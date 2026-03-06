Siglos tras las rejas: Tribunal salvadoreño dicta condenas de hasta 415 años contra estructura criminal

Penas sumatorias que superan los 400 años como medida disuasoria y de justicia retributiva para miembros de estructura criminal. (Cortesía: Techtrol)

En lo que representa uno de los fallos judiciales más severos de los últimos meses, el sistema de justicia de El Salvador ha dictado sentencias que, sumadas, superan los milenios de prisión. El Tribunal Segundo Contra el Crimen Organizado impuso condenas ejemplares de hasta 415 años de cárcel para 68 integrantes de la temida pandilla Mara Salvatrucha (MS-13), responsables de sembrar el terror en los departamentos de San Miguel y Santa Ana.

La Fiscalía General de la República (FGR) presentó un robusto expediente que detalla una estela de criminalidad ocurrida entre 2021 y 2022. Los delitos, que van desde el homicidio agravado hasta la extorsión sistemática, dibujan el ‘modus operandi’ de una estructura que controlaba territorios enteros mediante la violencia y el miedo.

Entre los sentenciados destacan perfiles cuya peligrosidad fue subrayada por el Ministerio Público. El caso más impactante es el de Alirio Bladimir Rivas Loza, quien recibió una pena de 415 años de prisión. Tras él, otros cabecillas y miembros operativos recibieron castigos que aseguran que no volverán a pisar las calles:

César Augusto Merino Molina: 260 años de cárcel.

José María González Chávez: 260 años de cárcel.

Wílmer Osmín Granados: 245 años de cárcel.

Gustavo Ángel Chicas Nolasco: 215 años de cárcel.

Estas cifras, aunque simbólicas dado que exceden la expectativa de vida humana, funcionan bajo la legislación salvadoreña como una sumatoria de penas por cada delito individual probado, garantizando que los criminales permanezcan aislados de la sociedad de forma definitiva.

Publicación de la FGR en X. (Cortesía: Fiscalía General de la República)

Una radiografía del terror

La investigación fiscal logró esclarecer múltiples crímenes, entre ellos el brutal asesinato de un hombre en Santa Ana en marzo de 2022. Según las pruebas presentadas, los pandilleros utilizaron armas de fuego para ejecutar a la víctima por el solo hecho de pertenecer a una estructura rival. Este incidente es solo una pieza del rompecabezas de violencia que incluía:

Homicidio agravado e intento de homicidio: Ataques directos contra ciudadanos y miembros de bandas contrarias.

Extorsión agravada continuada: El cobro de “renta” a pequeños comerciantes, una práctica que asfixió la economía local durante décadas.

Tráfico ilícito de drogas: La distribución de estupefacientes con agravación especial.

Agrupaciones ilícitas: El delito de pertenencia, reforzado bajo el actual régimen de excepción.

Los acusados no solo mataban, sino que gestionaban redes de narcotráfico y extorsión continua. (Cortesía: Redes sociales)

El contexto de una nación en transformación

Este fallo se produce en un momento en que El Salvador se encuentra bajo la lupa internacional por su estrategia de seguridad. Mientras organismos de derechos humanos cuestionan los procesos judiciales masivos, las autoridades locales defienden estos resultados como la única vía para devolver la paz a los salvadoreños.

Con estas acciones, el gobierno salvadoreño envía un mensaje inequívoco al mundo y a las estructuras remanentes de las pandillas: la era de la impunidad ha terminado. La mirada ahora se posa sobre el sistema penitenciario, que deberá albergar a estos convictos bajo los estrictos regímenes de máxima seguridad que caracterizan el modelo actual del país.

El desafío para las autoridades salvadoreñas reside en mantener el equilibrio entre la seguridad pública y el respeto a los derechos fundamentales, en un contexto donde la presión social exige resultados inmediatos frente al crimen organizado.