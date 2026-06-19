Cuatro soldados israelíes murieron tras un ataque del grupo terrorista Hezbollah en el sur del Líbano

Una densa columna de humo se eleva desde el sur del Líbano. REUTERS/Stringer

El Ejército israelí informó este viernes la muerte de cuatro de sus soldados tras un ataque con dron explosivo por parte del grupo terrorista Hezbollah en el sur de Líbano.

“Murieron a causa del impacto de un proyectil contra un tanque en el sur del Líbano”, reportaron las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) en un comunicado.

PUBLICIDAD

Entre los fallecidos se encuentra el teniente coronel Dor Gedalya, de 32 años, y otros tres soldados cuyos nombres no se han desvelado. En el reporte tampoco se especifica cuándo fueron abatidos los cuatro miembros de las FDI.

Por otra parte, el Ejército israelí indicó que, durante la noche, un oficial de la reserva de las FDI resultó gravemente herido y tres soldados, tanto de la reserva como regulares, sufrieron heridas leves a consecuencia de otro ataque con dron explosivo también al sur de Líbano.

PUBLICIDAD

Entre los fallecidos se encuentra el teniente coronel Dor Gedalya, de 32 años (Fuerzas de Defensa de Israel)

Poco antes, las FDI confirmaban que continúan atacando infraestructuras de Hezbollah en diversas zonas al sur de su país vecino.

“Las Fuerzas de Defensa de Israel atacaron durante toda la noche y continúan atacando a terroristas e infraestructuras de la organización terrorista Hezbollah en varias zonas del sur del Líbano”, rezaba dicha nota castrense.

PUBLICIDAD

Según el Gobierno libanés, al menos 18 personas murieron y 33 resultaron heridas en ataques israelíes lanzados este viernes contra dos zonas del sur del Líbano, en una violación de los términos del acuerdo alcanzado entre Irán y Estados Unidos para el cese de las hostilidades, que se extiende al país mediterráneo.

Mueren cuatro militares de Israel y otros cuatro resultan heridos en ataques de Hezbollah en el sur de Líbano

Estos ataques llegan después que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el de Irán, Masud Pezeshkian, firmaran digitalmente el memorando de entendimiento, que entró en vigor inmediatamente tras la rúbrica, y que extiende el cese de hostilidades al Líbano.

PUBLICIDAD

Irán lleva semanas advirtiendo que el frente libanés es una de las líneas rojas que puede hacer descarrillar el acuerdo con EEUU en caso de que Israel sigue atacando Líbano, como ha continuado ocurriendo.

El vicepresidente de EEUU, JD Vance, pidió ayer al Gobierno de Netanyahu “respetar” el proceso de paz en curso con Irán y no atacar a Donald Trump, “el único jefe de Estado de todo el mundo que simpatiza con la nación de Israel en este momento”.

PUBLICIDAD

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. REUTERS/Ronen Zvulun

La reacción de Netanyahu

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, dijo que Israel “hará pagar un precio muy alto a Hezbollah” por la muerte de cuatro soldados en Líbano.

“La lucha aún no ha terminado y nos esperan más desafíos. Estos requieren serenidad de juicio y una defensa firme de los intereses de seguridad de Israel”, señaló Netanyahu durante una ceremonia, según un comunicado difundido por su oficina.

PUBLICIDAD

El jefe de Gobierno también subrayó la necesidad de defender “nuestra relación vital con nuestros amigos estadounidenses, que han estado hombro con hombro con nosotros en esta batalla, una alianza que valoramos profundamente”.

Netanyahu aún no se ha pronunciado directamente sobre el acuerdo, aunque algunos miembros de su coalición lo descalificaron incluso antes de que se conocieran los detalles del texto, divulgados el miércoles.

PUBLICIDAD

Los términos del acuerdo exigen “el fin inmediato y permanente de las operaciones militares en todos los frentes, incluido el Líbano”, donde Israel pretende mantener presencia militar.

Por su parte, el ministro de Seguridad Nacional israelí, Itamar Ben Gvir, declaró este viernes que “todo el Líbano debe arder” tras el anuncio del ejército israelí de la muerte de cuatro soldados en el país.

PUBLICIDAD

Las bajas israelíes fueron las primeras anunciadas desde la firma del acuerdo entre Estados Unidos e Irán para poner fin a la guerra en Oriente Medio.

El acuerdo también debía detener los combates entre Israel y el grupo militante Hezbollah, respaldado por Irán, en el Líbano, y Washington ha expresado su frustración por la campaña israelí en curso.

“Con el debido respeto a los estadounidenses, Israel debe dejar claro al mundo entero que la sangre de nuestros hijos y la seguridad de nuestros ciudadanos no son negociables. Todo el Líbano debe arder”, afirmó Ben Gvir en un comunicado.

“Por cada lágrima derramada por una madre israelí, mil madres libanesas deben llorar”, añadió.

El ministro de Seguridad Nacional israelí, Itamar Ben-Gvir. REUTERS/Ronen Zvulun

“En Oriente Próximo, no se gana con respuestas mesuradas ni con moderación”.

El ministro de Finanzas de extrema derecha, Bezalel Smotrich, declaró que Israel debe “actuar con furia. Erradicar. Derrotar el terrorismo”. «Debemos dejar que el fuego hable... y abrir las puertas del infierno», añadió, sin mencionar explícitamente al Líbano.

El acuerdo entre Estados Unidos e Irán ha sido ampliamente percibido en Israel como perjudicial para sus intereses, lo que evidencia el fracaso del primer ministro Benjamin Netanyahu a la hora de obligar al presidente estadounidense Donald Trump a tener en cuenta las demandas de seguridad israelíes.

Netanyahu se encuentra bajo presión de cara a las elecciones previstas para finales de octubre.

Según una encuesta publicada el viernes por el periódico Maariv, el 63% de los israelíes están «preocupados» por el futuro de Israel tras el acuerdo.

Avigdor Lieberman, líder del partido nacionalista de oposición Yisrael Beiteinu, pidió el viernes que se imponga un «alto precio» en el Líbano «del que la otra parte jamás se recuperará».

Si los suburbios del sur de Beirut, bastión de Hezbollah, «siguen en pie, esto es un fracaso directo del primer ministro y del ministro de Defensa», escribió en X.

(Con información de EFE y AFP)