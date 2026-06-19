Entretenimiento

Woody tiene apellido y ni Tom Hanks lo sabía: las teorías secretas detrás del sheriff en Toy Story

El actor lleva más de 30 años dando voz al personaje y se enteró en vivo de un detalle sobre el cowboy que incluso Tim Allen conocía a medias, y que los seguidores de Pixar llevan años discutiendo

Guardar
Google icon
La revelación sobre Woody Pride coincide con el estreno de "Toy Story 5", donde Woody, Buzz Lightyear y Jessie enfrentan la tecnología de Lilypad

El apellido de Woody en Toy Story dejó de ser una curiosidad entre seguidores para convertirse en una sorpresa incluso para Tom Hanks durante una entrevista con BBC Radio 1, según Entertainment Weekly.

Woody se apellida Pride y Hanks dijo que no lo sabía cuando se lo revelaron en una conversación reciente. Entertainment Weekly añadió que Jessie también lleva ese apellido, lo que reactivó las teorías sobre un posible vínculo entre ambos personajes.

PUBLICIDAD

La revelación surgió cuando el crítico de cine Ali Plumb preguntó a Hanks si sabía que Woody tenía apellido. El actor respondió: “No tenía ni idea”, y bromeó con que quizá el nombre del sheriff fuera literalmente “The Sheriff”.

Tiro al Blanco hablará por primera vez en "Toy Story 5"
La coincidencia de los apellidos de Woody y Jessie reabrió una discusión entre seguidores de "Toy Story" (Pixar)

Plumb aclaró entonces que el nombre es Woody Pride. Después añadió otro dato: el nombre completo de Jessie es Jessica Jane Pride. Antes de que terminara la idea, Tim Allen compañero de Hanks en la saga y voz de Buzz Lightyear desde 1995, intervino: “Espera un minuto. Había oído que podían estar emparentados”.

PUBLICIDAD

El apellido compartido con Jessie reaviva las teorías

La coincidencia entre los dos apellidos reabrió una discusión que lleva años entre seguidores de la saga. Según Entertainment Weekly, la posibilidad de que Woody y Jessie tengan un vínculo familiar volvió a escena apenas se mencionó el nombre completo de ambos.

Cuando Plumb planteó que ese apellido común podía sugerir que los dos amigos y compañeros fueran hermanos, Hanks reaccionó con humor. “¡No! Primos lejanos, por favor. Por favor”, exclamó en la entrevista con BBC Radio 1.

La respuesta sobre Woody Pride surgió de una afirmación de Lee Unkrich citada por el periódico (Pixar-Disney via AP)
La respuesta sobre Woody Pride surgió de una afirmación de Lee Unkrich citada por el periódico (Pixar-Disney via AP)

El medio señaló que la duda sobre si Woody tenía o no apellido alimentó debates durante años. Esas conversaciones aparecieron en secciones de comentarios, foros y sitios de seguidores.

La confirmación previa dentro del universo “Toy Story”

La discusión ya había recibido una respuesta en 2009 dentro del propio universo de la franquicia. El director de Toy Story 3, Lee Unkrich, afirmó entonces que el nombre completo del personaje era Woody Pride desde las primeras etapas de desarrollo de la película original, según el periódico.

La publicación, citada por Entertainment Weekly a través de BuzzFeed, decía: “El nombre completo real de Woody es ‘Woody Pride’ y lo es desde los primeros días del desarrollo de la Toy Story original”. El medio precisó además que Unkrich desactivó después esa cuenta.

Toy Story 5
Pixar y Disney se preparan para el estreno en cines de "Toy Story 5" este mes (Disney/Pixar)

A ese antecedente se sumaron otros rastros señalados por seguidores de Pixar. Entre ellos, mercancía oficial de Disney con el nombre Woody Pride y comentarios en pistas de audio de ediciones domésticas y recopilatorias que apuntan al mismo apellido.

“Toy Story 5″ y la longevidad de Woody

La revelación llega cuando Pixar y Disney se preparan para el estreno en cines de Toy Story 5 este mes. El momento dio nueva visibilidad a un detalle del personaje que seguía sin ser conocido incluso por su actor principal.

En Toy Story 5, los juguetes se enfrentan a la tecnología cuando su dueña Bonnie se obsesiona con Lilypad, una nueva tableta. Woody, Buzz Lightyear y Jessie descubren que este dispositivo tiene sus propias ideas sobre la hora de jugar, amenazando el destino de la pandilla.

Imagen de la famosa calva de Woody en 'Toy Story 5'
La imagen viral de Woody mostró una nueva zona sin cabello brillante en el personaje

Hanks retomó esa idea en la misma charla con BBC Radio 1. “¿Cómo averiguaron esto? Interpreto al personaje y no sabía que tenía apellido”, bromeó el actor, quien lleva más de 30 años dando voz al personaje.

