El Salvador

Estudiante salvadoreño pierde la vida mientras se transportaba en una motocicleta en zona rural

La colisión involucró a un joven que viajaba en motocicleta poco después de salir del centro escolar, mientras las autoridades aún no confirman oficialmente su identidad y mantienen investigaciones sobre el hecho ocurrido en Jicalapa

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Un estudiante menor de edad
Un estudiante menor de edad falleció en un accidente de motocicleta en la carretera hacia Teotepeque, municipio de Jicalapa, La Libertad. (Foto cortesía Cruz Verde)

Un accidente vial ocurrido este lunes cobró la vida de un estudiante menor de edad que se desplazaba en motocicleta sobre la carretera hacia Teotepeque, en el municipio de Jicalapa, departamento de La Libertad.

El hecho se produjo en el carril con sentido hacia La Perla, poco después de que el joven saliera del centro escolar de la zona. Cuando los cuerpos de Cruz Verde Salvadoreña llegaron al lugar, confirmaron que la víctima ya no presentaba signos vitales y que el impacto fatal se produjo tras una colisión con un vehículo particular.

De acuerdo con la información proporcionada por socorristas citados en el reporte, al arribar a la escena del siniestro ya había transcurrido aproximadamente una hora desde el accidente.

Un integrante de Cruz Verde Salvadoreña señaló al medio que, a pesar de la espera, ya no fue posible hacer nada por el joven: “Cuando llegamos al lugar ya tenía aproximadamente una hora de haber sucedido el accidente, en el sentido hacia La Perla, pero el menor ya no presentaba signos de vida”.

El accidente mortal ocurrió en
El accidente mortal ocurrió en el carril con sentido hacia La Perla, poco después de que la víctima saliera del centro escolar local. (Foto cortesía Cruz Verde)

La víctima todavía no ha sido identificada oficialmente, pero las autoridades mantienen abiertas las diligencias para establecer la identidad del fallecido y precisar las circunstancias exactas de la colisión.

Socorristas de Cruz Verde Salvadoreña
Socorristas de Cruz Verde Salvadoreña confirmaron que el joven motociclista ya no presentaba signos vitales al arribar al lugar del accidente. (Foto cortesía Cruz Verde)

El riesgo para motociclistas se agrava: cifras nacionales alertan sobre la tendencia

Según datos del Observatorio Nacional de Seguridad Vial de El Salvador, los siniestros relacionados con motocicletas mantienen niveles elevados. Entre el 1 de enero y el 15 de marzo de 2026, la entidad reportó 5,067 siniestros viales, superando los 3,879 del mismo periodo de 2025. El número de lesionados también registró un notable aumento: de 2,369 casos en 2025 a 3,286 en 2026.

El número de fallecidos en accidentes de tránsito mostró un incremento significativo; de 231 muertes registradas en los primeros dos meses y medio de 2025, la cifra subió a 308 en 2026. En este lapso, los motociclistas destacaron como uno de los sectores más vulnerables en las vías: 117 motociclistas fallecieron, cifra solo superada por los 131 peatones y notablemente mayor a los siete ciclistas que perdieron la vida, de acuerdo con el Observatorio Nacional de Seguridad Vial.

Entre enero y marzo de
Entre enero y marzo de 2026, El Salvador reportó 5.067 siniestros viales, cifra superior a la registrada en 2025 según el Observatorio Nacional de Seguridad Vial. (Foto cortesía Cruz Verde)

Mortalidad de motociclistas: una tendencia persistente en El Salvador

El saldo letal para los conductores de motocicleta no es un fenómeno aislado. Entre 2021 y 2025, El Salvador registró cifras anuales de muertes en accidentes de motocicleta que oscilaron entre 439 y 517, consolidando una de las principales preocupaciones en materia de seguridad vial. El año 2021 cerró con 439 víctimas mortales, seguido de 491 en 2022, 517 en 2023, y números similares en 2024 y 2025, con 517 y 498 respectivamente.

Estos datos, reportados por el Observatorio Nacional de Seguridad Vial, refuerzan el carácter recurrente de este tipo de tragedias en el país y exponen la vulnerabilidad de los motociclistas frente al resto de usuarios de las vías salvadoreñas.

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