pagos, la directiva de Águila enfrenta la presión de resolver la deuda para evitar sanciones que podrían afectar su participación en el torneo. La afición migueleña, una de las más fieles del país, permanece a la expectativa de una resolución favorable, mientras que el caso se convierte en un llamado de atención para el resto de los equipos de la liga. El desenlace de este episodio será clave para sentar un precedente sobre la responsabilidad financiera y la protección de los derechos laborales en el fútbol salvadoreño.

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