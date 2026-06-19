Gobierno salvadoreño pide aval legislativo para suscribir un crédito de USD 185 millones con el BCIE para tratamiento de agua potable

El Ejecutivo llevó a la Asamblea Legislativa una solicitud clave fechada el 18 de junio de 2026. La apuesta es renovar Guluchapa con nuevas obras y control en tiempo real. Falta el visto bueno final (Foto cortesía BCIE)

El Gobierno de El Salvador pidió a la Asamblea Legislativa autorización para firmar un préstamo de hasta USD 185 millones con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) para financiar mejoras en el sistema de agua potable Guluchapa, con obras previstas en siete distritos de los departamentos de San Salvador y La Paz.

La iniciativa, impulsada por la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA), busca ampliar el acceso al agua potable con obras de modernización, ampliación y monitoreo en tiempo real del sistema.

Según la solicitud presentada por el Ministerio de Hacienda el 18 de junio de 2026, el proyecto contempla la construcción y rehabilitación de 25 puntos de captación de agua subterránea y superficial, además de una nueva planta de tratamiento en Joya Grande con capacidad de 650 litros por segundo.

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¿Qué obras incluye el proyecto?

El plan también prevé la modernización y automatización de estaciones de bombeo y rebombeo, la instalación de 37,4 kilómetros de tubería de distribución, la construcción de siete tanques de almacenamiento y la habilitación de 7,5 kilómetros de líneas de transmisión eléctrica.

La petición enviada el 18 de junio de 2026 detalla obras en siete distritos, con telemetría y control remoto, pero el plan todavía depende de un voto decisivo en el Congreso (Foto cortesía ANDA)

De acuerdo con el BCIE, la intervención permitirá habilitar 25.000 nuevas conexiones domiciliarias equipadas con micromedidores. La entidad detalló que el sistema integral de telemetría y telecontrol facilitará el monitoreo en tiempo real de caudales, presiones y calidad del agua.

¿A quiénes alcanzará la intervención?

El área de influencia del sistema Guluchapa abarca los municipios de Soyapango, Ilopango, Santo Tomás, San Marcos, Santiago Texacuangos, Olocuilta y San Francisco Chinameca.

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Según estimaciones del BCIE, el proyecto beneficiará a más de 156.000 habitantes, de los cuales el 52,8% son mujeres, y elevará la cobertura de agua potable del 61,5% al 100% en los distritos involucrados.

Condiciones del préstamo

El decreto presentado a la Asamblea Legislativa establece que el préstamo tendrá un plazo de hasta 20 años, con un máximo de cinco años de gracia.

El Banco Centroamericano de Integración Económica estima que la intervención beneficiará a más de 156.000 habitantes, con 25.000 nuevas conexiones domiciliarias, y ampliará el acceso desde 61,5% en el área atendida por Guluchapa; así estima el gobierno central.

El capital será amortizado en cuotas semestrales, conforme al calendario que establezca el BCIE. La tasa de interés estará compuesta por la tasa de referencia del banco, revisable semestralmente, más un margen inicial de 235 puntos básicos, ajustable trimestralmente durante la vigencia del préstamo. También se incluyen comisiones de compromiso y de administración equivalentes a un cuarto del uno por ciento sobre los saldos no desembolsados y sobre el monto total del préstamo, respectivamente.

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Impacto previsto y trámite legislativo

Durante la fase de construcción se prevé la generación de 2.684 empleos temporales, según datos del BCIE.

El Ministerio de Hacienda, en nombre del Ejecutivo, sostuvo que la iniciativa busca fortalecer el sector de agua y saneamiento, contribuir a mejorar el desempeño de ANDA, asegurar la continuidad de los servicios de agua potable, reducir los niveles de agua no contabilizada y mejorar la eficiencia del sistema de Guluchapa.

La aprobación definitiva del contrato de préstamo queda condicionada a la validación de la Asamblea Legislativa, conforme a los procedimientos legales vigentes en El Salvador. La solicitud la recibió este jueves el pleno y pasará a estudio de los diputados de los diputados de la Comisión de Hacienda.

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