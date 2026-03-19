El Salvador

VMT anuncia paso restringido sobre importante vía de la capital salvadoreña por trabajos

La medida, que responde a intervenciones en la red vial de San Salvador, modifica los accesos a instituciones importantes y obliga a quienes transitan por la zona a emplear rutas alternas y atender recomendaciones oficiales

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El MOPT y el VMT
El MOPT y el VMT iniciaron el cierre temporal de la Diagonal Universitaria en San Salvador para trabajos de mantenimiento vial desde marzo. (Foto cortesía FOVIAL)

El Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT) y el Viceministerio de Transporte (VMT) implementaron desde el 19 de marzo un cierree temporal y controlado sobre un tramo de la Diagonal Universitaria en San Salvador, con el objetivo de ejecutar trabajos de mantenimiento vial programados que buscan mejorar la circulación, según información oficial divulgada por las autoridades. La medida, que restringe el paso de vehículos en uno de los corredores urbanos más transitados de la ciudad, se extenderá desde el 19 hasta el 29 de mayo de 2026, afectando los accesos a instituciones de gran actividad y relevancia para la zona.

El cierre abarca la sección comprendida entre la 17.ª Avenida Norte y la Alameda Juan Pablo II, un segmento que enmarca puntos institucionales claves como la Corte Suprema de Justicia, el Centro Judicial Isidro Menéndez y el Instituto Nacional de los Deportes. De acuerdo con el comunicado del MOPT citado por VMT, las limitaciones también impactan áreas aledañas.

La restricción sobre la Diagonal
La restricción sobre la Diagonal Universitaria se extiende hasta el 29 de mayo de 2026 e impacta áreas clave como la Corte Suprema de Justicia y el Centro Judicial Isidro Menéndez. (Foto cortesía FOVIAL)

En el dispositivo se mantendrá la presencia continua de gestores viales en los accesos principales, encargados de orientar el flujo de tránsito y minimizar las posibles demoras que puedan generarse en los alrededores de la obra.

La afectación al tránsito en este sector de San Salvador está dirigida y supervisada en todo momento por las entidades mencionadas, quienes recomiendan a la población planificar con antelación sus trayectos, emplear las rutas alternas habilitadas y acatar las indicaciones de los gestores de tránsito apostados en los puntos estratégicos.

La zona cerrada abarca el
La zona cerrada abarca el tramo entre la 17.ª Avenida Norte y la Alameda Juan Pablo II, uno de los corredores urbanos más transitados de la ciudad. (Foto cortesía FOVIAL)

Las autoridades del MOPT y el VMT no han especificado cuántas horas por día permanecerá restringido el paso en el tramo intervenido de la Diagonal Universitaria. Por ello, insisten en que cualquier persona que necesite desplazarse por esta arteria debe salir con suficiente anticipación, prever desvíos y mantener especial atención a las disposiciones de las cuadrillas y funcionarios presentes, para reducir el riesgo de contratiempos y evitar congestiones innecesarias.

Las restricciones vehiculares en la Diagonal Universitaria forman parte de un programa más amplio de mantenimiento y bacheo, ejecutado simultáneamente en distintos puntos del territorio nacional. Según lo informado por las entidades encargadas, otras zonas donde se desarrollan trabajos de mejora vial y donde se aconseja prudencia al circular incluyen la 4.ª avenida norte en Santa Ana, la 13.ª avenida sur en San Salvador, el Redondel El ángel, la Troncal del Norte entre Tonacatepeque y Guazapa y la Ruta Militar, de Bolívar a Santa Rosa de Lima en horas de la noche.

Gestores viales están presentes en
Gestores viales están presentes en los puntos principales del cierre en San Salvador para orientar a los conductores y minimizar demoras en la circulación. (Foto cortesía FOVIAL)

Las recomendaciones emitidas para estas áreas se enfocan en la planificación anticipada de rutas y el cumplimiento estricto de las medidas de señalización y control implementadas para preservar la seguridad de los usuarios y la eficiencia del tránsito durante la ejecución de las obras.

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