En abril, según Entertainment Weekly, también comentó la imagen viral de Woody con una nueva zona sin cabello brillante.

Hanks atribuyó ese cambio al desgaste acumulado por el uso del juguete a lo largo del tiempo. Así, la llegada de la quinta película coincide con una nueva atención sobre un personaje que todavía aporta detalles a la conversación en torno a la saga.

Temas Relacionados

WoodyToy StoryJessieToy Story 5Cultura PopBBC Radio 1Entertainment WeeklyNewsroom BUEMagazines

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

“La Odisea” rompe otro récord: es la película para mayores de 18 más cara de la historia

La producción de Christopher Nolan encabeza el ranking de las películas con clasificación R más costosas jamás filmadas, con un presupuesto de 250 millones de dólares

“La Odisea” rompe otro récord: es la película para mayores de 18 más cara de la historia

“Ahora aprecio cada instante”: Jon Bon Jovi reveló cómo la adversidad transformó su vida y su manera de ver el mundo

El músico repasó los cambios personales y profesionales tras una cirugía, el valor de los vínculos familiares y el sentido renovado que encontró en lo cotidiano, mientras impulsa proyectos solidarios y se prepara para un nuevo capítulo en los escenarios

“Ahora aprecio cada instante”: Jon Bon Jovi reveló cómo la adversidad transformó su vida y su manera de ver el mundo

“Pagué un precio muy alto”: Robert Downey Jr. recordó la etapa más difícil de su vida y cómo logró reconstruirse

En una entrevista para el podcast The LIVING Room, el actor relató el costo de vivir sin conciencia y detalló cómo una rutina exigente, límites cotidianos y desafíos físicos sostienen desde hace dos décadas la estabilidad que decidió construir

“Pagué un precio muy alto”: Robert Downey Jr. recordó la etapa más difícil de su vida y cómo logró reconstruirse

“No quería interpretar a un juguete, pero estoy muy feliz de haber sido el primero”: Dolph Lundgren y su historia con He-Man

El actor sueco recordó en The Guardian las presiones del estudio, las condiciones extremas del rodaje y cómo una película que casi no termina se convirtió en un clásico de culto

“No quería interpretar a un juguete, pero estoy muy feliz de haber sido el primero”: Dolph Lundgren y su historia con He-Man

El director de ‘Obsession’ cierra un acuerdo histórico con Universal: de hacer una película de 750.000 dólares a una de ocho dígitos

Curry Barker ya está preparando su siguiente trabajo después del éxito de su ópera prima, que se estrena en España el 26 de junio

El director de ‘Obsession’ cierra un acuerdo histórico con Universal: de hacer una película de 750.000 dólares a una de ocho dígitos

DEPORTES

Brasil vs Haití, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Brasil vs Haití, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

La inédita historia de Haití: de su triunfo perdido contra Brasil al periplo de jugar fuera del país para clasificar al Mundial

Trabajó en la SIDE, enamoró a Messi y cautivó a todos con sus asados: la increíble historia del cocinero de la selección argentina

El fuerte cruce entre los técnicos de Canadá y Qatar en el Mundial 2026: el gesto provocador tras el 6-0

México venció a Corea del Sur gracias a un insólito blooper y pasó a 16avos del Mundial: las dos atajadas que aseguraron la clasificación

TELESHOW

Adrián Suar sorprendió a Benjamín Vicuña y Esteban Lamothe y asistió a la obra “Secreto en la Montaña”

Adrián Suar sorprendió a Benjamín Vicuña y Esteban Lamothe y asistió a la obra “Secreto en la Montaña”

Valeria Mazza recordó el día que rechazó besarse con Antonio Banderas: “¡Que no!”

La noche de Gimena Accardi y Seven Kayne: una cena, una mirada y un mensaje directo al corazón

Mariela Prieto, la ¿ex? del Turco García habló de Emanuel di Gioia: “Yo a mi marido lo respeto, pero esto es un juego”

El insólito blooper de Darío Barassi al tropezarse con una cámara en vivo en su programa: “Casi me muero”

INFOBAE AMÉRICA

Zelensky afirmó que la adhesión de Ucrania a la UE es clave para garantizar el futuro de Europa frente a la amenaza rusa

Zelensky afirmó que la adhesión de Ucrania a la UE es clave para garantizar el futuro de Europa frente a la amenaza rusa

La Central Obrera de Bolivia negocia con el Gobierno de Paz la libertad de detenidos en los bloqueos para continuar el diálogo

La crisis de combustible obliga a Cuba a imponer fuertes recortes en el transporte público

Los líderes de la UE crearán nuevas herramientas de defensa comercial frente al incremento de las exportaciones chinas

Noboa declaró el “conflicto armado interno” en Ecuador y aprobó el despliegue de militares extranjeros con inmunidad