Creatividad, transparencia y representatividad imponen retos a los partidos políticos salvadoreños para 2027

La realidad política de El Salvador obliga a los partidos políticos a buscar estrategias creativas ante las elecciones de 2027. (Cortesía: Directorio Legislativo)

La realidad política y social de El Salvador obliga a los partidos políticos a desarrollar estrategias creativas para enfrentar las elecciones de 2027, marcadas por internas cerradas, ajustes en la representación y un entorno de competencia cada vez más exigente. Así lo destacaron los panelistas de Dialógo 21, de Grupo Megavisión, quienes analizaron las transformaciones internas de los institutos políticos y los retos que plantea el modelo electoral vigente.

De acuerdo con el analista político Vladimir Melara, las circunstancias actuales fuerzan a los partidos a ir más allá de la letra de la ley y de sus propios estatutos. “La situación electoral, la situación interna de los partidos políticos, incluso la situación social, obliga a los partidos políticos a ser creativos”, afirmó Melara en el espacio televisivo. Esta creatividad se traduce en la búsqueda de mecanismos para satisfacer a un electorado exigente y lograr que los procesos internos sean percibidos como legítimos y democráticos.

El ex magistrado del Tribunal Supremo Electoral, Miguel ángel Cardoza, explicó que la Ley de Partidos Políticos obliga a los institutos a organizar sus internas mediante una Comisión Nacional Electoral, responsable de garantizar elecciones libres, voto directo, igualitario y secreto. El TSE supervisa únicamente el cumplimiento de las normas al recibir las actas finales, sin intervenir en el proceso interno. Según Cardoza, “el Tribunal tiene la obligación de revisar que efectivamente se respeten las reglas que establece”.

Las internas cerradas limitan la participación a los afiliados, una decisión que si bien fortalece la autonomía partidaria, ha generado debates sobre transparencia y representatividad. Melara detalló que en el caso del FMLN, los inconformes pueden recurrir a la Comisión Nacional Electoral y al Tribunal de Ética del partido. Esta estructura interna busca canalizar las disputas, aunque no siempre logra disipar tensiones o evitar el surgimiento de controversias tras el proceso electoral.

El Tribunal Supremo Electoral solo supervisa el cumplimiento de normas al recibir las actas finales, sin intervenir en los procesos internos partidarios. /(EFE/ Rodrigo Sura)

El desafío central para los partidos será alcanzar la Asamblea Legislativa, considerada por Melara como el espacio estratégico para los cambios en el país. “La pugna por el Poder Legislativo creo que es el desafío principal de los partidos políticos”, sostuvo el analista. Cardoza agregó que algunos partidos optarán por centrar esfuerzos en concejos municipales o en la elección presidencial, pero la competencia por el legislativo concentrará la mayor atención.

La legislación exige una cuota mínima del 30% de representación femenina en las candidaturas, lo que obliga a los partidos a ajustar sus listas y fortalecer la inclusión. Cardoza subrayó que la logística electoral requiere más de 8,600 juntas receptoras de votos y un número similar de vigilantes, lo que implica una movilización de recursos y personal a nivel nacional.

La eliminación del financiamiento público representa una dificultad adicional. Melara advirtió que, salvo el partido en el gobierno, las fuerzas políticas enfrentan obstáculos para financiar campañas y cubrir la logística electoral. Esta situación obliga a los partidos a buscar nuevas fuentes de recursos y a fortalecer la fiscalización interna para cumplir con las exigencias legales y la supervisión ciudadana.

La presión por cumplir con las leyes, que establecen la obligatoriedad del voto libre, directo, igualitario y secreto, se suma a la necesidad de mostrar apertura democrática. Melara consideró que las controversias forman parte de la normalidad organizativa y estimulan la mejora de los procesos.

Las elecciones de 2027 requieren adaptación al marco legal y una logística que garantice transparencia y legitimidad en El Salvador. /(EFE/ Bienvenido Velasco)

La contienda de 2027 estará marcada por la adaptación de los partidos al entorno legal, la creatividad en la captación del electorado y la capacidad para montar una logística eficiente que garantice la transparencia y la legitimidad de las candidaturas.