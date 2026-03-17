Las autoridades destruyen 6.6 toneladas de cocaína incautadas en El Salvador

Las autoridades de El Salvador destruyeron 6.6 toneladas de cocaína incautadas, en una operación que representa un histórico golpe al narcotráfico./ (FGR)

Las autoridades salvadoreñas realizaron la destrucción de 6.6 toneladas de cocaína, valoradas en más de 166 millones de dólares, en un operativo coordinado entre la Fiscalía General de la República (FGR), la Policía Nacional Civil (PNC), la Superintendencia de Regulación Sanitaria (SRS) y el Cuerpo de Bomberos. La operación de incineración, efectuada el 16 de marzo, representa uno de los golpes más contundentes contra el narcotráfico en la historia del país.

La droga fue incautada el pasado 13 de febrero por la Marina Nacional, tras interceptar un buque de apoyo multipropósito registrado bajo la bandera de Tanzania, África.

Durante el abordaje, los agentes descubrieron que el cargamento se encontraba oculto en tanques de lastre. Para confirmar su presencia, las autoridades desplegaron buzos de la Marina Nacional, quienes inspeccionaron y localizaron los paquetes encaletados. El decomiso, ejecutado a 380 millas náuticas (703,7 kilómetros) al suroeste de las costas salvadoreñas, fue presentado oficialmente por el Gabinete de Seguridad Ampliado el 19 de febrero.

El operativo permitió la captura de diez personas vinculadas al tráfico ilícito de drogas: cuatro de nacionalidad colombiana, tres nicaragüenses, dos panameños y un ecuatoriano. Los detenidos permanecen bajo custodia mientras continúa su proceso penal. De acuerdo con información oficial, este decomiso constituye el más grande registrado hasta la fecha en El Salvador, superando ampliamente incautaciones previas y evidenciando la capacidad operativa de las fuerzas de seguridad en la lucha contra el crimen organizado.

El acto de incineración fue supervisado por equipos de la FGR, PNC, Superintendencia de Regulación Sanitaria y el Cuerpo de Bomberos./ (FGR)

Durante la presentación de los resultados, el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, destacó: “Este decomiso no es más que el fruto de la consolidación del modelo de seguridad del presidente Nayib Bukele, donde pasamos de ser un país de hombres y mujeres normales de uniforme a poseer ahora hombres y mujeres excepcionales”.

Además, el funcionario subrayó la relevancia internacional del operativo: “Desde la milla cero hasta más allá de las mil millas náuticas, es El Salvador el que está demostrándole al mundo y al continente americano que sus resultados son gigantes”.

En el acto de destrucción participaron representantes de la FGR, la PNC, la Superintendencia de Regulación Sanitaria y el Cuerpo de Bomberos, quienes supervisaron el procedimiento de quema de la droga. Las imágenes compartidas por las autoridades muestran a los equipos de seguridad, identificados con chalecos y vestimenta institucional, mientras descargan, inspeccionan y organizan los paquetes de droga sobre una superficie antes de proceder a su incineración. Las llamas y el humo negro evidenciaron la magnitud del operativo.

La incineración de la cocaína responde a los protocolos internacionales de manejo de evidencias y control sanitario, garantizando la eliminación total del estupefaciente. Según datos oficiales, en lo que va de 2026, las acciones conjuntas entre la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada han permitido la incautación de 7,41 toneladas de droga, con un valor que supera los 184 millones de dólares, lo que refleja un incremento en la efectividad de las operaciones antidrogas en comparación con años anteriores.

El Salvador suma 7,41 toneladas de droga incautadas en 2026, evidenciando mayor efectividad y compromiso en la lucha antidrogas. /(FGR)

El Gabinete de Seguridad reiteró durante el evento que El Salvador, pese a ser un país pequeño en extensión territorial, está demostrando a la comunidad internacional que la voluntad política y la coordinación interinstitucional pueden frenar y desarticular redes transnacionales del narcotráfico. Se reafirmó el compromiso de mantener la vigilancia en las rutas marítimas y continuar con los esfuerzos para proteger a la población de los efectos del crimen organizado.

La destrucción de este cargamento representa un mensaje contundente a las organizaciones criminales que operan en la región. Las autoridades advirtieron que los operativos continuarán y que el país persiste en la defensa de su integridad frente a las amenazas del narcotráfico.