El Salvador: La Defensoría del Consumidor recupera más de $194.7 millones desde 2019 hasta marzo de 2026

La Defensoría del Consumidor de El Salvador recuperó más de USD 194.7 millones a favor de los ciudadanos entre 2019 y 2026. (Cortesía: Defensoría del Consumidor)

La Defensoría del Consumidor (DC) reveló este viernes que, durante el periodo comprendido entre junio de 2019 y marzo de 2026, se ha logrado recuperar una suma de USD 194,794,777.18 a favor de la población.

El titular de la institución, Ricardo Salazar, destacó que este logro es el resultado directo de una visión gubernamental que pone el bienestar de la gente por encima de las prácticas abusivas de los proveedores.

Dicho monto en este canal de tiempo representan el 82% del total recuperado en los más de 20 años de existencia de la Defensoría salvadoreña. Esto significa que, en menos de siete años, la actual gestión ha logrado casi cuatro veces más de lo que se hizo en administraciones pasadas combinadas.

Este volumen de recuperación ha beneficiado de manera directa a 901,776 consumidores, quienes recibieron asistencia y vieron restituidos sus derechos económicos.

Según los datos oficiales, este grupo de beneficiarios constituye el 88% del total histórico de personas asistidas por la institución, lo que demuestra una expansión masiva en la capacidad de respuesta y cobertura institucional.

Más de 901,000 consumidores salvadoreños resultaron beneficiados gracias a las acciones impulsadas por la institución. (Cortesía: Defensoría del Consumidor)

Operatividad y eficiencia al servicio de la población

Durante el periodo de junio 2019 a marzo 2026, la operatividad de la institución se mantuvo en niveles máximos. Se brindaron un total de 760,360 atenciones, las cuales se desglosan en:

635,661 asesorías personalizadas para orientar a los ciudadanos sobre cómo defenderse ante cobros indebidos o servicios deficientes.

124,699 denuncias formales procesadas.

121,519 casos cerrados con éxito mediante mecanismos de intermediación y conciliación.

Este nivel de atención representa el 47% de toda la actividad histórica de la DC, concentrada en un periodo de tiempo eficiente y dinámico. La agilidad en la resolución de conflictos ha sido clave para que la población recupere la confianza en las instituciones del Estado.

Mano firme contra los abusos y justicia colectiva

La gestión no se ha limitado a mediar, sino también a sancionar con rigor a quienes vulneran la ley. Entre 2019 y 2026, las multas impuestas a proveedores ascendieron a USD 15,117,667.77, derivadas de 2,711 resoluciones sancionatorias. Estas sanciones envían un mensaje claro al mercado: el cumplimiento de la ley no es opcional.

El titular de la Defensoría del Consumidor, Ricardo Salazar, informó que se han impuesto más de $15.1 millones en multas a proveedores que incumplieron la normativa vigente. (Cortesía: Secretaría de Prensa)

Un pilar fundamental ha sido la atención de los casos colectivos. Salazar informó que, gracias a las reformas a la Ley de Protección al Consumidor, se intervinieron 60 casos colectivos que permitieron la recuperación de USD 29.2 millones, beneficiando a más de 307 mil consumidores de una sola vez.

Estos casos suelen estar vinculados a sectores críticos como el inmobiliario, telecomunicaciones y servicios financieros.

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Para que estos resultados sean sostenibles, la Defensoría ha apostado por la prevención. Un total de 171,804 salvadoreños (80,970 hombres y 90,834 mujeres) han sido capacitados en derechos del consumidor, permitiendo que la ciudadanía sea la primera línea de defensa ante el abuso.

Con estos datos, El Salvador reafirma su posición como un referente regional en la protección de los derechos de los usuarios, garantizando que el crecimiento económico del país vaya de la mano con el respeto a la economía de cada hogar salvadoreño.