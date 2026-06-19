Woody tiene apellido y ni Tom Hanks lo sabía: las teorías secretas detrás del sheriff en Toy Story

La revelación sobre Woody Pride coincide con el estreno de "Toy Story 5", donde Woody, Buzz Lightyear y Jessie enfrentan la tecnología de Lilypad

El apellido de Woody en Toy Story dejó de ser una curiosidad entre seguidores para convertirse en una sorpresa incluso para Tom Hanks durante una entrevista con BBC Radio 1, según Entertainment Weekly.

Woody se apellida Pride y Hanks dijo que no lo sabía cuando se lo revelaron en una conversación reciente. Entertainment Weekly añadió que Jessie también lleva ese apellido, lo que reactivó las teorías sobre un posible vínculo entre ambos personajes.

PUBLICIDAD

La revelación surgió cuando el crítico de cine Ali Plumb preguntó a Hanks si sabía que Woody tenía apellido. El actor respondió: “No tenía ni idea”, y bromeó con que quizá el nombre del sheriff fuera literalmente “The Sheriff”.

La coincidencia de los apellidos de Woody y Jessie reabrió una discusión entre seguidores de "Toy Story" (Pixar)

Plumb aclaró entonces que el nombre es Woody Pride. Después añadió otro dato: el nombre completo de Jessie es Jessica Jane Pride. Antes de que terminara la idea, Tim Allen compañero de Hanks en la saga y voz de Buzz Lightyear desde 1995, intervino: “Espera un minuto. Había oído que podían estar emparentados”.

PUBLICIDAD

El apellido compartido con Jessie reaviva las teorías

La coincidencia entre los dos apellidos reabrió una discusión que lleva años entre seguidores de la saga. Según Entertainment Weekly, la posibilidad de que Woody y Jessie tengan un vínculo familiar volvió a escena apenas se mencionó el nombre completo de ambos.

Cuando Plumb planteó que ese apellido común podía sugerir que los dos amigos y compañeros fueran hermanos, Hanks reaccionó con humor. “¡No! Primos lejanos, por favor. Por favor”, exclamó en la entrevista con BBC Radio 1.

PUBLICIDAD

La respuesta sobre Woody Pride surgió de una afirmación de Lee Unkrich citada por el periódico (Pixar-Disney via AP)

El medio señaló que la duda sobre si Woody tenía o no apellido alimentó debates durante años. Esas conversaciones aparecieron en secciones de comentarios, foros y sitios de seguidores.

La confirmación previa dentro del universo “Toy Story”

La discusión ya había recibido una respuesta en 2009 dentro del propio universo de la franquicia. El director de Toy Story 3, Lee Unkrich, afirmó entonces que el nombre completo del personaje era Woody Pride desde las primeras etapas de desarrollo de la película original, según el periódico.

PUBLICIDAD

La publicación, citada por Entertainment Weekly a través de BuzzFeed, decía: “El nombre completo real de Woody es ‘Woody Pride’ y lo es desde los primeros días del desarrollo de la Toy Story original”. El medio precisó además que Unkrich desactivó después esa cuenta.

Pixar y Disney se preparan para el estreno en cines de "Toy Story 5" este mes (Disney/Pixar)

A ese antecedente se sumaron otros rastros señalados por seguidores de Pixar. Entre ellos, mercancía oficial de Disney con el nombre Woody Pride y comentarios en pistas de audio de ediciones domésticas y recopilatorias que apuntan al mismo apellido.

PUBLICIDAD

“Toy Story 5″ y la longevidad de Woody

La revelación llega cuando Pixar y Disney se preparan para el estreno en cines de Toy Story 5 este mes. El momento dio nueva visibilidad a un detalle del personaje que seguía sin ser conocido incluso por su actor principal.

En Toy Story 5, los juguetes se enfrentan a la tecnología cuando su dueña Bonnie se obsesiona con Lilypad, una nueva tableta. Woody, Buzz Lightyear y Jessie descubren que este dispositivo tiene sus propias ideas sobre la hora de jugar, amenazando el destino de la pandilla.

PUBLICIDAD

La imagen viral de Woody mostró una nueva zona sin cabello brillante en el personaje

Hanks retomó esa idea en la misma charla con BBC Radio 1. “¿Cómo averiguaron esto? Interpreto al personaje y no sabía que tenía apellido”, bromeó el actor, quien lleva más de 30 años dando voz al personaje.

En abril, según Entertainment Weekly, también comentó la imagen viral de Woody con una nueva zona sin cabello brillante.

Hanks atribuyó ese cambio al desgaste acumulado por el uso del juguete a lo largo del tiempo. Así, la llegada de la quinta película coincide con una nueva atención sobre un personaje que todavía aporta detalles a la conversación en torno a la saga.

PUBLICIDAD