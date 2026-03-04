El Salvador

Superintendencia del Sistema Financiero habilita reembolso de depósitos hasta USD 80,000 en la cooperativa COSAVI

Las personas que deseen iniciar el procedimiento deberán consultar la información a través de los medios autorizados y cumplir las indicaciones establecidas por la Superintendencia para facilitar el proceso

Un grupo de clientes con depósitos de hasta ochenta mil dólares podrá acercarse a la sucursal ubicada en la calle Gabriela Mistral, siguiendo los procedimientos regulados y conforme a la disponibilidad de recursos recuperados (Foto cortesía Canal 10)

La Superintendencia del Sistema Financiero anunció que, a partir del miércoles 4 de marzo, los ahorrantes de la cooperativa Santa Victoria de R. L (COOSAVI) podrán acceder a una nueva opción para recuperar sus depósitos. Quienes tengan montos acumulados de hasta USD 80,000 están autorizados a acercarse a la Agencia Central, ubicada en la calle Gabriela Mistral.

Este proceso se implementa tras meses de gestiones para resolver la disponibilidad de fondos. Desde mayo de 2024, se han realizado esfuerzos para viabilizar la devolución a los depositantes, avance que seguirá de acuerdo con la recuperación de los créditos otorgados previamente por la cooperativa. La única sucursal habilitada para este trámite es la Agencia Central, con un horario de lunes a viernes de 08:30 a 17:00 y los sábados de 08:00 a 12:00.

“Conocemos las inquietudes de algunos de los ahorrantes, pero es importante que comprendan que todo se está haciendo con base a la ley que rige estos procesos. Se los hemos dicho en muchas ocasiones que nos hemos visto en este mismo lugar. Es un proceso lento, porque el dinero que estamos devolviendo es el que proviene de la recuperación de los créditos que se habían otorgado en la cooperativa”, expresó la superintendenta Evelyn Gracias este miércoles en conferencia de prensa.

Procedimiento y requisitos para el reembolso

Las autoridades exhortan a los interesados a informarse únicamente a través de los canales oficiales, ya que la entrega de los depósitos dependerá de los recursos recuperados. El proceso de reembolso se rige por la normativa vigente.

Los capturados enfrentan cargos por delitos de Lavado de Dinero y Activos, Defraudación a la Economía Pública, Encubrimiento (Foto cortesía Fiscalía General de la República)

La última capa de habilitación se hizo en octubre de 2026 con un monto máximo de USD 70,000. En mayo de 2024, la Superintendencia del Sistema Financiero y la Fiscalía intervinieron la cooperativa por un fraude de $35 millones de la directiva de la institución a sus socios. Esta acción ha generado que desde entonces varios clientes de COSAVI no puedan acceder a su dinero a expensas de que las autoridades lo liberen por capas.

Un grupo de ahorrantes de COSAVI exigió este lunes 2 de marzo a la Superintendencia del Sistema Financiero la apertura de un espacio de diálogo con las autoridades, ante la falta de la devolución completa de fondos tras el desfalco de USD 32 millones que ocasionó la intervención de la cooperativa hace dos años, informó el vocero de los afectados, Juan José Ortiz.

La semana anterior a la manifestación, el grupo presentó un escrito ante la Fiscalía General de la República y el Tribunal Sexto contra el Crimen Organizado, solicitando detalles sobre el tiempo estimado de intervención y el estado procesal de la cooperativa. La petición se extiende a la situación jurídica de la entidad y el avance de los procesos vinculados al caso. Además, los ahorrantes informaron a La Prensa Gráfica que solicitaron apoyo de Estados Unidos dada la persistencia del “silencio institucional”.

La magnitud del caso, surgido en 2024, mantiene a cientos de afectados a la espera de respuestas claras respecto al avance de las investigaciones y el calendario de devolución de sus depósitos.

