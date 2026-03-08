El Salvador

Salvadoreñas se concentraron para marchar en el marco del Día Internacional de la Mujer

Las asistentes se reunieron para resaltar la necesidad de garantizar igualdad de derechos, reiterando que la fecha representa una oportunidad clave para sensibilizar sobre las problemáticas que enfrentan mujeres de distintos sectores

Unas 200 personas participaron en la caminata feminista del 8 de marzo en San Salvador para conmemorar el Día Internacional de la Mujer. (Foto A. Parada/Infobae El Salvador)

Decenas de mujeres, integrantes de colectivos y acompañadas por sus hijas e hijos, realizaron una caminata el 8 de marzo en las calles de San Salvador para conmemorar el Día Internacional de la Mujer. La convocatoria, a la que asistieron alrededor de 200 personas, buscó visibilizar la defensa de los derechos de las mujeres en la sociedad salvadoreña.

Familias y colectivos de todo el país se sumaron a la convocatoria para exigir respeto a los derechos de las mujeres en El Salvador. (Foto A. Parada/Infobae El Salvador)

Las participantes se concentraron en las inmediaciones del parque Cuscatlán y el monumento al Divino Salvador del Mundo. La asistencia incluyó a mujeres de diferentes edades, muchas de ellas acompañadas por sus hijas e hijos, desde infancia temprana hasta la adolescencia. Familias enteras, con personas de la tercera edad, formaron parte del recorrido con el propósito de sensibilizar acerca del respeto a los derechos de las mujeres desde diversos ámbitos sociales.

La concentración inició en el parque Cuscatlán y el monumento al Divino Salvador del Mundo, puntos clave en la actividad feminista. (Foto A. Parada/Infobae El Salvador)

Jhoselyn, otra participante, asistió acompañada de su hija de once años y es miembro de la Asociación Los Angelitos, que defiende los derechos de personas con discapacidad del departamento de San Vicente. Explicó que su motivación para integrar a su hija en la caminata es que “aprenda los derechos que tenemos las mujeres” y que, desde pequeña, conozca cuáles son sus derechos para cuando alcance la mayoría de edad.

Miembros de la Asociación Los Angelitos se unieron a la marcha. (Foto A. Parada/Infobae El Salvador)

El testimonio de Teresa, alemana con residencia en El Salvador desde hace nueve años, participó junto a sus tres hijos, de entre cinco y 11 años, ejemplificó el perfil de varias asistentes. Aseguró que decidió marchar porque “estamos en tiempos difíciles y aún hay niñas que no tienen las mismas oportunidades”, por lo que considera fundamental unirse para “no perder la esperanza”. Teresa señaló la importancia de que sus hijas experimenten “la resistencia de las mujeres que no se callan”.

El Día Internacional de la Mujer cobra especial relevancia en El Salvador por la lucha feminista ante desafíos sociales, legales y políticos del país. (Foto A. Parada/Infobae El Salvador)

Scarlett, originaria de San Salvador, participó en la marcha acompañada de su sobrina, a quien decidió llevar para que conozca sus derechos, aprenda que puede expresarse libremente y rechazar aquello que no le guste. Scarlett aclaró que no forma parte de ningún colectivo y que su principal motivación fue transmitir este mensaje a su sobrina.

El Día Internacional de la Mujer cobra especial relevancia en El Salvador por la lucha feminista ante desafíos sociales, legales y políticos del país.

Representantes de organizaciones como la Asamblea Feminista, el Movimiento por la Defensa de los Derechos de los Trabajadores, el Movimiento Regional por el Derecho a Decidir y las Maternidades Elegidas, la asociación Chicas Rollers, así como estudiantes y agrupaciones autoconvocadas, se sumaron de manera voluntaria a la actividad.

En palabras de Dani, integrante de la Asamblea Feminista, señaló que “el 8 de marzo sigue siendo una fecha importante que conmemorar” en el territorio salvadoreño.

El Día Internacional de la Mujer, instituido el 8 de marzo, es una jornada anual destinada a visibilizar las luchas y reivindicaciones de las mujeres por la igualdad de derechos en el mundo.

