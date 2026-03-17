El Salvador

La Mesa Agropecuaria denuncia especulación en el precio del maíz pese a cosecha récord en El Salvador

La advertencia surge tras incrementos en el valor del grano pese a una producción nacional suficiente, en un contexto donde se reportaron prácticas que, según los agricultores, podrían favorecer la entrada de importaciones en detrimento de la cosecha local

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El precio del maíz en
El precio del maíz en El Salvador sube de forma inesperada tras una cosecha favorable y genera preocupación en agricultores./(Redes de Óscar Domínguez)

El coordinador de la Mesa Agropecuaria, Rural e Indígena, Mateo Rendón, advirtió que existe una “especulación” con el precio del maíz en El Salvador, destinada a favorecer la importación del grano pese a una producción local suficiente. Así lo expresó en una entrevista recogida durante el programa Diálogo 21, de Grupo Megavisión, en la que expuso que, a pesar de una cosecha favorable en el ciclo agrícola 2025-2026, el mercado mayorista registró incrementos inesperados que han encendido las alertas de las autoridades.

Según Rendón, 2025 fue un año con mucha bonanza para la agricultura salvadoreña, sin efectos climáticos severos y con una producción cercana a los 18 millones de quintales de maíz, cantidad suficiente para abastecer el consumo nacional. “El país necesita dieciocho millones para tortillas, pupusas, para animales. Ese es el reto cada año”, precisó el dirigente agropecuario.

Durante el primer trimestre del año, el precio del maíz en los territorios se mantuvo entre 18 y 21 dólares el quintal, con una producción que superó expectativas por la ausencia de sequías prolongadas y tormentas severas. Sin embargo, Rendón señaló que, a pesar de la abundancia de grano, los comerciantes dejaron de acudir a las zonas productoras para comprar maíz, una situación que calificó como “reacción desfavorable” para los agricultores. “Hoy los comerciantes no han llegado a los territorios como otros años, y hay gente que tiene maíz guardado porque no han llegado a comprar”, explicó.

De acuerdo con la Mesa Agropecuaria, la subida repentina del precio del maíz durante una sola semana –de 21 a 27 dólares el quintal– no responde a causas de escasez ni a factores climáticos, sino a prácticas especulativas en la cadena de comercialización. Rendón detalló que el fenómeno se produjo cuando, tras varios días de estabilidad, el precio del maíz aumentó bruscamente en el mercado mayorista. “Fue una reacción que nadie entendió de dónde venía”, afirmó.

La Mesa Agropecuaria de El
La Mesa Agropecuaria de El Salvador advierte que la subida del maíz obedece a prácticas especulativas y no a escasez./(Redes de Óscar Domínguez)

En respuesta a esta situación, el gobierno intervino el mercado con la apertura de puntos de venta de maíz a precio preferencial, una medida destinada a estabilizar el costo del grano y frenar posibles prácticas especulativas. El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) habilitó centros en Ahuachapán, La Libertad, San Miguel y San Salvador, ofreciendo maíz a 22 dólares el quintal, mientras los comerciantes lo cotizaban hasta en 28 dólares.

“Están creando un entorno para favorecer la importación. Vienen maíces viejos, de diez años de estar embodegados, que aquí se venden al mismo precio de mercado”, denunció el coordinador de la Mesa Agropecuaria.

El impacto de la especulación no se limita al maíz. Rendón ilustró que situaciones similares han afectado el mercado de frijoles, con precios elevados en supermercados pese a la existencia de grandes volúmenes almacenados en cooperativas locales. “En la cooperativa La Maroma y Nueva Esperanza tenemos cerca de dos mil quinientos quintales de frijol blanco sin compradores, pero en el súper la libra vale dos cincuenta”, indicó.

La Mesa Agropecuaria también cuestionó el modelo de libre mercado vigente, al considerar que permite este tipo de maniobras sin controles efectivos sobre insumos esenciales. “No puedes jugar con el hambre de la gente. Alimentos como frijoles, arroz y maíz deberían estar regulados”, sostuvo Rendón, quien reconoció que el gobierno ha sancionado a 35 empresas por acaparamiento de maíz, aunque no se ha hecho pública la lista de las compañías implicadas.

El gobierno salvadoreño interviene el
El gobierno salvadoreño interviene el mercado habilitando centros de venta de maíz a precio preferencial para frenar la especulación./ (Redes de Óscar Domínguez)

A pesar de las intervenciones oficiales, Rendón reiteró que los productores no se benefician de los altos precios, ya que el incremento ocurre en fases posteriores de la cadena de distribución. “Cuando nos los compran a nosotros, nos los compran a dieciocho, veinte, pero allá lo tienen a treinta. El productor ya no es parte de esa ganancia”, subrayó.

Las declaraciones de Rendón reflejan la preocupación de los agricultores y la exigencia de mayor transparencia y regulación en la cadena de comercialización de granos básicos, en medio de un contexto de tensión por el posible favorecimiento de las importaciones frente a la producción nacional.

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