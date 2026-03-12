Entrenar bajo el sol para brillar en el frío: Los salvadoreños que pusieron a Centroamérica en el mapa invernal

David Chávez y Jonathan Arias hacen historia al convertirse en los primeros paratletas de El Salvador en los Juegos Paralímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026. (Cortesía: INDES)

Jonathan Arias y David Chávez lograron convertirse en los primeros salvadoreños en competir en los Juegos Paralímpicos de Invierno, una hazaña inédita no solo para el deporte adaptado, sino para toda la historia olímpica de El Salvador. La cita, celebrada en Milán, Italia, reunió a representantes de todo el mundo en una competencia marcada por la superación y la perseverancia.

La vida de Jonathan Arias cambió al recibir un disparo a los catorce años que le provocó una lesión medular. David Chávez, también adquirió su discapacidad cuando recibió un disparo por un pandillero y perdió la sensibilidad en sus piernas durante la adolescencia.

Ambos describieron que el proceso de adaptación resultó desafiante, pero el deporte se transformó en una vía de recuperación física y mental. “Adquirir una discapacidad de la noche a la mañana es totalmente muy difícil. Saber que un día caminabas y al día siguiente ya no sentir desde el ombligo hacia los pies, totalmente frustrante”, explicó Chávez en una entrevista radial.

Tras un periodo de aceptación y rehabilitación, Arias y Chávez se insertaron en el deporte adaptado, primero en el baloncesto y luego en disciplinas como parapowerlifting y atletismo. Su camino los llevó a conocer a Rob Powers, entrenador estadounidense, quien impulsó su incursión en deportes invernales: surf adaptado, escalada y, finalmente, esquí.

Gracias a este apoyo y al de figuras como Salvador Salguero, ambos atletas accedieron a entrenamientos y competencias internacionales, según detallaron durante la entrevista.

Entrenamiento bajo el sol: rutinas exigentes en la playa y el reto de competir en la nieve

El entrenamiento de los salvadoreños se distingue por su entorno atípico: la arena de Playa El Cocal, en el departamento de La Libertad. Sin acceso a nieve, los atletas adaptaron rutinas exigentes bajo el sol tropical, utilizando sillas especiales y máquinas de resistencia.

“Nosotros hacemos esto en El Salvador, en tal máquina, tales horas en la playa. Ellos están sorprendidos y se ve que nos admiran bastante en ese aspecto, porque al saber que en El Salvador no tenemos nieve y el sacrificio que hacemos para poder desarrollar y obtener esa fuerza y esa resistencia, se notan admirados ellos con nosotros”, relató Arias.

El debut en la nieve ocurrió en Noruega durante una competencia en 2023. La baja temperatura, de hasta -15 °C (5 °F), representó un reto adicional. A pesar de la inexperiencia en ese entorno, ambos atletas completaron la prueba y sumaron experiencia internacional.

Posteriormente, participaron en entrenamientos intensivos en Ushuaia, Argentina, y en otras competencias en Estados Unidos. Ese recorrido les permitió mejorar sus marcas y escalar posiciones en el ranking mundial, logrando ubicarse en los puestos 27 y 30 en la última competencia de diez kilómetros en Milán.

El rol de la familia y la red de apoyo ha sido fundamental

Tanto Chávez como Arias reconocen el respaldo de sus madres, esposas e hijos, quienes celebran cada logro y acompañan el proceso de superación. El círculo se amplía con el equipo técnico y otros miembros, como Laila y Gretchen, que han acompañado el trayecto deportivo.

Sobre el impacto de su historia, Arias envió un mensaje a jóvenes con discapacidad: “Que no se rindan, que sigan adelante, que si les llega una oportunidad, que la aprovechen. Los sueños se pueden cumplir... Hemos logrado muchas cosas, demostrar que la gente con discapacidad puede lograr sus metas y sueños”. Chávez añadió: “Nunca digas que no cuando nunca lo has intentado hacer... Ese no para mí no existe. Primero tengo que hacerlo, intentarlo”.

La última participación de Chávez en los Juegos Paralímpicos será en la prueba de veinte kilómetros, programada para el 15 de marzo, mientras Arias ya concluyó su actuación. Ambos expresaron orgullo y honor al portar la bandera de El Salvador en un evento invernal, una imagen inédita para el deporte nacional.

La historia de Jonathan Arias y David Chávez marca un hito en la representación salvadoreña y abre camino para futuras generaciones en el deporte adaptado e inclusivo. La perseverancia y el espíritu deportivo han permitido que ambos atletas inscriban sus nombres en la memoria olímpica del país centroamericano.