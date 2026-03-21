Circulación vehicular controlada por “Running El Salvador”: conoce dónde y cuándo

Sectores de las colonias Escalón y San Benito presentarán restricciones vehiculares entre las 5:00 a.m. y las 10:00 a.m. por el evento deportivo. (Cortesía: Secretaría de Prensa)

San Salvador albergará un evento deportivo y social que transformará la dinámica urbana durante las primeras horas del domingo 22 de marzo. Se trata de “Running El Salvador”, una carrera por la solidaridad, impulsada por Movimiento Social Comunitario, que busca recaudar fondos para proyectos de asistencia comunitaria en todo el país.

Debido a la magnitud del evento, el Viceministerio de Transporte (VMT) y el Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT) anunciaron un riguroso plan de circulación vehicular controlada que afectará las principales arterias de los sectores más exclusivos y transitados de la capital: las colonias Escalón y San Benito.

De acuerdo con la información oficial proporcionada por las autoridades de transporte, las restricciones iniciarán a partir de las 5:00 a.m. (hora local) y se extenderán hasta las 10:00 a.m. (hora local). El objetivo principal es garantizar un perímetro de seguridad absoluto para los atletas y familias que asistirán a la convocatoria.

El Viceministerio de Transporte (VMT) establece un perímetro de circulación controlada en las colonias Escalón y San Benito para este domingo 22 de marzo. (Cortesía: VMT)

El mapa de restricciones comprende un circuito que envuelve puntos clave de la capital salvadoreña. Entre las vías que estarán controladas se encuentran:

Paseo General Escalón: El tramo comprendido entre el Redondel Masferrer y la Plaza Salvador del Mundo.

Alameda Manuel Enrique Araujo: Una de las principales vías de acceso al centro de la ciudad.

Avenida Jerusalén: Punto de conexión vital con el Boulevard Monseñor Romero.

Zona Rosa y San Benito: Incluyendo calles internas como La Mascota, Avenida El Espino y los alrededores del Redondel Plaza Italia y la Iglesia La Capilla.

El VMT ha hecho un llamado enfático a la población para que “siga las indicaciones de los gestores de tráfico” que estarán desplegados en cada intersección crítica para desviar el flujo vehicular hacia rutas alternas.

Para los que necesiten transitar por la zona poniente se recomienda tomar vías alternas, teniendo en cuenta que el acceso hacia la zona del Redondel Naciones Unidas también presentará controles estrictos.

Running El Salvador, carrera organizada por el Movimiento Social Comunitario, busca recaudar fondos para fortalecer programas de asistencia social en El Salvador. (Cortesía: Rolando Castro)

Un evento con propósito social

Más allá del reto deportivo, la carrera cuenta con un fuerte respaldo institucional. El Ministro de Trabajo y Previsión Social (MTPS), Rolando Castro, en su calidad de presidente del Movimiento Social Comunitario, destacó el impacto social de una iniciativa dirigida a recaudar fondos para proyectos de asistencia.

“Esta es la carrera que transformará vidas. Los fondos recaudados servirán para llevar alivio a las personas menos favorecidas a través de proyectos tangibles”, señaló el funcionario.

El enfoque del evento es eminentemente humanitario. Por ende, lo recaudado se destinará a financiar una amplia gama de programas sociales que incluyen:

Entrega de canastas alimenticias y brigadas médicas.

Construcción de viviendas y asesoría para la legalización de propiedades.

Planes de becas estudiantiles y entrega de juguetes para niños en comunidades vulnerables.

El Movimiento Social Comunitario promueve la carrera a través de sus redes sociales, donde comparte los artes y la información para los interesados en participar. (Cortesía: Movimiento Socia Comunitario)

El punto de reunión será la Plaza Salvador del Mundo, donde se dará el banderazo de salida a las 6:00 a.m. (hora local). Se espera que la actividad fomente la salud física y que sirva como un espacio de cohesión social en un momento donde la solidaridad es el motor principal de la organización.

En esta ocasión, la competencia ofrecerá tres recorridos: 2.5, 5 y 10 kilómetros.