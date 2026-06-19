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El principal negociador del régimen de Irán condicionó cualquier discusión con EEUU a las “líneas rojas” de Teherán

Mohamad Baqer Qalibaf advirtió que, “si el enemigo busca excederse”, demostraron tener “el dedo en el gatillo” y no dudarán en dar “una respuesta aplastante”

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Una mujer camina por una calle de Teherán, Irán. 14 de junio de 2026 (Majid Asgaripour/WANA vía REUTERS)
Una mujer camina por una calle de Teherán, Irán. 14 de junio de 2026 (Majid Asgaripour/WANA vía REUTERS)

El principal negociador del régimen de Irán, Mohamad Baqer Qalibaf, afirmó este viernes que las conversaciones con Estados Unidos seguirán regidas por las “líneas rojas” de Teherán.

“Como hemos demostrado en el camino de las negociaciones pasadas, somos firmes en el cumplimiento de las condiciones y líneas rojas establecidas, y en la consecución de los intereses de la nación iraní”, declaró Qalibaf, según la agencia oficial de noticias IRNA.

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Qalibaf advirtió: “Si el enemigo busca excederse, hemos demostrado que tenemos el dedo en el gatillo y no dudaremos en dar una respuesta aplastante al enemigo”.

Esta semana, Teherán y Washington firmaron un memorando de entendimiento para poner fin al conflicto regional iniciado tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero.

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Las declaraciones de Qalibaf sucedieron después de que el guía supremo iraní, el ayatollah Mojtaba Khamenei, reconociera haber aprobado el acuerdo entre Estados Unidos e Irán, aunque manifestó tener una “opinión diferente” sobre el tema, sin ofrecer más detalles.

En un mensaje transmitido por la televisión estatal, Khamenei subrayó que las conversaciones directas con Estados Unidos no implican “aceptar sus puntos de vista”.

El principal negociador del régimen de Irán, Mohamad Baqer Qalibaf (Europa Press/Contacto/Icana)
El principal negociador del régimen de Irán, Mohamad Baqer Qalibaf (Europa Press/Contacto/Icana)

En reacción, el canciller Abbas Araqchi aseguró que la política exterior iraní protegerá los “intereses de Irán” y “los derechos de la noble nación iraní”.

El memorando, firmado por el presidente iraní, Masud Pezeshkian, y su homólogo estadounidense, Donald Trump, habilita un periodo de 60 días de negociaciones sobre el programa nuclear iraní y el levantamiento de sanciones.

Aún no se precisa cuándo comenzarían las conversaciones para un acuerdo final, especialmente después de que la reunión prevista en Suiza este viernes para formalizar el memorando fuera pospuesta.

El acuerdo también contempla el cese de las hostilidades en Líbano, donde el grupo terrorista Hezbollah, respaldado por Irán, enfrenta a Israel desde el 2 de marzo.

Teherán sostiene que el cierre del frente libanés debe formar parte del acuerdo con Estados Unidos, aunque los enfrentamientos persisten. Este viernes, Israel informó haber atacado más de 80 objetivos y causado la muerte de “decenas” de miembros de Hezbollah, después de perder a cuatro soldados.

La agencia estatal libanesa reportó que 18 personas fallecieron en la madrugada de este viernes en ataques israelíes al sur del país.

Personal de seguridad en el complejo alpino de Burgenstock, en Suiza (REUTERS/Pierre Albouy/Archivo)
Personal de seguridad en el complejo alpino de Burgenstock, en Suiza (REUTERS/Pierre Albouy/Archivo)

Suiza aplazó las conversaciones entre EEUU e Irán

Las conversaciones previstas para este viernes entre Estados Unidos e Irán en el complejo alpino de Burgenstock, en Suiza, quedaron aplazadas, según confirmó el Ministerio de Asuntos Exteriores suizo.

La decisión se conoció pocas horas después de que la Casa Blanca cancelara el viaje del vicepresidente estadounidense, JD Vance, quien debía encabezar la delegación de Washington para iniciar la fase de implementación del acuerdo alcanzado entre ambos países para poner fin a la guerra en Medio Oriente.

Las conversaciones previstas entre Estados Unidos, Irán, Qatar y Pakistán han sido aplazadas”, informó la cancillería suiza en un mensaje difundido por la agencia AFP y citado también por Reuters.

El ministerio añadió que “Suiza sigue dispuesta a facilitar estas conversaciones. El trabajo preparatorio pertinente en Burgenstock continúa“, aunque no informó una nueva fecha para el encuentro.

La suspensión se produjo apenas dos días después de la firma del memorando de entendimiento entre Washington y Teherán, que abrió un plazo de 60 días para negociar un acuerdo permanente sobre el programa nuclear iraní y permitió restablecer el tránsito de petróleo por el estrecho de Ormuz a los niveles previos al conflicto.

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