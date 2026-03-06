El Salvador prepara a sus nuevos ciudadanos: Más de 300 estudiantes dan el paso al preenrolamiento

Un estudiante del Instituto Nacional Francisco Menéndez realiza el trámite de preenrolamiento para la obtención anticipada del Documento Único de Identidad (DUI), en San Salvador (Foto cortesía Secretaría de Prensa).

El día de ayer, 5 de marzo, alrededor de 300 estudiantes del Instituto Nacional Francisco Menéndez (INFRAMEN), en San Salvador, participaron en la primera jornada de preenrolamiento para la obtención anticipada del Documento Único de Identidad (DUI).

La actividad se realizó en las instalaciones del centro educativo marcando el inicio de un programa nacional impulsado por el Ministerio de Educación (MINED) y el Registro Nacional de Personas Naturales (RNPN), que busca facilitar el acceso a la identificación a quienes están próximos a cumplir la mayoría de edad.

El acuerdo firmado entre el MINED y el RNPN prevé la incorporación de 300 centros educativos a este proceso de preenrolamiento, con el objetivo de que 20,000 estudiantes que cumplen 18 años entre el 1 de septiembre de 2026 y el 27 de febrero de 2027 puedan gestionar el DUI de manera anticipada.

La jornada inaugural contó con la presencia de Fernando Velasco, director ejecutivo del RNPN; Karla Trigueros, ministra de Educación; y Vicky de Alvarado, directora del INFRAMEN, quienes supervisaron el desarrollo del trámite para asegurar su adecuada ejecución.

Una estudiante del Instituto Nacional Francisco Menéndez participa en el proceso de captura fotográfica para la obtención anticipada del Documento Único de Identidad (DUI), durante la jornada de preenrolamiento en San Salvador (Foto cortesía Secretaria de Prensa).

La ministra Trigueros subrayó que el acercamiento de estos servicios a la comunidad estudiantil responde a la obligación institucional de garantizar la participación de los jóvenes en la próxima jornada electoral. “Estamos acercando el servicio de preenrolamiento a todos nuestros jóvenes, con esto estamos cumpliendo lo que la ley nos establece como institución, a efecto de no permitir que nadie se quede sin la oportunidad de participar en la fiesta cívica del 28 de febrero del próximo año, eso es muy importante”, afirmó Trigueros.

Además, ambos funcionarios abogaron que estas jornadas de preenrolamiento constituyen una herramienta para fortalecer la democracia y promover la participación ciudadana en los procesos electorales.

Según la Secretaría de Prensa, el Gobierno mantendrá la ejecución de iniciativas orientadas a eficientizar los servicios públicos y a involucrar a todos los sectores de la sociedad en la vida democrática de El Salvador. Las autoridades remarcaron que la estrategia de preenrolamiento está dirigida a modernizar el sistema de identificación y a garantizar que los futuros votantes cuenten con su Documento Único de Identidad antes de los comicios nacionales.

En el video se observa a estudiantes del Instituto Nacional Francisco Menéndez (INFRAMEN), en San Salvador, participando en la jornada de preenrolamiento para la obtención anticipada del Documento Único de Identidad (DUI).

¿Qué es el preenrolamiento y por qué es relevante para los jóvenes salvadoreños?

El preenrolamiento es un proceso mediante el cual los estudiantes que están cerca de alcanzar la mayoría de edad pueden iniciar los trámites para obtener el Documento Único de Identidad (DUI) antes de cumplir 18 años.

Esta gestión anticipada permite que los jóvenes de El Salvador cuenten con la documentación necesaria para ejercer el derecho al voto en las próximas elecciones nacionales. Para acceder al preenrolamiento, los jóvenes deben presentar un documento de identificación vigente, como el carnet de minoridad, estudiantil o pasaporte, y la autorización de los padres.

La importancia de este proceso radica en que garantiza la inclusión de los nuevos votantes en el padrón electoral y evita que la falta de documentación impida a los jóvenes participar en la llamada “fiesta cívica”.

Fernando Velasco, director ejecutivo del RNPN, que la meta es que ningún estudiante quede sin la posibilidad de ejercer su derecho al voto por falta de DUI.

La estrategia de preenrolamiento, según autoridades de El Salvador, contribuye a modernizar los trámites de identidad, facilita la planificación electoral y permite que miles de jóvenes estén habilitados para votar desde el momento en que cumplen la mayoría de edad.