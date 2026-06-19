La Unión Europea enfrió el proceso de adhesión de Ucrania al bloque continental

Los líderes europeos renovaron el apoyo político y militar a Ucrania durante la cumbre en Bruselas (Europa Press)

Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea reunidos en Bruselas decidieron enfriar las expectativas sobre una incorporación acelerada de Ucrania al bloque, pese al respaldo político y militar reiterado durante la cumbre.

En el texto consensuado tras varias horas de debate, los mandatarios señalaron que el proceso de ampliación continuará sujeto al criterio de los méritos concretos y las reformas implementadas por cada aspirante, lo que diluyó la posibilidad de avances inmediatos en el proceso de adhesión ucraniano.

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El documento final de la cumbre estableció que la continuidad de las negociaciones con Ucrania dependerá del progreso demostrado en las áreas definidas por la Unión Europea y del cumplimiento de reformas verificables, sin comprometer un calendario de aceleración. Ese enfoque dejó en suspenso la apertura de nuevos “clústeres” temáticos en el corto plazo y acotó la posibilidad de destrabar de manera inmediata los capítulos pendientes de negociación.

El clima de la cumbre estuvo marcado por la presencia del presidente ucraniano Volodimir Zelensky, quien llegó a Bruselas con la expectativa de que los países miembros desbloqueen los capítulos pendientes de negociación y aceleren la integración europea de su país. Sin embargo, la declaración final subrayó que el avance quedará supeditado al cumplimiento de los criterios fijados para todos los aspirantes.

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El presidente ucraniano agradeció el respaldo de los países miembros en la cumbre (Reuters)

El encuentro, que representó la primera participación del nuevo primer ministro húngaro Péter Magyar, expuso las divergencias internas entre los Veintisiete acerca del ritmo y las condiciones de la ampliación. Magyar, que sustituyó hace dos meses a Viktor Orbán, mantuvo una postura cautelosa y abogó por respetar los procedimientos tradicionales para todos los aspirantes.

El primer ministro búlgaro Rumen Radev también expresó reservas al advertir que cualquier paquete de sanciones contra Rusia debe evitar repercusiones negativas en la economía de su país.

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A pesar de esas diferencias, los líderes europeos cerraron una posición común: renovaron el apoyo político, económico y militar a Ucrania, condenaron la escalada de ataques rusos con misiles y drones contra la población civil y reiteraron el compromiso de reforzar el régimen de sanciones contra Moscú.

El texto incluyó la renovación de las medidas económicas restrictivas por otros 12 meses, con limitaciones en comercio, finanzas, energía, tecnología, industria, transporte y bienes de lujo. Los mandatarios también sostuvieron la condena a la ofensiva rusa y reafirmaron la continuidad del esquema de presión económica.

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La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, destacó durante la cumbre que las fuerzas ucranianas recuperaron terreno frente a las tropas rusas en varios puntos del frente. Esa dinámica reforzó el respaldo del bloque, pero no modificó la cautela respecto de los tiempos del proceso de adhesión.

La presidenta de la Comisión Europea elogió la resistencia ucraniana en el frente (Reuters)

Zelensky agradeció el apoyo europeo y expresó su deseo de avanzar en la apertura de los capítulos restantes durante el verano, aunque la declaración final no recogió esa urgencia.

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En paralelo a los debates políticos, la situación militar y humanitaria en Ucrania continuó deteriorándose. Una nueva oleada de drones ucranianos impactó en una refinería de Moscú, provocó incendios y causó daños relevantes en una instalación estratégica para el suministro de combustibles en la región.

La defensa aérea rusa interceptó la mayoría de los drones, pero varios lograron alcanzar la refinería, afectaron la producción de gasolina y diésel y obligaron a Moscú a buscar importaciones para compensar la crisis de abastecimiento. Las consecuencias se extendieron más allá de la capital rusa, con afectaciones económicas y sociales en distintas regiones.

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(Con información de EFE)