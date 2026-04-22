Guatemala

“Del campo a las aulas” un proyecto que destaca la importancia de la agricultura guatemalteca

El modelo de producción agrícola implementado en Tejutla ha permitido que niñas y niños reciban raciones adecuadas mientras fortalece la economía de los pequeños productores, integrando a comunidades enteras en una red coordinada de apoyo escolar

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La agricultura familiar impulsa la nutrición escolar y fortalece la economía local en el municipio de Tejutla, San Marcos. (Foto cortesía FAO)
La agricultura familiar impulsa la nutrición escolar y fortalece la economía local en el municipio de Tejutla, San Marcos. (Foto cortesía FAO)

La importancia de la agricultura familiar para la nutrición escolar y la economía de Guatemala se vuelve aún más visible en fechas como el Día Internacional de la Madre Tierra, celebrado el 22 de abril, que llama la atención sobre los desafíos climáticos globales y su repercusión en las comunidades.

En el municipio de Tejutla, ubicado en el departamento de San Marcos, este modelo de producción agrícola cobra especial relevancia, pues ha sido la base para construir una red de suministro que beneficia de manera directa a cientos de niñas y niños a través del acceso a una alimentación escolar de calidad, mientras impulsa el desarrollo de los pequeños productores locales.

El Proyecto “Del campo a las aulas en Guatemala” es resultado de un proceso que toma fuerza desde 2015, año en el que el Gobierno impulsó el plan piloto “Escuelas Sostenibles”.

Esta iniciativa desarrollada mediante la Agencia Brasileña de Cooperación, y apoyada técnicamente por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), sentó las bases de las actuales políticas alimentarias en el ámbito escolar, al demostrar que era viable conectar a la agricultura familiar con la nutrición infantil de manera sostenida.

El proyecto 'Del campo a las aulas en Guatemala' conecta a agricultores familiares con escuelas, garantizando una alimentación infantil sostenible. (Foto cortesía Red de Agricultores Tejutlecos)
El proyecto 'Del campo a las aulas en Guatemala' conecta a agricultores familiares con escuelas, garantizando una alimentación infantil sostenible. (Foto cortesía Red de Agricultores Tejutlecos)

Un dato fundamental de esta experiencia pionera en el departamento de San Marcos es que, gracias a la capacitación técnica recibida, el 50% de la alimentación de 610 niñas y niños en tres municipios fue garantizada por productores locales durante el piloto.

Este indicador, detallado en la medición del programa, mostró la capacidad de la red de agricultores para abastecer con productos frescos y variados, mientras elevaba sus prácticas productivas y organizativas.

Los productores, como Beverli Rodríguez de la Red de Agricultores Tejutlecos, han transitado de una producción tradicional a una organización que les permite registrar la demanda, consolidar la oferta y respetar los ciclos productivos para responder eficazmente al calendario escolar.

Gracias a la agricultura familiar, el 50 % de la alimentación escolar de 610 niñas y niños en San Marcos proviene de productores locales. (Foto cortesía Red de Agricultores Tejutlecos)
Gracias a la agricultura familiar, el 50 % de la alimentación escolar de 610 niñas y niños en San Marcos proviene de productores locales. (Foto cortesía Red de Agricultores Tejutlecos)

Un modelo coordinado para transformar la alimentación escolar

Tras los resultados del plan piloto, en 2017 el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación presentó una propuesta ante el Congreso, utilizando como base la evidencia recopilada para demostrar que la agricultura familiar podía integrarse formalmente en la Ley de Alimentación Escolar.

La aprobación legislativa habilitó al Ministerio de Educación para incorporar estos proveedores, impulsando la creación de redes de agricultores, modelos de negocio adaptados y análisis de mercado específicos para la zona.

Un aspecto central del modelo es la articulación entre instituciones nacionales, municipales y educativas, facilitada por la FAO. Este esfuerzo coordinado permitió diseñar mecanismos para consolidar pedidos, planificar rutas de distribución y garantizar un riguroso control de calidad en cada entrega.

600 agricultores y 800 familias participan actualmente en la red que abastece de alimentos frescos y variados a todas las escuelas del departamento. (Foto cortesía Red de Agricultores Tejutlecos)
600 agricultores y 800 familias participan actualmente en la red que abastece de alimentos frescos y variados a todas las escuelas del departamento. (Foto cortesía Red de Agricultores Tejutlecos)

En la actualidad con este proyecto no sólo resolvieron obstáculos administrativos sino que adaptaron los menús escolares a la culturalidad y tradiciones locales. La regionalización de los menús asegura que los alimentos suministrados respondan a las preferencias del estudiantado, fortaleciendo el vínculo escuela-comunidad.

Actualmente, este modelo llega íntegramente a los 30 municipios de San Marcos, integrando al 100 % de las escuelas del departamento. En total, 600 agricultores están formalmente registrados como proveedores, y 800 familias más integran la red de apoyo encargada de satisfacer los requerimientos escolares.

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