El Salvador

El clúster SMODA consolida a diseñadores salvadoreños en mercados internacionales

El organismo impulsa iniciativas que fomentan la creación, el diseño y la internacionalización de proyectos textiles y artesanales en el país

Guardar
CONAMYPE apoya incubación de proyectos
CONAMYPE apoya incubación de proyectos de diseño, producción textil y artesanía de alto valor./(CONAMYPE)

La Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (CONAMYPE) impulsa el crecimiento del sector moda en El Salvador mediante la creación y fortalecimiento de más de 30 marcas salvadoreñas cada año.

La institución ha consolidado su rol como agente clave en la incubación de proyectos de diseño, producción textil y artesanía de alto valor agregado, posicionando a la moda local en escenarios nacionales e internacionales.

El clúster SMODA, lanzado en 2019 como iniciativa de CONAMYPE, representa el eje principal de este proceso. Se trata de un programa abierto a diseñadores, artesanos y estudiantes universitarios vinculados al rubro textil y de la moda.

La propuesta se orienta a identificar talento emergente, brindar formación técnica y empresarial, y conectar a los participantes con mercados potenciales dentro y fuera del país.

Paul Steiner, presidente de CONAMYPE, explicó que cada año se incorporan entre 30 y 50 nuevas marcas al ecosistema de SMODA. El proceso incluye apoyo en bancarización, estrategias de comercialización, desarrollo de marca y acceso a ferias y pasarelas. “La mayoría de los proyectos que ingresan al clúster logran exportar productos en su primer año”, afirmó Steiner durante la entrevista con Infobae El Salvador.

El impacto de SMODA se observa tanto en la generación de empleo como en la diversificación de la oferta creativa salvadoreña. Los diseñadores y artesanos que forman parte del clúster tienen acceso a capacitaciones sobre tendencias, innovación en materiales, uso de tintes naturales y técnicas de confección sostenible.

Además, reciben mentoría sobre gestión empresarial y desarrollo de colecciones, lo cual les permite competir en mercados exigentes y adaptarse a las demandas internacionales.

CONAMYPE trabaja de la mano
CONAMYPE trabaja de la mano con diseñadores y artesanos para la creación de nuevas marcas, además de estudiantes universitarios que desean emprender./(CONAMYPE)

Uno de los elementos distintivos de la moda promovida por CONAMYPE es la revalorización de técnicas artesanales tradicionales. El programa fomenta la utilización de tintes naturales y tejidos autóctonos, integrando elementos culturales en propuestas contemporáneas.

Durante la participación en el London Fashion Show de 2020, una de las marcas destacadas atrajo la atención internacional por una blusa teñida con cúrcuma, ejemplo del enfoque innovador basado en la identidad local.

La proyección internacional es otro pilar del modelo de desarrollo. A través de alianzas con casas comercializadoras en ciudades como Milán, Roma, Nueva York y Madrid, las marcas que nacen en el clúster SMODA han tenido la oportunidad de presentar sus colecciones en ferias y pasarelas reconocidas. Steiner detalló que la presencia en estos eventos ha permitido a los diseñadores salvadoreños vender sus productos y establecer contratos de suministro con compradores extranjeros.

En el ámbito local, los festivales de arte y diseño organizados por CONAMYPE han servido como plataformas de lanzamiento para nuevos talentos. En 2025, la institución realizó tres festivales en Suchitoto, Chalchuapa y el puerto La Libertad, donde se exhibieron colecciones de trajes de baño, primavera y verano. Estas actividades, coordinadas junto al Instituto Salvadoreño de Turismo (ISTU), integran a diseñadores, artesanos, proveedores y productores agrícolas en una cadena de valor que dinamiza la economía local.

El impacto económico y social del clúster SMODA se refleja en la creación de empleos y la apertura de oportunidades para comunidades rurales. El trabajo articulado involucra a campesinos que producen materia prima para tintes naturales, proveedores de insumos, talleres de confección y diseñadores. Cada pasarela puede movilizar a miles de personas, desde la producción agrícola hasta la venta final en mercados internacionales.

El apoyo por parte de
El apoyo por parte de CONAMYPE incluye también a la banca y el acceso a diversas plataformas./(CONAMYPE)

Steiner explicó que el proceso de acompañamiento a las marcas incluye formación en bancarización, acceso a plataformas de exportación y campañas de posicionamiento en redes y ferias internacionales. El objetivo es que cada emprendedor cuente con las herramientas necesarias para consolidar su marca y sostener su crecimiento en el tiempo.

