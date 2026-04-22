El Ejército de Israel neutralizó en Gaza a uno de los terroristas que participó en el ataque del 7 de octubre.

El Ejército de Israel informó que neutralizó a Hamis Mahmad Hamis Qataz cerca de la línea amarilla, al sur de la Franja de Gaza. La operación fue realizada por fuerzas de la División de Gaza (143) del Comando Sur, luego de que Qataz se aproximara a la zona donde operan militares israelíes, representando una amenaza inmediata.

El ejército israelí y el Servicio de Seguridad General (Shin Bet) confirmaron que Qataz había irrumpido en el kibutz Nir Oz durante la matanza del 7 de octubre. En los últimos tiempos, el militante había dirigido sistemáticamente a otros terroristas hacia la línea amarilla para promover planes de ataque contra las fuerzas israelíes y, durante la guerra, dirigió otros planes terroristas contra efectivos y ciudadanos del Estado de Israel.

El ataque del grupo terrorista Hamas el 7 de octubre de 2023 resultó en la muerte de aproximadamente 1.200 personas, en su mayoría civiles, incluyendo mujeres, niños y ancianos. Unas 250 personas fueron secuestradas y utilizadas como monedas de cambio por parte del grupo armado. (REUTERS/ARCHIVO)

Las fuerzas del Comando Sur permanecen desplegadas en la zona según el acuerdo y declararon que continuarán actuando para eliminar cualquier amenaza inmediata.

Operaciones en Líbano

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) reportaron operaciones en el sur del Líbano en las que abatieron a dos terroristas, incautaron equipamiento militar y destruyeron infraestructura utilizada por el grupo Hezbollah, que opera en la zona. De acuerdo con la información difundida, las fuerzas de la 7ª Brigada de Combate, bajo el mando de la 36ª División, actuaron al sur de la línea de defensa del frente con el objetivo de prevenir una amenaza directa hacia territorio israelí.

Las fuerzas de seguridad identificaron este martes a dos terroristas que en la zona de Saluki. El comunicado indica que estos individuos cruzaron la línea de defensa del frente, violando en forma flagrante los acuerdos de alto el fuego. Las FDI informaron que los dos sujetos se acercaron a las fuerzas desplegadas en la zona de una manera que representaba una amenaza inmediata.

Israel abatió a terroristas de Hezbollah que violaron los acuerdos de alto el fuego en el sur del Líbano

Tras la identificación y cerco de los dos individuos, la Fuerza Aérea israelí intervino con un ataque que resultó en la neutralización de los terroristas. La comunicación subrayó que este tipo de operaciones tiene como fin eliminar amenazas puntuales que puedan afectar tanto a las fuerzas desplegadas como a los asentamientos civiles israelíes en la región norte.

Las FDI agregaron que la 7ª Brigada de Combate continúa desarrollando acciones en el sur del Líbano dirigidas a la destrucción de infraestructura perteneciente a la organización Hezbollah. Además de ello, las brigadas operan para localizar y decomisar armas en el área, conforme a lo detallado en el comunicado militar.

Brigadas israelíes continúan la localización y decomiso de armas y equipamiento militar en zonas controladas por Hezbollah.

En otro informe, el Ejército de Defensa de Israel señaló que mantiene operaciones de limpieza en la zona de la línea de defensa delantera, enfocadas en la localización de armas y la destrucción de infraestructuras del grupo terrorista Hezbollah, que opera con el financiamiento y respaldo del régimen de Irán. En el transcurso de estas acciones, combatientes de la 769ª Brigada, bajo la 91ª División, registraron un edificio en la aldea de Al-Hayam que, según el comunicado, era utilizado por Hezbollah. En el lugar, las fuerzas informaron haber encontrado armas, equipos de observación, un lanzador de RPG, municiones y una bandera de la organización.