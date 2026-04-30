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Un autobús cayó al río Sena en la periferia de París: el error que casi le cuesta la vida a la conductora y los pasajeros

Los accesos a la ribera de Juvisy-sur-Orge quedaron bloqueados esta mañana cuando un vehículo de transporte público y un automóvil fueron arrastrados al agua, lo que motivó un gran operativo de rescate con múltiples servicios de emergencia

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Un autobús cae al río Sena en Juvisy-sur-Orge tras una maniobra fallida durante su recorrido por París. (REUTERS/Abdul Saboor)
Un autobús cae al río Sena en Juvisy-sur-Orge tras una maniobra fallida durante su recorrido por París. (REUTERS/Abdul Saboor)

Un autobús de línea terminó este jueves por la mañana dentro del río Sena, en Juvisy-sur-Orge, en la periferia sur de París, tras una maniobra fallida a la salida de la estación local. La escena, inusual incluso para una zona habituada al tránsito intenso, alteró por completo la rutina en los accesos a la ribera.

El incidente ocurrió alrededor de las 9:30, cuando una conductora en formación iniciaba el recorrido de la línea 4116. Al dejar la terminal, el vehículo no tomó la curva prevista, avanzó en línea recta, impactó contra un automóvil estacionado —sin ocupantes— y, sin detenerse, ambos cayeron al agua a la altura del muelle Jean-Pierre Timbaud, cerca del puente de la Primera Armada Francesa.

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Miembros de un club de remo y transeúntes ayudaron a los ocupantes del autobús antes de la llegada de los equipos de emergencia. (REUTERS/Abdul Saboor)
Miembros de un club de remo y transeúntes ayudaron a los ocupantes del autobús antes de la llegada de los equipos de emergencia. (REUTERS/Abdul Saboor)

Fueron los primeros segundos los que marcaron la diferencia. Desde el río, miembros de un club de remo que se encontraban entrenando se acercaron de inmediato, mientras transeúntes en la ribera corrían hacia el lugar. Entre unos y otros lograron asistir a los ocupantes antes de que llegaran los equipos de emergencia.

El accidente del autobús en el Sena involucró un automóvil estacionado, ambos vehículos quedaron parcialmente sumergidos cerca del muelle Jean-Pierre Timbaud. REUTERS/Abdul Saboor
El accidente del autobús en el Sena involucró un automóvil estacionado, ambos vehículos quedaron parcialmente sumergidos cerca del muelle Jean-Pierre Timbaud. REUTERS/Abdul Saboor

Minutos después, el operativo ya estaba en marcha. Bomberos, policías, embarcaciones de rescate y un helicóptero se desplegaron en la zona, mientras buzos inspeccionaban el entorno del vehículo, que quedó parcialmente sumergido cerca de la orilla.

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De acuerdo con fuentes oficiales, la conductora contaba con la licencia correspondiente y realizaba un trayecto en condiciones normales de servicio, en el marco de su formación. Los controles posteriores de alcohol y drogas dieron resultado negativo, mientras que las primeras hipótesis apuntan a un error de manejo al abandonar la estación.

La rápida acción de bomberos, policías, embarcaciones de rescate y un helicóptero facilitó el operativo en la ribera sur de París. (REUTERS/Abdul Saboor)
La rápida acción de bomberos, policías, embarcaciones de rescate y un helicóptero facilitó el operativo en la ribera sur de París. (REUTERS/Abdul Saboor)

El episodio obligó a desviar varias líneas de transporte y complicó la circulación en los accesos a la ribera, donde se concentraron los trabajos de rescate y las tareas para retirar los vehículos del agua. La prefectura activó una célula de crisis para coordinar el operativo, que incluyó decenas de efectivos.

“Es la primera vez que veo algo así”, señaló la alcaldesa de la ciudad, Lamia Bensarsa Reda, aún impactada por lo ocurrido, y destacó la rapidez de la respuesta que permitió evitar consecuencias mayores.

El operativo de rescate y la remoción de los vehículos en el Sena provocaron desvíos en varias líneas de transporte local. (REUTERS/Abdul Saboor)
El operativo de rescate y la remoción de los vehículos en el Sena provocaron desvíos en varias líneas de transporte local. (REUTERS/Abdul Saboor)

Con el correr de las horas, y mientras continuaban las maniobras para extraer el autobús y el automóvil, las autoridades iniciaron una investigación para reconstruir con precisión la secuencia que, en pocos metros, llevó de una salida rutinaria a un desenlace improbable sobre el Sena: el episodio se resolvió sin víctimas y en cuestión de minutos movilizó a rescatistas, policías y vecinos.

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