La labor de CONAMYPE y SMODA ha posicionado a El Salvador como referente regional en incubación y aceleración de empresas de moda, con metodologías compartidas en Centroamérica y Sudamérica. La exportación de productos de diseño salvadoreño y la consolidación de marcas con identidad local demuestran la capacidad del sector para competir a nivel global.

A través de una política de acompañamiento integral, CONAMYPE reafirma su compromiso con el desarrollo del sector moda, impulsando la creación de más de 30 marcas al año y abriendo nuevas posibilidades para el talento creativo salvadoreño.

Temas Relacionados

Comisión Nacional de la Micro y Pequeña EmpresaEl SalvadorIndustria de la ModaArtesanía TextilArtesanosEmprendedoresDiseñadores

Últimas Noticias

Las autoridades de Guatemala decomisan fusiles y municiones en patrullaje fronterizo con México

Las autoridades localizaron catorce armas largas y cientos de municiones ocultas en sacos entre aldeas cercanas a la frontera con México, apoyados por personal militar y el Ministerio Público en acciones de aseguramiento y traslado de evidencias

Las autoridades de Guatemala decomisan

Operativos antidrogas en Honduras abarcan múltiples departamentos y dejan al descubierto redes que utilizan negocios fachada para lavar activos

Diversos equipos especializados ejecutan acciones coordinadas en puntos críticos, identificando vínculos entre estructuras criminales e incautando recursos que sustentan operaciones ilegales para el tráfico internacional de sustancias prohibidas

Operativos antidrogas en Honduras abarcan

El Salvador registra el mayor incremento en 12 meses: el precio de los combustibles subirá hasta $0.26

Los consumidores enfrentan subidas de hasta $0.26 por galón durante la segunda quincena de marzo, según divulgó este lunes la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas de El Salvador

El Salvador registra el mayor

Más de 2.000 mipymes en El Salvador se fortalecieron para promover el crecimiento sostenible con asistencia internacional

Una iniciativa internacional logró que empresas salvadoreñas adoptaran normativas de calidad y mejoraran la gestión interna, mientras promovía el acceso a nuevas oportunidades comerciales en la región

Más de 2.000 mipymes en

Los menores no acompañados aumentan entre los niños hondureños deportados en 2026

Un total de 52 niños realizaron el trayecto migratorio sin ningún familiar ni adulto responsable entre enero y febrero, mientras las causas estructurales continúan impulsando la movilidad infantil fuera del país

Los menores no acompañados aumentan

TECNO

Ni auto ni dinero: por

Ni auto ni dinero: por qué esa llamada de “premio ganado” es una estafa confirmada

El alto costo del uso excesivo del celular en niños y adolescentes: depresión adicciones y problemas de conducta

Conoce todo sobre el Clickfix, la nueva técnica que roba información de las conversaciones con ChatGPT

¿Estamos preparados? Por qué Elon Musk asegura que un colapso económico es totalmente inevitable

No instales estos juegos en Steam o perderás el control de tu ordenador y robarán tus contraseñas

ENTRETENIMIENTO

Marlon Wayans aclaró el motivo

Marlon Wayans aclaró el motivo de la ausencia de Shannon Elizabeth en Scary Movie: “No fue personal”

La crisis de los Oscars: por qué la ceremonia perdió interés para el público, según un crítico

Leonardo DiCaprio y Vittoria Ceretti hacen oficial su romance en los Premios Oscar 2026

Oscar 2026: James Van Der Beek, Eric Dane y otras estrellas fueron excluidas del “In Memoriam”

Oscar 2026: por qué “Una batalla tras otra” se llevó seis premios, según un especialista en cine

MUNDO

Señales de alivio en Ormuz:

Señales de alivio en Ormuz: un petrolero completó un tránsito exitoso por el estrecho y baja el precio del crudo

El motivo por el que no se debe sonreír en la foto del pasaporte

El régimen de Cuba flexibiliza la inversión de sus ciudadanos emigrados en el sector privado de la isla

La guerra de Irán podría estar a punto de escalar

Keir Starmer habló sobre el estrecho de Ormuz: “El Reino Unido no se dejará arrastrar hacia una guerra más amplia”