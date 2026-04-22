Costa Rica

Motociclistas, jóvenes y conducción nocturna: el perfil de mayor riesgo en las muertes en carretera en Costa Rica

Datos recientes evidencian que los accidentes de tránsito siguen cobrando la vida de personas en plena etapa productiva. Las cifras revelan patrones claros sobre quiénes mueren más, cuándo ocurren los hechos y en qué zonas del país se concentran

Guardar
Los motociclistas concentran la mayor cantidad de muertes en carretera en Costa Rica. Fuente: MOPT
Los motociclistas concentran la mayor cantidad de muertes en carretera en Costa Rica. Fuente: MOPT

Las muertes en carretera continúan siendo una de las principales causas de pérdida de vidas en Costa Rica, y aunque las cifras por sí solas ya resultan alarmantes, un análisis más detallado permite identificar patrones que preocupan aún más: los jóvenes, especialmente motociclistas, siguen encabezando las estadísticas.

Solo el año pasado, 561 personas fallecieron en accidentes de tránsito. De ese total, 63 tenían entre 21 y 30 años, una etapa en la que muchos apenas comienzan a consolidar sus proyectos de vida, insertarse en el mercado laboral o formar una familia. La pérdida de estas vidas no solo impacta a nivel personal y familiar, sino que representa un golpe para toda la sociedad.

Pero el dato generacional no es el único que llama la atención. Las estadísticas muestran que el grupo más vulnerable en carretera lo conforman los motociclistas. En distintos reportes recientes, este tipo de conductor concentra la mayor cantidad de muertes, superando ampliamente a quienes viajan en automóvil u otros medios de transporte.

La explicación radica en una combinación de factores: menor protección física, mayor exposición al impacto y, en muchos casos, conductas de riesgo como el exceso de velocidad o la imprudencia. A esto se suma que las motocicletas se han convertido en una herramienta de trabajo y movilidad cada vez más común, lo que incrementa su presencia en las vías.

Las muertes se concentran en zonas de alto tránsito vehicular y rutas nacionales. (Cortesía)
Las muertes se concentran en zonas de alto tránsito vehicular y rutas nacionales. (Cortesía)

El momento en que ocurren los accidentes también aporta claves importantes. La franja horaria más letal se ubica entre las 6:00 p. m. y la medianoche, seguida por las horas de la madrugada. Estos periodos concentran la mayor cantidad de muertes en carretera, lo que apunta a factores como la reducción de visibilidad, el cansancio acumulado y, en algunos casos, el consumo de alcohol.

Los fines de semana agravan aún más el panorama. El domingo se posiciona como el día más mortal, seguido del sábado, lo que coincide con una mayor movilidad social y recreativa. En contraste, los días entre semana presentan cifras más bajas, evidenciando una relación directa entre el comportamiento social y el riesgo en carretera.

En cuanto a la distribución geográfica, los accidentes no ocurren de manera uniforme en el país. Por el contrario, se concentran en zonas de alto tránsito vehicular, especialmente en rutas nacionales y cantones con gran flujo de vehículos. Estas áreas combinan factores como velocidad, congestión y mezcla de transporte pesado y liviano, lo que aumenta la probabilidad de incidentes graves.

La magnitud del problema también se refleja en la frecuencia de los accidentes. Se estima que en el país ocurre un accidente de tránsito cada pocos minutos, lo que mantiene en constante alerta a los cuerpos de emergencia y evidencia la dimensión cotidiana de esta problemática.

El exceso de velocidad fue una de las principales causas de muerte en carretera, con 44 víctimas registradas en los primeros dos meses del año. Cortesía: MOPT
El exceso de velocidad fue una de las principales causas de muerte en carretera, con 44 víctimas registradas en los primeros dos meses del año. Cortesía: MOPT

Para las autoridades, el desafío principal sigue siendo la prevención. Más allá de las campañas y sanciones, el enfoque apunta a generar un cambio en la mentalidad de los conductores, especialmente en los más jóvenes, quienes suelen asumir mayores riesgos al volante.

La percepción de invulnerabilidad continúa siendo uno de los factores más peligrosos. La idea de que “nada va a pasar” o que se tiene el control absoluto del vehículo puede derivar en decisiones fatales.

El uso adecuado de dispositivos de seguridad, el respeto a los límites de velocidad y la eliminación de distracciones al conducir son medidas básicas, pero determinantes. En muchos casos, la diferencia entre la vida y la muerte se reduce a segundos o a una decisión tomada en carretera.

