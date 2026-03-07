Kristi Noem presenta el Escudo de las Américas como alianza para defender la soberanía y la seguridad regional

Kristi Noem presentó el Escudo de las Américas como una alianza internacional para fortalecer la seguridad y la soberanía regional. REUTERS/Kevin Lamarque

El Escudo de las Américas fue presentado este sábado en Miami, Florida, como una alianza destinada a defender la soberanía, la seguridad y la prosperidad económica de los países del hemisferio occidental, según afirmó Kristi Noem durante la cumbre regional. Las declaraciones de la exsecretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos fueron recogidas por Infobae, en el marco de un evento que reunió a representantes de distintos gobiernos latinoamericanos para fortalecer la cooperación frente a amenazas comunes.

La funcionaria señaló que el Escudo de las Américas se perfila como un grupo internacional que busca garantizar la protección de las fronteras, combatir el crimen organizado transnacional y promover el desarrollo económico conjunto. “Esto está destinado a ser un grupo que trabaja en conjunto para asegurar que cada uno de nosotros esté defendiendo nuestra propia soberanía, nuestra propia seguridad y prosperidad económica, pero también continuamos construyendo sobre estas relaciones para asegurar que podamos hacerlo de manera efectiva, derrotando a los enemigos que tenemos entre nosotros en las organizaciones de cárteles, que nuestro país ha designado como organizaciones terroristas extranjeras”, destacó Noem.

Durante su intervención, enfatizó que la iniciativa no tiene precedentes en otras regiones del mundo y agradeció al presidente de Estados Unidos por el impulso a este nuevo esquema de cooperación. “No hay nada como esto que esté sucediendo hoy en ningún otro lugar del mundo, y la forma en que cooperamos en nuestros ideales compartidos de libertad, democracia, seguridad y protección será una luz brillante para todos aquellos que deseen ser más como nosotros”, afirmó la funcionaria.

La exsecretaria de Seguridad Nacional revisó su experiencia y los resultados obtenidos en la gestión migratoria y de seguridad fronteriza en Estados Unidos. Según datos oficiales presentados por Noem y recogidos por Infobae, más de tres millones de personas han sido deportadas o expulsadas de territorio estadounidense en el último año. “Hemos transformado nuestro país de uno que estaba siendo invadido por enemigos, millones de ellos que entraban sin ser controlados, que no sabíamos quién estaba allí y quién deseaba hacernos daño. Hemos asegurado esa frontera”, manifestó la funcionaria.

El presidente Donald Trump, invitó a 12 mandatarios latinoamericanos para la Cumbre Escudo de las Américas, en Miami, Florida. REUTERS/Kevin Lamarque

La cooperación regional frente a desafíos comunes

Durante la cumbre, uno de los focos principales fue la necesidad de ampliar la colaboración con países vecinos para enfrentar desafíos de seguridad y migración. “Ahora que Estados Unidos está seguro y nuestras fronteras están seguras, queremos centrarnos en nuestros vecinos y ayudar a nuestros vecinos con sus fronteras y los desafíos que enfrentan para que puedan tener la seguridad que nosotros disfrutamos”, resaltó Noem.

La enviada especial del gobierno de Estados Unidos para el hemisferio occidental subrayó la cooperación con mandatarios regionales, entre ellos el presidente Nayib Bukele de El Salvador, a quien reconoció por los avances logrados en materia de seguridad. “El presidente Bukele fue probablemente el primer líder mundial con el que tuve la oportunidad de reunirme. Nos asociamos en seguridad en El Salvador y apreciamos la forma en que ha traído paz a El Salvador, y la prosperidad le sigue. Ese ha sido un gran ejemplo”, apuntó Noem.

Nuevos aliados y prioridades en materia de seguridad

Otros países como Chile, Argentina y Ecuador también fueron señalados como aliados en temas de ciberseguridad, prosperidad económica y combate al narcotráfico. Noem aseguró que la coordinación en estos ámbitos continuará fortaleciéndose y que mantendrá canales de comunicación directa con los gobiernos socios. “Trabajaremos juntos para seguir asegurando que nuestra relación sea un escudo para las Américas”, insistió la funcionaria.

Mandatarios de América Latina y el Caribe posan junto al presidente de Estados Unidos durante la foto oficial de la Cumbre “Escudo de las Américas” en Doral 2026. (Foto cortesía U.S. Departmet of Stale).

La representante estadounidense detalló que el Escudo de las Américas dará prioridad a la eliminación de los cárteles y narcoterroristas, además de contener las influencias extranjeras perjudiciales en negocios y tecnología de la región. Nuestros objetivos van a ser destruir los cárteles, ir tras estos narcoterroristas que están destruyendo a nuestra gente, matando a nuestros hijos y a nuestros nietos. También vamos a mantener a raya a nuestros adversarios. Queremos asegurarnos de que sigamos manteniéndolos fuera de nuestro hemisferio y nos concentremos en construir alianzas entre nosotros y nuestras fortalezas, precisó Noem.

Al final de la jornada, la exsecretaria de Seguridad Nacional reiteró su disposición a trabajar con los países del continente para consolidar la seguridad, la soberanía y la prosperidad compartida. “Tendremos y revertiremos estas dañinas influencias extranjeras que han entrado en muchos de nuestros negocios, nuestras tecnologías, y hemos visto infiltrarse en diferentes áreas de nuestra forma de vida. Ese será mi objetivo cada día”, dijo Noem a los líderes presentes.