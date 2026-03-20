El Salvador

Del modelo Bukele al milagro turístico de Abinader: El “puente de éxito” que une a San Salvador y Santo Domingo

El embajador dominicano, Flavio Rondón, asegura que el vínculo bilateral es diez veces más sólido que el acero gracias a la afinidad entre ambos gobiernos

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El embajador de República Dominicana
El embajador de República Dominicana en El Salvador, Flavio Rondón de Jesús, y el alcalde de Sabana Grande de Boyá, Marcos Tavárez (Foto cortesía Frente a Frente).

La relación entre República Dominicana y El Salvador atraviesa un momento de especial solidez, según lo planteó el embajador dominicano en El Salvador, Flavio Rondón de Jesús, durante una entrevista televisiva en San Salvador.

El diplomático subrayó que ambos países mantienen vínculos diplomáticos históricos que han alcanzado su mayor fortaleza gracias a la afinidad entre sus mandatarios y cancilleres, lo que se refleja en una agenda común enfocada en cooperación en seguridad y turismo.

El embajador Rondón afirmó que “las relaciones diplomáticas entre la República Dominicana y El Salvador se han tornado relaciones de fibra de carbono, es decir, diez veces más sólidas que el acero”. Este enfoque busca aprovechar las experiencias exitosas de cada nación, como la gestión de la seguridad en El Salvador y el desarrollo turístico en República Dominicana.

Uno de los ejes de la cooperación actual es el intercambio académico y municipal. El alcalde de Sabana Grande de Boyá, Marcos Tavárez, explicó que una delegación dominicana viajó a El Salvador para conocer de cerca el proceso de reorganización territorial salvadoreño y compartir experiencias en gestión municipal.

El Dr. Flavio Rondón de
El Dr. Flavio Rondón de Jesús, embajador de la República Dominicana en El Salvador, abordó el intercambio de experiencias municipales entre ambas naciones (Foto cortesía Frente a Frente).

Tavárez señaló que existe interés en formalizar convenios de hermanamiento entre municipios de ambos países, con el objetivo de fomentar el intercambio cultural, deportivo y turístico. “Hay muchas cosas en que las municipalidades podemos compartir: intercambios deportivos, intercambios culturales, turismo”, sostuvo el alcalde, en el espacio de entrevista Frente a Frente.

Modelos municipales, cooperación regional y turismo: claves en la agenda entre República Dominicana y El Salvador

En materia de gobierno local, Tavárez comparó los modelos municipales de los dos países. RD cuenta con 152 municipios y 235 distritos municipales, una estructura considerada sólida y difícil de modificar.

Tavárez indicó que, a diferencia del proceso de reducción y reorganización municipal realizado recientemente en El Salvador, en República Dominicana ese tipo de reforma resulta improbable dado el peso institucional y la autonomía de sus municipios.

Reunión entre autoridades de seguridad
Reunión entre autoridades de seguridad de El Salvador y representantes de República Dominicana, enfocada en la transferencia de buenas prácticas en materia de seguridad ciudadana (Cortesía: El Centro Histórico SV).

Las relaciones comerciales y la cooperación regional ocupan un lugar destacado en la agenda bilateral. Ambos países mantienen tratados comerciales y buscan ampliar el intercambio de conocimientos, en especial en áreas como la seguridad pública y el turismo.

El embajador, remarcó la necesidad de fortalecer el comercio de productos y aumentar el flujo turístico entre los dos países, al tiempo que destacó el potencial de El Salvador como destino por sus atractivos naturales y la hospitalidad de su gente.

El tema del turismo ocupó un espacio relevante en el diálogo. República Dominicana ofrece una amplia gama de destinos: Barahona para turismo ecológico, Las Terrenas para playas y Santo Domingo para vida nocturna. El embajador recomendó a los salvadoreños explorar diversas regiones del país, según sus intereses particulares.

ARCHIVO: Playa de aguas cristalinas
ARCHIVO: Playa de aguas cristalinas en Punta Cana, uno de los destinos turísticos más visitados de República Dominicana. EFE/ Orlando Barría.

La conversación concluyó con el reconocimiento de la hospitalidad como un valor compartido entre ambos pueblos y la convicción de que el intercambio de experiencias, cultura y turismo contribuirá al fortalecimiento de los lazos bilaterales. Las autoridades de ambos países mantienen el compromiso de avanzar en áreas clave para consolidar una cooperación fructífera y sostenida.

Ante este panorama, ambas naciones reconocen la importancia de la cooperación en las diferentes áreas. Esta voluntad compartida se refleja en el impulso de acuerdos y en el intercambio de experiencias entre sus autoridades, así como en el desarrollo de iniciativas para ampliar los vínculos económicos y culturales.

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