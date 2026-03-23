El sello Family Friendly distingue al aeropuerto salvadoreño por su apuesta en turismo familiar

La terminal aérea fue distinguida este lunes con el sello Family Friendly, reconocimiento que valida los esfuerzos por transformar la experiencia de viaje para quienes viajan con hijos o en grupo.

Las familias salvadoreñas y extranjeras que arriban al Aeropuerto Internacional de El Salvador ya pueden experimentar un entorno mucho más accesible y acogedor. La terminal aérea fue distinguida este lunes con el sello Family Friendly, reconocimiento que valida los esfuerzos por transformar la experiencia de viaje para quienes viajan con hijos o en grupo.

Entre las principales mejoras, los pasajeros encuentran nuevas áreas lúdicas, salas de lactancia, filas exclusivas para familias y una señalización diseñada para ser clara y comprensible. Estas innovaciones buscan que cada etapa del recorrido, desde el ingreso hasta la partida, resulte más sencilla y cómoda para quienes viajan en familia.

Aeropuerto salvadoreño recibe sello Family Friendly (Aeropuerto salvadoreño recibe sello Family Friendly)

El sello Family Friendly distingue a los espacios y servicios que “han decidido dar un paso más para ser verdaderamente amigables con las familias e impulsar el turismo familiar en El Salvador”, declaró la Primera Dama Gabriela de Bukele.

Estas palabras acompañaron su recorrido por la terminal, donde comprobó la implementación de los nuevos servicios enfocados en la inclusión y la atención a las necesidades de padres, madres y niños.

Entre las principales mejoras, los pasajeros encuentran nuevas áreas lúdicas, salas de lactancia, filas exclusivas para familias y una señalización diseñada para ser clara y comprensible. Foto cortesía.

La iniciativa comenzó en la principal puerta de entrada y salida del país y busca expandirse rápidamente. Según la Primera Dama, en breve se sumarán “más espacios en todo el país que están dando este paso”, con el objetivo de que “cada vez más familias, salvadoreñas y las que nos visitan, puedan vivir experiencias pensadas para ellas, desde su llegada y a lo largo de todo su recorrido”.

¿En qué consiste el sello Family Friendly? Es un reconocimiento que valida a los establecimientos, servicios y eventos que han adaptado sus instalaciones y dinámicas para facilitar la experiencia de grupos familiares, permitiendo así una mayor inclusión y el impulso al turismo nacional.

El aeropuerto como punto de encuentro familiar

Durante su visita, Gabriela de Bukele subrayó el valor simbólico y emocional que tiene el aeropuerto para las familias. “Aquí comienzan muchas historias”, expresó, aludiendo tanto a los reencuentros como a las despedidas y a la emoción de quienes visitan el país por primera vez o regresan tras una larga estancia en el extranjero.

Durante su visita, Gabriela de Bukele subrayó el valor simbólico y emocional que tiene el aeropuerto para las familias. “Aquí comienzan muchas historias”, expresó. Foto Cortesía.

Según la Primera Dama, la experiencia en el aeropuerto deja una huella en cada visitante y refleja la hospitalidad salvadoreña. “Cuando una familia viaja, lo hace con todo lo que implica compartir ese momento”, afirmó, resaltando el compromiso de ofrecer un entorno amable y funcional desde el primer contacto con El Salvador.

Las nuevas áreas lúdicas permiten a los niños disponer de lugares seguros y entretenidos mientras esperan su vuelo. Las salas de lactancia dan privacidad y comodidad a las madres, y las filas exclusivas agilizan los trámites para quienes viajan con menores, eliminando largas esperas y facilitando la movilidad dentro de la terminal.

Proyección de la iniciativa en Semana Santa y más allá

Frente a la temporada de Semana Santa, la estrategia de espacios adaptados para familias busca consolidarse como uno de los cambios más visibles en el turismo salvadoreño de este año.

La Primera Dama indicó que continuarán incrementándose los espacios certificados para que tanto residentes como visitantes disfruten de “experiencias pensadas para ellas”.

Las nuevas áreas lúdicas permiten a los niños disponer de lugares seguros y entretenidos mientras esperan su vuelo. Foto cortesía.

La incorporación de estos servicios responde a una tendencia internacional de priorizar el bienestar de los grupos familiares, reconocer sus necesidades específicas y fomentar su participación en la vida turística y social del país.

El avance logrado por el Aeropuerto Internacional de El Salvador marca un momento relevante en la política de inclusión y en la aspiración nacional de recibir a sus familias —y a quienes llegan desde el extranjero— con una atención personalizada, cálida y adaptada a cada etapa de la vida.