Un fallecido y un rescatado tras colapso de tierra en obra de construcción en Santa Ana, El Salvador

Colapsó un talud en una obra y soterró a tres trabajadores en Santa Ana (Fotos cortesía Protección Civil, Bomberos)

La tarde del jueves, un colapso de tierra en una obra de construcción del sector de El Puente, en El Trébol, del departamento de Santa Ana, dejó a tres trabajadores soterrados durante trabajos de excavación de tuberías, según informó la Cruz Verde de Santa Ana y otras instancias de emergencia. Uno fue rescatado con vida y otro fue localizado muerto.

El trabajador rescatado fue trasladado a un hospital para recibir atención médica. En las labores participaron personal de Cruz Verde Santa Ana, Cruz Verde El Congo y otras instituciones de primera respuesta en la zona del cantón Loma Alta, en la entrada del puente que conecta con los cantones Flor Amarilla y Ochupse.

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“Nuestro personal fue alertado sobre unas personas que se encontraban realizando trabajos en una obra de construcción las cuales quedaron soterradas”, reporta Cruz Verde en sus redes sociales.

“Desde las 16:07 horas nuestros rescatistas y asistentes prehospitalarios, trabajan en conjunto a las demás instituciones del sistema de Protección Civil, en la liberación de un paciente del sexo masculino que se encontraba soterrado. El paciente fue rescatado con éxito y posteriormente trasladado al hospital San Juan de Dios. El paciente, se encontraba laborando en una construcción de la zona cuando uno de los muros cedió y se derrumbo, atrapándolo por lo que luego de un gran trabajo de parte de las instituciones presentes fue posible rescatarlo con vida”, añade el reporte.

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La Cruz Verde informó que uno fue rescatado con vida y otro hallado muerto; los equipos seguían trabajando para descartar más afectados en Santa Ana (Foto cortesía Cruz Verde)

Hallazgo de una segunda víctima

Durante la noche, la Secretaría de Prensa de la Presidencia confirmó que equipos del Equipo Táctico Operativo de Protección Civil, junto al Cuerpo de Bomberos, ubicaron a una segunda víctima, localizada sin vida en el lugar.

Las autoridades continúan las labores para descartar la presencia de más personas afectadas por el colapso del talud de tierra y anunciaron que ampliarán la información sobre la evolución de la emergencia y el estado de las operaciones de rescate.

En los trabajos de rescate han colaborado integrantes de Cruz Verde, Cuerpo de Bomberos de El Salvador, miembros de la Fuerza Armada Salvadoreña (FAES), Cruz Roja Salvadoreña (CRS) y el Sistema de Emergencias Médicas (SEM) 123.

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Un sobreviviente fue llevado a un centro asistencial, y horas más tarde una confirmación desde la Secretaría de Prensa cambió el panorama del incidente ocurrido durante la tarde del jueves (Foto cortesía Cruz Verde)

En mayo, la Cruz Roja Salvadoreña (CRS) de la Seccional del Puerto de La Libertad reportó una emergencia esta mañana en la carretera hacia el Puerto de La Libertad, cerca del Centro Comercial El Faro, en el kilómetro 32. La institución indicó que un trabajador del Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT) cayó desde una altura estimada de 4 a 5 metros, sufriendo múltiples lesiones y posible fractura.

El informe de la Cruz Roja Salvadoreña señaló que el accidente ocurrió mientras el operario realizaba labores para el MOPT en esa área. Testigos informaron que el hombre perdió el equilibrio durante las tareas, lo que provocó su caída. El personal de socorro movilizó recursos de inmediato y logró estabilizar al paciente en el lugar.

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El trabajador resultó herido con lesiones variadas, incluyendo sospecha de fracturas. Los equipos de la Cruz Roja Salvadoreña trasladaron al paciente a un centro médico cercano para recibir atención especializada.