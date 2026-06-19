La Isla de Flores, destino turístico de Guatemala, restringe temporalmente el acceso por daños en el puente principal

La Municipalidad de las Flores mantuvo habilitado el paso peatonal en el puente y pidió extremar precauciones al cruzar el área afectada. (Cortesía: Municipalidad de Flores, Petén)

La Isla de Flores, reconocida por su atractivo turístico en el departamento de Petén, atraviesa un momento crítico luego de que autoridades municipales confirmaran daños estructurales en el relleno del puente que une la ciudad con Santa Elena. Según informó la Municipalidad de las Flores, la emergencia fue atendida con el inicio de una coordinación interinstitucional destinada a la rehabilitación inmediata de la infraestructura vial.

De acuerdo con autoridades, la medida principal busca proteger la seguridad de la población y garantizar la conectividad vial entre Santa Elena y la Ciudad Isla de Flores. Además, solicitaron a residentes y visitantes mantener la calma y consultar únicamente los canales oficiales para obtener información actualizada sobre el avance de los trabajos. “Solicitamos a los vecinos mantenerse informados únicamente por medios oficiales y conservar la tranquilidad”, indicó el gobierno local en un comunicado público.

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Con el puente principal parcialmente inhabilitado para el tránsito vehicular, la Municipalidad de las Flores implementó una serie de disposiciones especiales para regular el acceso y la movilidad en la zona.

La Isla de Flores, en Guatemala, quedó bajo restricciones temporales en su acceso principal por daños estructurales en el relleno del puente hacia Santa Elena, en Petén. (Cortesía: Municipalidad de Flores, Petén)

Recomendaciones ante las restricciones de acceso

El paso peatonal permanece autorizado, aunque se exhorta a los transeúntes a extremar las precauciones al cruzar el área afectada. Además, para el público en general, se recomienda utilizar el transporte acuático como alternativa segura. Las lanchas han adquirido un papel central en el traslado diario de residentes, trabajadores y turistas, convirtiéndose en uno de los principales medios de movilidad durante este periodo.

Solo pueden ingresar vehículos de emergencia y personal médico debidamente identificado. Esta restricción busca evitar cualquier interrupción en la atención de salud y la respuesta ante eventuales incidentes, una prioridad establecida por la administración municipal. Por otra parte, se permite el ingreso de vehículos pertenecientes a residentes de la Isla de Flores siempre que estos cuenten con la autorización correspondiente y el marbete que los acredita. A quienes disponen de más de un vehículo por vivienda, se les sugiere utilizar uno solo para reducir riesgos y facilitar la circulación ordenada durante las obras.

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La Municipalidad de las Flores mantuvo habilitado el paso peatonal en el puente y pidió extremar precauciones al cruzar el área afectada. (Cortesía: Municipalidad de Flores, Petén)

El tránsito vehicular para residentes está sujeto a restricciones parciales de forma temporal cada vez que la maquinaria pesada realiza tareas en el puente. Esta disposición resulta esencial para asegurar la integridad de los trabajadores y de quienes circulan por la zona de intervención. “El acceso de vehículos será limitado mientras se ejecuten maniobras con maquinaria, una medida indispensable para la seguridad de todos”, enfatizó la Municipalidad de las Flores.

El impacto de la situación en la Isla de Flores repercute en la vida cotidiana de sus habitantes y en la experiencia de los visitantes. Las autoridades han reiterado el llamado a la colaboración ciudadana para mantener el orden y la fluidez en los desplazamientos, subrayando que el objetivo primordial consiste en restablecer la conectividad plena lo antes posible. Según la Municipalidad, las labores de rehabilitación se desarrollan de manera acelerada gracias a la participación de distintas entidades y al cumplimiento de protocolos de seguridad.

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Mientras continúan los trabajos, la administración local se comprometió a brindar información actualizada sobre los avances, pidiendo paciencia y comprensión ante las molestias temporales.