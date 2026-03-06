El Salvador

Padres de familia se enfrentan a golpes durante un torneo de fútbol infantil en El Salvador: se reportan cuatro capturas

Una discusión en las gradas entre aficionados de College Cup y Jogo Bonito acabó en violencia y detención de cuatro adultos, lo que provocó sanciones severas e inéditas para ambas academias y la intervención policial

Padres de familia protagonizaron una pelea en torneo de fútbol infantil. (Cortesía: Redes sociales)

Lo que debía ser una jornada de sano esparcimiento para decenas de niños en complejo deportivo El Cafetalón, se transformó en un escenario de violencia y caos.

Durante un partido de fútbol del torneo privado “Nivel 3”, padres de familia de las academias College Cup y Jogo Bonito protagonizaron una trifulca que ha derivado en capturas y severas sanciones administrativas.

El incidente, captado en un video que ya recorre las redes sociales, ocurrió el finde semana pasado y muestra el momento en que la tensión en las gradas desbordó hacia el contacto físico.

Mientras los menores de edad disputaban el balón en el césped, los adultos responsables de su cuidado y ejemplo se enfrascaron en una pelea que requirió la intervención inmediata del Cuerpo de Agentes Municipales (CAM) y la Policía Nacional Civil (PNC).

El alcalde de Santa Tecla, Henry Flores, se pronunció de manera enérgica ante los hechos, lamentando que espacios destinados a la convivencia familiar se vean empañados por la intolerancia. A través de redes sociales, el edil confirmó la captura de cuatro personas directamente involucradas en la riña, quienes fueron puestas a disposición de la PNC.

“No vamos a permitir que sucedan hechos como este en El Cafetalón, que es un espacio familiar donde recibimos visitas nacionales y extranjeras”, sentenció el alcalde.

Padres de familia protagonizaron una pelea en el torneo infantil disputado en el Cafetalón, generando sanciones y arrestos. (Cortesía: Henry Flores)

Además de las detenciones, la municipalidad de La Libertad Sur anunció un paquete de sanciones que busca sentar un precedente en la gestión de eventos deportivos privados en instalaciones públicas.

Tras una revisión de los informes de seguridad y el historial de los participantes, la Alcaldía determinó las siguientes medidas:

  • Veto a las barras: Ambos equipos, College Cup y Jogo Bonito, deberán jugar sin presencia de público (barras) durante un año en El Cafetalón y en cualquier otro espacio deportivo bajo jurisdicción municipal.
  • Expulsión definitiva: El director técnico de la academia Jogo Bonito ha sido expulsado permanentemente de la Liga Infanto Juvenil del Cafetalón. Según las autoridades, el entrenador ya acumulaba sanciones previas en los torneos 2025-2026.
  • Suspensión técnica: El técnico de College Cup recibió una sanción de 5 juegos de suspensión por omitir su deber de intervenir para calmar los ánimos durante el altercado.
  • Protección a la niñez: En estricto cumplimiento del Artículo 60 de la Ley Crecer Juntos, las autoridades aclararon que los niños jugadores no recibirán castigo alguno, reconociendo que no son responsables del comportamiento errático de los adultos fuera de la cancha.
El director técnico de Jogo Bonito recibió una expulsión definitiva de la Liga Infanto Juvenil tras acumular antecedentes de sanciones previas. (Cortesía: Redes sociales)

Un llamado de atención a las academias privadas

Flores fue enfático al diferenciar este incidente de las escuelas deportivas administradas directamente por la alcaldía, donde, aseguró, nunca se han registrado eventos de esta naturaleza. El conflicto surgió en el marco de una liga privada que renta los espacios municipales.

A partir de este evento, la comuna implementará medidas de supervisión estrictas hacia los dueños de equipos y academias privadas. Estas entidades serán ahora legalmente responsables de garantizar el orden y la disciplina de las barras conformadas por los padres de familia, bajo la amenaza de perder el derecho de uso de las instalaciones.

Este lamentable episodio reabre el debate sobre la presión que los padres de familia ejercen en el deporte infantil y la necesidad de protocolos de seguridad más rigurosos en torneos juveniles en la región. Por ahora, el “Pulgarcito de América” intenta pasar la página, dejando claro que la violencia, sin importar quién la inicie, no tiene cabida en el deporte base.

