Tras la derrota de Orban en Hungría, Ucrania comunicó que el oleoducto Druzhba reanudará el suministro de petróleo

El oleoducto Druzhba, que conecta Hungría y Rusia, se muestra en la refinería del Danubio del Grupo MOL húngaro en Szazhalombatta, Hungría. REUTERS/Bernadett Szabo

Ucrania ha comunicado al grupo petrolero húngaro MOL MOLB.BU que se reanudarán los suministros de crudo ruso a través del oleoducto Druzhba, dijo MOL el miércoles, lo que podría permitir a Budapest desbloquear un préstamo de 90.000 millones de euros (105.790 millones de dólares) destinado a Kiev.

El oleoducto se ha convertido en una de las infraestructuras con mayor carga política de Europa desde que un ataque con drones rusos lo dañó en el oeste de Ucrania y detuvo los suministros de petróleo ruso a Hungría y Eslovaquia.

El primer ministro húngaro saliente, Viktor Orbán, que fue derrocado en las elecciones del 12 de abril, y el Gobierno eslovaco habían acusado a Ucrania de retrasar las reparaciones, algo que Kiev ha negado.

Ucrania reanudará el bombeo de petróleo a través del oleoducto Druzhba el miércoles, dijo el martes una fuente del sector a Reuters, después de que el presidente Volodímir Zelensky anunciara que las reparaciones habían concluido e instara a la UE a desbloquear un préstamo de 90.000 millones de euros (105.740 millones de dólares) paralizado por las disputas sobre el oleoducto.

“JSC Ukrtransnafta, la empresa responsable de la explotación del tramo ucraniano del oleoducto Druzhba, ha informado oficialmente a MOL de que las obras de reparación del oleoducto Druzhba han concluido y que las condiciones de fuerza mayor vigentes desde el 27 de enero de 2026 cesaron a las 18:00 horas del 21 de abril de 2026”, dijo MOL en un comunicado.

Ucrania confirma la reparación del oleoducto Druzhba y espera el desbloqueo del préstamo europeo

“Según la notificación, JSC Ukrtransnafta está lista para reanudar el tránsito de crudo hacia Hungría y Eslovaquia”.

Magyar pidió que se reanude el flujo

El ganador de las elecciones húngaras, Peter Magyar, pidió el lunes a Zelensky que reabriera el oleoducto dañado tan pronto como estuviera operativo, y que Rusia reanudara los envíos.

Ante la perspectiva de que el petróleo vuelva a fluir, los embajadores de los países de la UE en Bruselas reanudarán las conversaciones sobre la aprobación definitiva del préstamo de la UE que Budapest había bloqueado a la espera de la reanudación de las exportaciones de petróleo.

Hungría, como Estado miembro de la UE, tiene la facultad de bloquear el préstamo de la UE aunque no contribuya al mismo. El préstamo cubrirá dos tercios de las necesidades de financiación de Ucrania en 2026 y 2027 mientras se defiende de la invasión rusa.

(Con información de Reuters)