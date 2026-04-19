El giro migratorio cubano tras el cierre de fronteras en Nicaragua: el auge de Costa Rica y El Salvador como destinos

En los primeros meses de 2026, la migración cubana por Centroamérica experimentó una disminución significativa, atribuida principalmente a la nueva política migratoria de Nicaragua. REUTERS/Leonel Estrada

El cierre de fronteras en Nicaragua para los migrantes cubanos sin visa, implementado el 8 de febrero de 2026, provocó un descenso inmediato en los flujos migratorios de esa nacionalidad en Centroamérica, según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y autoridades centroamericanas.

Honduras y Guatemala registraron una caída en el volumen de ingresos, mientras Costa Rica emergió como principal destino para quienes buscan establecerse de manera definitiva.

En los primeros meses de 2026, la migración cubana por Centroamérica experimentó una disminución significativa, atribuida principalmente a la nueva política migratoria de Nicaragua.

De acuerdo con los datos más recientes de la OIM, el flujo de cubanos por Honduras cayó un 75% respecto al mismo periodo del año anterior, y Costa Rica pasó a consolidarse como destino permanente, según una encuesta- citada por esta organización- en la que el 94% de los cubanos consultados manifestó su intención de residir en ese país.

Durante 2025 y principios de 2026, los patrones migratorios de la población cubana en la región mostraron cambios notables en rutas y destinos.

Los flujos que antes transitaban de manera regular o irregular por Honduras y Nicaragua disminuyeron considerablemente, diversificándose a la vez los caminos elegidos para llegar a Estados Unidos o establecerse en otros países.

Según la OIM, Costa Rica dejó de ser un país de paso para convertirse en destino elegido, impulsado por la búsqueda de mejores condiciones económicas, estabilidad política y opciones de protección internacional.

La política migratoria de Nicaragua, al exigir visa a los ciudadanos cubanos, redujo el ingreso de esta nacionalidad y, en contraste, incrementó la llegada de migrantes procedentes de Venezuela.

Esta medida forzó una reconfiguración de las rutas, lo que llevó a anticipar desplazamientos por mar o aire y el uso de otros países centroamericanos como vías alternativas de tránsito.

Reducción del flujo por Honduras y fluctuaciones en Guatemala

Honduras registró una caída histórica en los ingresos irregulares de cubanos: de 64,000 entradas en 2024 se pasó a menos de 1,000 en 2025, lo que representa una reducción cercana al 70%, detalla la OIM.

En los dos primeros meses de 2026, la entrada disminuyó un 75% respecto al mismo periodo del año anterior, reflejan los datos de la OIM, con solo 1,503 registros oficiales.

En febrero de 2026, se documentaron 298 entradas, frente a las 1,205 de enero. El efecto inmediato de la medida tomada por Nicaragua se evidenció en estos registros.

En Guatemala, los flujos de migrantes cubanos variaron durante 2025: hubo 5,577 entradas en enero, una disminución en los meses intermedios y un repunte en octubre con 1.671 registros. Aunque la mayoría busca llegar a Estados Unidos, un tercio aún no define un destino final y predominan las motivaciones económicas.

En Guatemala, los flujos de migrantes cubanos variaron durante 2025: hubo 5,577 entradas en enero, una disminución en los meses intermedios y un repunte en octubre con 1.671 registros. EFE/EPA/Cristobal Herrera-Ulashkevich

Costa Rica se consolida como destino y punto de asentamiento

El atractivo de Costa Rica está en la posibilidad de acceder a empleo, la estabilidad institucional y las opciones de protección internacional.

El interés por la regularización migratoria y el aumento de solicitudes de asilo han puesto a prueba la capacidad de las autoridades locales. En este nuevo contexto, Centroamérica continúa siendo un eje central para la movilidad de cubanos, aunque las rutas se están transformando y el volumen de paso por países como Honduras ha descendido.

La decisión reciente del gobierno nicaragüense y la diversificación de rutas migratorias sugieren que la movilidad cubana continuará cambiando en el corto y mediano plazo. Las políticas migratorias nacionales seguirán delineando el mapa migratorio y el futuro de miles de personas en tránsito.

El atractivo de Costa Rica está en la posibilidad de acceder a empleo, la estabilidad institucional y las opciones de protección internacional. Cortesía: La Fortuna Costa Rica

El Salvador: destino emergente y punto de retorno

En El Salvador, la migración adquiere una doble dimensión: el país funciona tanto como destino de asentamiento como de tránsito. Más de 40.000 extranjeros se encuentran documentados en el país, entre ellos un número creciente de cubanos que destacan la mejora en la calidad de vida respecto a la isla, explica la OIM.

Los flujos migratorios en El Salvador muestran una tendencia a la diversificación. Junto a cubanos y venezolanos, la migración desde Nicaragua, Honduras y Guatemala ha crecido, en muchos casos de forma irregular. Las remesas enviadas por migrantes constituyen ya el 27,3 % del PIB salvadoreño, subrayando la magnitud del fenómeno.

La Matriz de Seguimiento de Desplazamiento de la OIM, presentada el 23 de marzo de 2026 en Panamá, confirmó que los cubanos en América Latina han modificado sus patrones migratorios desde enero de 2025.

En El Salvador, la migración adquiere una doble dimensión: el país funciona tanto como destino de asentamiento como de tránsito. Más de 40.000 extranjeros se encuentran documentados en el país, entre ellos un número creciente de cubanos. (Foto cortesía @MedioAmbienteSV).

El informe afirma que muchos optan por establecerse en la región, en lugar de utilizarla solo como corredor hacia otros destinos. María Moita, directora regional de la OIM, remarcó: “Latinoamérica ya no es un corredor para migrantes de Cuba, sino que cada vez se convierte más en el hogar que anhelan”.