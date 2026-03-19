El Salvador

Una niña de dos años espera a sus padres: Tres jóvenes salvadoreños mueren en fatal accidente en Virginia

La comunidad salvadoreña en Fairfax se une en luto tras el accidente que cobró la vida de tres jóvenes migrantes. Entre la barrera del idioma y el dolor de la pérdida, las familias exigen mejoras en la seguridad vial mientras organizan colectas para cubrir gastos fúnebres y médicos

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Flores y ofrendas en el
Flores y ofrendas en el lugar del accidente en Fox Mill Road, donde la comunidad recuerda a las víctimas del siniestro que cobró la vida de tres jóvenes salvadoreños en Fairfax, Virginia. (Foto cortesía @nmasunivDC).

El condado de Fairfax, en Virginia, enfrenta las consecuencias de una tragedia vial que ha cobrado la vida de tres jóvenes salvadoreños y ha dejado a una niña huérfana y a una madre grave en cuidados intensivos. El accidente, ocurrido en plena madrugada, ha conmocionado a la comunidad inmigrante local y ha reavivado el debate sobre la seguridad vial en la zona.

A las 3:18 del sábado 14 de marzo, el sonido de un choque interrumpió la tranquilidad de Fox Mill Road, cerca de Folkstone Drive. Un Toyota RAV4 modelo 2021, con cinco ocupantes, perdió el control y se estrelló contra un árbol. Tras el impacto, el vehículo se incendió rápidamente. Los servicios de emergencia hallaron una escena devastadora: tres personas sin vida y dos mujeres gravemente heridas.

Las víctimas fatales fueron identificadas como:

  • Kevin Josué Rodríguez López (25 años)
  • Aylin Gil Deleon (21)
  • Ashley Romero (16).

Las sobrevivientes, Stefanie Romero y una joven más, sufrieron lesiones severas. De acuerdo con el reporte del medio N+ UNIVISION WASHINGTON, la magnitud del accidente estremeció a los residentes de Herndon y Reston, donde vivían los afectados.

Una de las madres de las víctimas, enfrentó dificultades adicionales debido a la barrera del idioma. Recibió notificaciones automáticas del accidente en inglés, sin comprender de inmediato la gravedad de la situación que involucraba a sus dos hijas.

Tres jóvenes perdieron la vida y dos más resultaron gravemente heridos en un trágico accidente de tráfico en Reston, Virginia. Sus familiares, en medio de un profundo dolor, comparten sus historias y piden apoyo para una de las sobrevivientes que lucha por su vida.

En la familia Romero, el dolor se multiplicó. Ashley, de 16 años, falleció en el lugar, mientras que su hermana mayor, Stefanie, permanece internada en estado crítico, con quemaduras de tercer grado en gran parte de su cuerpo.

En el centro del drama se encuentra Samantha, hija de dos años de Kevin y Stefanie. La menor quedó huérfana de padre y con su madre hospitalizada en estado crítico. Según relató su tío, Luis Mario Rodríguez, “cuando escucha un carro dice ‘mamá’ y ‘papá’, pero ellos no regresarán”. Actualmente, la niña está bajo el cuidado de familiares, mientras la comunidad organiza ayuda para garantizar su bienestar a largo plazo.

El pronóstico para Stefanie Romero es reservado. Presenta quemaduras de tercer grado en casi todo el cuerpo. “Lo único que ella tiene descubierto sin sus quemaduras es su cara”, explicó su hermana Meraris. Se estima que necesitará al menos seis cirugías mayores, además de un extenso proceso de rehabilitación y terapia intensiva.

Stephanie se encuentra gravemente herida con pronostico reservado en un hospital.

Investigación y reclamos sobre seguridad vial

La Policía del Condado de Fairfax mantiene abierta la investigación a través de la Unidad de Reconstrucción de Choques. Los indicios iniciales apuntan a exceso de velocidad y posible consumo de alcohol.

Sin embargo, familiares de las víctimas han pedido una revisión de las condiciones de Fox Mill Road, denunciando falta de iluminación y señalización adecuada, lo que describen como una “trampa mortal” nocturna.

La tragedia ha motivado una ola de solidaridad entre la comunidad salvadoreña en Virginia y otros estados. Se han lanzado campañas para recaudar fondos dirigidos a los gastos médicos de Stefanie Romero y los costos funerarios de los tres jóvenes fallecidos. El apoyo incluye ayuda para que las madres de las víctimas puedan enfrentar trámites legales y hospitalarios, difíciles de gestionar por la barrera idiomática.

El accidente ha dejado una huella profunda, no solo por la cantidad de víctimas, sino por el impacto en familias que migraron buscando seguridad y mejores oportunidades. Ahora, la comunidad se enfrenta a la tarea de reconstruir vidas marcadas por la pérdida y la adversidad.

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