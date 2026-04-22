Panamá da luz verde a importación de 90,000 quintales de café oro

El café oro, también conocido como café verde, es el grano sin tostar. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una convocatoria para la importación al país de un contingente arancelario por desabastecimiento de café oro por la cantidad de 90,000 quintales, fue autorizada a la Comisión de Licencias de Contingentes Arancelarios ad hoc por el Consejo de Gabinete.

El decreto por medio del cual se pone en marcha la medida establece una fecha de importación hasta el 30 de septiembre de 2026, y añade que el contingente arancelario deberá ser identificado como materia prima, por lo que su importación pagará un Derecho Arancelario a la Importación (DAI) de 3%.

La decisión del Órgano Ejecutivo se toma posterior a una reunión con la Cadena Agroalimentaria de Café, celebrada el 5 de marzo de 2026, en la que estuvieron presentes representantes de los productores de café, además de intermediarios, exportadores, compradores, tostadores, donde se recomendó la aprobación de un contingente arancelario por desabastecimiento.

La información procedente del Ejecutivo indica que con esta acción se permite solventar el déficit existente sin afectar la producción nacional de este producto, cuya cosecha para el presente año agrícola ha sido comprada en su totalidad por la industria nacional procesadora.

Previo a este decreto, la vocería del Consejo de Gabinete señaló en su nota de prensa que la Comisión de Licencias de Contingentes Arancelarios presentó ante este ente la Resolución No. 001-2026 de 09 de marzo de 2026, con dicha solicitud, considerando los datos de producción de la cosecha de café para el periodo 2025/2026.

Un análisis de las exportaciones e importaciones evidenció que no habrá suficiente café oro, como materia prima. EFE/ Marcelino Rosario

De igual manera, presentó el análisis de las exportaciones e importaciones, que según se dijo evidenció que no habrá suficiente café oro, materia prima para abastecer el consumo de las empresas procesadoras de este grano.

El gobierno, sostiene la información, es consciente de su obligación de fortalecer e incentivar la producción agropecuaria nacional en términos de competitividad, eficiencia, sostenibilidad y equidad para el sector agropecuario y agroindustrial, al igual que garantizar el abastecimiento nacional de alimentos para la población panameña.

En el resumen se detalla queel Consejo de Gabinete aprobó la Resolución N°36-26, que autoriza el Acuerdo Transaccional entre el Estado, por conducto del Ministerio de Salud (Minsa), y el Consorcio Nuevo ION de Panamá, en virtud de la compensación por daños y perjuicios como resultado de la terminación unilateral para la ejecución de los trabajos relacionados con los “Estudios, diseño, desarrollo de planos, construcción y financiamiento para la construcción del nuevo Instituto Oncológico Nacional”.

Este consorcio está conformado por las empresas Acciona Construcción, S.A. (anteriormente Acciona Infraestructuras, S.A.) y Panamá Consulting Health, S.A. (PCH), cuyo acuerdo será por un monto total de $14,979,484.37, suma que será pagada un 50% en el 2026 y el 50% restante en el 2027.

Los antecedentes del caso datan del 2013, cuando se licitó la construcción del nuevo Oncológico. Posteriormente, el 4 de abril de 2014, el Minsa adjudicó dicho contrato al consorcio señalado, con orden de proceder fechada el 30 de junio de 2014. No obstante, ese mismo año, el 23 de diciembre, el Minsa solicitó al Consejo de Gabinete de entonces la terminación unilateral del contrato.

El gobierno asegura que debe garantizar el abastecimiento nacional de alimentos. EFE/ Marcelino Rosario

A través de la Resolución de Gabinete N°184 de 23 de diciembre de 2014, el Consejo de Gabinete emitió el concepto favorable a la terminación unilateral del contrato, llevando al consorcio a presentar, el 28 de junio de 2024, una solicitud de arbitraje ante la Cámara de Comercio Internacional (ICC), por una cuantía superior a los $70 millones.

Posteriormente, por mutuo acuerdo se estableció una mesa técnica para evaluar la reclamación con el objeto de llegar a una negociación justa y conveniente para ambas partes; lo que conlleva a que el 9 de agosto de 2024, el contratista solicitó la suspensión del caso, la cual fue confirmada por la ICC, y que continúa vigente con la finalidad de formalizar el Acuerdo Transaccional.