Mientras las cifras se mantienen altas, el país enfrenta el reto de transformar hábitos y reforzar la cultura vial. Cada accidente evitado no solo representa una vida salvada, sino también una historia que puede continuar.

Temas Relacionados

Costa Ricamotociclistasconducción nocturnamuertes en carreteraaccidentes de tránsitoo

Últimas Noticias

Honduras apuesta por golpear las finanzas del crimen organizado con nueva estrategia de seguridad

El fortalecimiento de la investigación, la tecnología y la cooperación interinstitucional se consolida como uno de los tres pilares de la nueva política de seguridad.

Honduras apuesta por golpear las finanzas del crimen organizado con nueva estrategia de seguridad

República Dominicana impulsa campaña para promover la cultura de donación de órganos

La iniciativa, presentada en un simposio nacional en Santo Domingo, involucra a autoridades sanitarias, medios y organizaciones internacionales para combatir mitos y fortalecer la educación y el acompañamiento social en torno al tema

República Dominicana impulsa campaña para promover la cultura de donación de órganos

Honduras: Rector de la UNAH condena violencia en protestas tras estudiante que perdió un ojo en enfrentamientos en el Congreso Nacional

El episodio que terminó con Medina herido ocurrió en una protesta estudiantil frente al Congreso Nacional, donde estudiantes universitarios exigían el mantenimiento del presupuesto asignado a la UNAH.

Honduras: Rector de la UNAH condena violencia en protestas tras estudiante que perdió un ojo en enfrentamientos en el Congreso Nacional

Fiscalía salvadoreña anuncia sistema de Inteligencia Artificial soberana para denuncias judiciales

La herramienta, anunciada durante el SovAI Summit2026, promete agilizar la gestión de denuncias y evidencia mediante automatización validada por controles humanos

Fiscalía salvadoreña anuncia sistema de Inteligencia Artificial soberana para denuncias judiciales

Gobierno de Costa Rica rompe negociación del FEES y traslada decisión al Congreso tras choque con rectores por aumento de casi ₡30,000 millones

Universidades defendieron incremento cercano al 3% por inflación y demanda estudiantil, mientras el Ejecutivo propuso congelar el presupuesto

Gobierno de Costa Rica rompe negociación del FEES y traslada decisión al Congreso tras choque con rectores por aumento de casi ₡30,000 millones

TECNO

Qué significan los corazones blanco, azul y morado en WhatsApp

Qué significan los corazones blanco, azul y morado en WhatsApp

La nueva era de Google Cloud: agentes autónomos y procesamiento avanzado para todos

Litecoin y otras criptomonedas: este es su valor

No es la IA la que te reemplaza, es tu rutina

Guía para proyectar tu smartphone en la TV: alternativas para iPhone y Android

ENTRETENIMIENTO

Álex de la Iglesia y Adrián Suar se lanzan con Felicidades, la primera película argentina de Netflix dirigida por el cineasta español

Álex de la Iglesia y Adrián Suar se lanzan con Felicidades, la primera película argentina de Netflix dirigida por el cineasta español

“La Hermana”, el último proyecto del creador de Luther, llega a América Latina en maratón especial por Europa Europa

La negativa de Jim Parsons: por qué no quiere un reboot de The Big Bang Theory

Oscar Isaac sobre su rol en icónicas sagas: “Me crié entre fans y geeks, sé lo que implica la sensación de pertenencia”

¿Era vitiligo?: Jaafar Jackson habló del mayor mito sobre Michael Jackson en el estreno de la película

MUNDO

El papa León XIV visitó una prisión de Guinea Ecuatorial en medio de denuncias de abusos y deportaciones de migrantes

El papa León XIV visitó una prisión de Guinea Ecuatorial en medio de denuncias de abusos y deportaciones de migrantes

Tras la derrota de Orban en Hungría, Ucrania comunicó que el oleoducto Druzhba reanudará el suministro de petróleo

Ucrania afirmó que algunos misiles rusos sobrevolaron cerca de Chernobyl, lo que supone un riesgo de accidente grave

La UE dio su aprobación preliminar para desbloquear un préstamo de más de 100.000 millones de dólares a Ucrania

El Ejército de Israel neutralizó en Gaza a uno de los terroristas que participó en el ataque del 7 de octubre